Ansys представила Ansys 2020 версии R2

«КАДФЕМ Си-Ай-Эс», партнер Ansys, сообщила о выходе новой версии Ansys 2020 R2. Она значительно улучшает программные продукты Ansys для численного моделирования следующего поколения, ресурсы для высокопроизводительных вычислений (HPC) и платформенные решения для обеспечения глобального взаимодействия команд и обмена информацией.

Ansys 2020 R2 поможет командам инженеров ускорить внедрение инноваций в любых условиях и запускать передовые проекты, используя новые рабочие процессы и динамические возможности ПО Ansys. Поддержка инфраструктуры виртуальных рабочих столов и облачных вычислений выводят высокопроизводительные вычисления (HPC) в Ansys на новый уровень. Платформенные решения в сочетании с HPC предоставляют оптимальный пользовательский интерфейс с расширенными функциональными возможностями для управления данными и конфигурациями, визуализацией зависимостей и поддержкой принятия решений, а также интуитивно понятными рабочими процессами для оптимизации конструкций и управления материалами. Решения Ansys для цифровых двойников позволяют удаленно мониторить активы и являются критически важным компонентом для предиктивного техобслуживания.

Вместе эти ресурсы стимулируют разработку высококачественных изделий и ускоряют их вывод на рынок.

В новой версии представлено программное обеспечение для проектирования изделий Ansys Discovery, объединяющее современную физику, высокоточное моделирование и интерактивное геометрическое моделирование в единый, чрезвычайно простой в использовании интерфейс. Ansys Discovery предоставляет каждому инженеру возможности для быстрого исследования конструкций и подробной аналитики по производительности изделия и его реального поведения.

В Ansys Discovery усовершенствована Ansys Discovery Live – технология для проведения инженерного моделирования в режиме реального времени. Теперь пользователи могут исследовать большие пространства дизайна и ответить на критически важные вопросы по проекту на более ранних стадиях процесса проектирования изделий.

Ansys SpaceClaim также получил следующие обновления. Запись элементов, которая обеспечивает двунаправленные соединения с рабочими процессами моделирования, поддерживающими CAD. Создание эскизов на основе ограничений, упрощающее подготовку сложных чертежей для проекта. Автоматическое обтягивание поверхностями при восстановлении геометрии по результатам расчетов в Ansys Mechanical.

Обновления Ansys 2020 R2 по направлению электромагнетизма включает следующие ключевые улучшения. Ansys HFSS автоматически вычисляет биосовместимость оборудования для 5G и содержит улучшенный решатель HPDM 3D Component DDM для антенных решеток. Ansys EMA3D Cable обеспечивает платформенный анализ электромагнитных и кабельных проводок. Ansys SIwave автоматически сообщает о критических показателях целостности сигнала и генерирует сложные алгоритмические модели для подтверждения производительности системы при выборе поставщика микросхем. Ansys Maxwell позволяет производить расчеты электрических машин на основе послойных расчетов с условиями цикличности с повторяющимися непланарными радиальными граничными условиями, включая автоматическое извлечение результатов для полной модели. Ansys Icepak поддерживает динамическое управление температурой для автоматического регулирования характеристик активного устройства в зависимости от температуры системы. Ansys Lumeric представляет настраиваемый дизайн с поддержкой процессов, улучшает статистическую поддержку, включая пространственную корреляцию, и повышает удобство использования компилятора CML. Кроме того, он содержит расширенную библиотеку моделей Photonic Verilog-A и расширяет рабочие процессы фотонно-обратного проектирования для оптимизации решетки с целью повышения производительности и уменьшения занимаемой площади.

Ansys SCADE предоставит более безопасное встраиваемое автомобильное ПО с полностью интегрированным потоком генерации кода, соответствующим стандартам ISO 26262 ASIL D и AUTOSAR RTE для компонентов ПО. Таким образом, за счет использования нескольких графических процессоров, Ansys SCADE Vision улучшает развертывание, масштабируемость и производительность при тестировании программного обеспечения, распознавание которого создано на основе ИИ. Для упрощения систематической идентификации угроз в соответствии с новыми стандартами безопасности (например, SOTIF) SCADE Vision обеспечивает автоматическую бесшовную интеграцию с Ansys medini analyze.

