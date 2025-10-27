Разделы

Euro NCAP European New Car Assessment Programme


СОБЫТИЯ


27.10.2025 Искусственный интеллект в сертификации: как превратить затратную процедуру в конкурентное преимущество 1
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 1
10.01.2020 Qualcomm представила платформу Snapdragon Ride для автономного вождения 1
08.12.2014 Volvo с помощью радара и камеры научилась избегать аварий на перекрестках. ФОТО, ВИДЕО 1
09.04.2014 Рынок автомобильных систем защиты от аварий ждет бурный рост 1
19.04.2013 Электронные помощники водителей: рынок на пороге бума 2
23.08.2001 Audi будет моделировать столкновения на кластере hpcLine от Fujitsu Siemens 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Euro NCAP и организации, системы, технологии, персоны:

Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 412 1
Synopsys - Синопсис 41 1
SAS Institute 1025 1
Fujitsu 2065 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 324 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 605 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 20 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 40 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 782 1
Siemens AG - Siemens Group 2624 1
Volvo Technology 8 1
Qualcomm Technologies 1898 1
ANSYS 83 1
Intel Corporation 12489 1
Volvo Cars 254 3
BMW Group 462 2
Volkswagen Group - VW 292 2
Volkswagen Audi Group 220 2
Hyundai Motor Company 413 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 279 1
Renault Groupe 163 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 523 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
Ford 420 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Skoda - Škoda Auto 52 1
Honda Motor Company - HND 237 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 92 1
Honda - Acura 18 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21648 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4451 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 655 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1183 2
ISO 26262 - стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств 13 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 293 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 617 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3467 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14582 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3689 2
Видеокамера - Camcorder 2313 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17125 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1696 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71783 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12203 2
Программный стек 228 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1502 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3469 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16604 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33456 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4701 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1380 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3857 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31590 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2365 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 214 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3222 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22694 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25741 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4025 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 526 1
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 126 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1788 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12084 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2330 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1990 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6929 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 467 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 342 1
Qualcomm Snapdragon Ride - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2 1
Infineon AURIX - Automotive Realtime Integrated NeXt Generation Architecture 2 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 225 1
ARC Processor - Argonaut RISC Core 1 1
Synopsys DesignWare 2 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1900 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 163 1
Intel Itanium 641 1
PTC Creo 42 1
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 7 1
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 49 1
Intel Pentium III 781 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 21 1
ANSYS Mechanical 7 1
ANSYS Fluent 5 1
ANSYS 2020 R2 - ANSYS 2021 R2 2 1
ANSYS Discovery 4 1
ANSYS SCADE 2 1
ANSYS Workbench - ANSYS AIM 5 1
ANSYS LS-DYNA 2 1
ANSYS Minerva 2 1
ANSYS Electronics Desktop 2 1
ANSYS Maxwell 2 1
ANSYS optiSLang 3 1
ANSYS Granta MI - ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation 4 1
ANSYS SPEOS 2 1
ANSYS HFSS 4 1
ANSYS System Coupling 2 1
ANSYS Lumerical 2 1
ANSYS VRXPERIENCE Sound SAS 2 1
ANSYS Totem 1 1
ANSYS RedHawk-SC 1 1
ANSYS PowerArtist 1 1
ANSYS CFX 6 1
ANSYS Forte 1 1
ANSYS SpaceClaim 1 1
ANSYS EMA3D Cable 1 1
ANSYS SIwave 1 1
ANSYS Icepak 1 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 1
Chet Babla - Чет Бэбл 1 1
Nakul Duggal - Накул Дуггал 3 1
Ritesh Tyagi - Ритеш Тьяги 1 1
Wall John - Уолл Джон 2 1
Koeter John - Котер Джон 1 1
Owen Gareth - Оуэн Гарет 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53221 2
Швеция - Королевство 3669 2
Европа 24565 2
Германия - Федеративная Республика 12900 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 1
Нидерланды - Амстердам 616 1
Нидерланды 3613 1
Швеция - Гётеборг 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 154732 1
Земля - планета Солнечной системы 10601 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20066 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5538 6
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 881 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 622 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1531 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 470 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4648 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4875 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31411 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2828 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1144 1
Дневной свет - Дневное освещение 144 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4297 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1816 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 655 1
CNews - Auto.CNews 51 1
ABI Research 234 2
IMS Research 31 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