Для обеспечения безопасности встраиваемого ПО для авионики в Ansys 2020 R2 предусмотрены интерактивные виджеты ARINC 661. Они повышают чувствительность систем отображения кабины с сенсорным экраном к прикосновениям и жестам. Новая версия Ansys SCADE Display KCG 6.7.1 Code Generator облегчает интеграцию сгенерированного кода и измерения покрытия тестов.

Ansys также предлагает новый многоуровневый механизм формальной проверки в Ansys SCADE Suite Design Verifier для различных отраслей промышленности. Он повышает производительность и проверку свойств безопасности до 60 раз. Новый элемент соединения ALM Gateway для Siemens Polarion теперь интегрирован во все продукты SCADE, обеспечивая доступ к требованиям и отслеживаемость в течение жизненного цикла проекта.

Программные продукты для гидрогазодинамики ускоряют инновации благодаря улучшенным рабочим процессам, обновленному функционалу и возможностями. Улучшения в рабочем процессе Ansys Fluent упрощают моделирование батареи для настройки датчика температуры на единой панели. Ansys Fluent также может принимать модели FMU для работы с электронными блоками управления (ECM), повышая гибкость ввода электрических характеристик. Теперь Ansys Fluent позволяет точно предсказывать время разряда при высоких скоростях и прогнозировать срок службы батареи.

В Ansys Forte появилась возможность моделировать компрессора объемного типа. Для сопряженного решателя Ansys Fluent доступна передовая модель турбулентности GEKO. Обобщенная модель двухфазных течений (GENTOP) значительно повышает возможности Ansys Fluent для перехода в многофазный режим. Анимации с использованием графического процессора ускоряют получение переходных результатов при взаимодействии лопаток в Ansys CFX.

В Ansys 2020 R2 также представлены обновления, улучшающие возможности работы с материалами. Теперь данные о материалах представлены в большем количестве решателей Ansys: расширение базы данных о материалах Materials Data for Simulation (MDS) для Ansys Discovery Live и Ansys Fluent поставляется вместе с данными для моделирования в Ansys Mechanical и Ansys Electronics Desktop. Представлена интеграция управления данными о материалах с инструментами проектирования Creo в Ansys GRANTA MI Pro на базе существующей кроссплатформенной поддержки CAD и CAE с Siemens NX и Ansys Workbench. Значительно повышено удобство использования Ansys GRANTA MI Enterprise благодаря расширенной интеграции с Ansys Minerva и другими корпоративными системами.

В Ansys 2020 R2 представлены важные расширения, связанные с многодисциплинарным моделированием с применением Ansys System Coupling. Расчеты с индукционным нагревом теперь могут включать нестационарные возмущения и перемещения. Результаты электротермического моделирования в Ansys Maxwell и Ansys Fluent могут быть переданы в Ansys Mechanical.

Ansys 2020 R2 включает обновления Ansys SPEOS, улучшающие обработку сложных датчиков, возможности предпросмотра проектов и вычислений. Высокоточные модели камер значительно улучшают их моделирование. Новая версия SPEOS Live Preview повышает точность, а также ускоряет время моделирования при использовании источников света и обеспечивает обзор практически в режиме реальном времени. Настройка моделирования ускорена в 4 раза благодаря оптимизированному GUI.

Основные улучшения Ansys Minerva в Ansys 2020 R2. Интерактивная возможность визуально детализировать и опровергать сложные цифровые зависимости между проектами и входами/выходами. Коннекторы экосистемы. Взаимосвязь между Minerva и Ansys Granta MI для отслеживания материалов до CAE. Подключение к Minerva напрямую из нативного интерфейса коннектора Ansys Workbench Client. Полностью автоматизированная обработка сборки Ansys SpaceСlaim.

Среди улучшений Ansys optiSLang – новое соединение между optiSLang и Ansys Electronics Desktop благодаря настройке с помощью мастер-программы, позволяющей просто и безопасно оптимизировать и проверять проекты в области электроники. Соединение между Ansys Workbench и optiSLang также значительно упрощает передачу файлов из проекта optiSLang в проект Workbench.

Новое расширение Deep Learning Extension, добавляющее нейронные сети к конкуренции подменных метамоделей (MOP), позволяет анализировать очень большие наборы данных для разработки функций ADAS или других сложных систем.

Ansys представляет RaptorH – инструмент для электромагнитных расчетов, оптимизированный для полупроводников систем и трехмерных (3D-IC) интегральных схем. Теперь он включает движок для моделирования электромагнетизма Ansys HFSS. RaptorH предоставляет «золотой» стандарт верификации и простые в использовании дизайны чипов с доступом к технологии зашифрованных файлов кремниевого литья.

Расширено портфолио решений Ansys для полупроводниковых приборов, обеспечивающих мощность и надежность, а также радикально улучшающих охват сценариев и ускоряющих получение результатов. Это позволит удовлетворить растущий спрос на увеличенное покрытие следующего поколения, сверхбольшие высокопроизводительные системы на кристалле, предназначенные для ИИ, 5G и автомобильных приложений.

В Ansys PowerArtist предусмотрены статические проверки эффективности энергопотребления, служащие критериями раннего выхода для проверки RTL IP.

Новый подход динамического анализа без распространения вектора (NPV), доступный в Ansys RedHawk-SC, позволяет эффективно выявлять слабость энергосистемы при отсутствии векторов моделирования и обеспечивает покрытие переключения более чем на 90%.

Новый алгоритм адаптивного построения сетки Ansys Totem поддерживает большие проекты PMIC с ускорением времени выполнения в 4–5 раз и объемом памяти на 20–40% больше по сравнению с традиционными решениями FEM.

Линейка продуктов RedHawk-SC также сертифицирована для большого числа плавниковых полевых транзисторов вплоть с технологическим процессом вплоть до 3-4 нм, а также для многодисциплинарных 2.5D/3D расчетов сборок интегральных схем основных производителей.

Ansys Mechanical содержит крупные обновления продвинутых нелинейных структурных решателей с акцентом на автомобильную электронику и улучшенные рабочие процессы для ускорения инноваций.

Новая методика обнаружения контакта использует сочетание узловых и гауссовых точек для повышения надежности контакта. Для наилучшего подбора параметров моделей материалов к результатам испытаний доступна новая технология параметрического подбора, которая улучшает совпадение для пластических моделей материалов, используемых в таких сферах, как расчеты термомеханической усталости. Новая функция Cycle-Jump, позволяющая перемещаться между циклами, сокращает время решения термомеханических проблем усталости, при которых пластическое повреждение накапливается в течение циклов нагрузки. В интерфейс Ansys Mechanical были интегрированы такие возможности решателя Ansys LS-DYNA как гидродинамика гладких частиц (SPH) для анализа высокоскоростных ударов или взрывов. Набор данных Ansys GRANTA Materials Data for Simulation расширен базой конструкционных сталей.

Благодаря внедрению Ansys Twin Deployer теперь Ansys Twin Builder позволит ускорить и упростить развертывание и проверку цифровых двойников с помощью облачных, пограничных или автономных вычислительных ресурсов.

Ansys VRXPERIENCE предоставляет ключевые функциональные возможности для разработки и проверки функций встраиваемого программного обеспечения автономного вождения – от продвинутого моделирования лидаров в VRXPERIENCE Sensor до новой модели неба для расширенного моделирования дневного времени, улучшающего возможности использования камеры HiL для дневного света. Кроме того, VRXPERIENCE Driving Simulator на платформе SCANeR предоставляет полный набор сценариев NCAP для разработки функций автономного вождения.

Ansys medini analyze поддерживает лучшие практики из методологии анализа видов и последствий отказов (FMEA), согласованной с AIAG и VDA. Это позволяет поставщикам в автомобильной отрасли с легкостью выполнить требования FMEA.