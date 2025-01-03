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Швеция Гётеборг

Швеция - Гётеборг


03.01.2025 Создан сверхтонкий и сверхлегкий аккумулятор, способный увеличить пробег электромобилей на 70% 1
25.06.2019 Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей 1
21.04.2017 СП Volvo Cars и Autoliv по разработке систем автономного вождения приступило к работе 1
08.12.2014 Volvo с помощью радара и камеры научилась избегать аварий на перекрестках. ФОТО, ВИДЕО 1
22.05.2014 Volvo испытает дорогу с беспроводной зарядкой электробусов 1
19.02.2013 ТТК подключился к точке обмена трафиком в Стокгольме 1
16.11.2010 Tele2 запустила в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Швеции 1
18.01.2010 Выбор ZOOM: стиральные машины европейской сборки 1
11.08.2009 У студии GRIN проблемы 1
28.05.2009 Массовые сокращения в GRIN 1
26.05.2009 Volvo – The Game бесплатно 1
23.11.2007 Т-волны обеспечат безопасность в аэропортах 1
20.09.2007 Autodesk расширит возможности 3D-проектирования: покупка Opticore и PlassoTech 1
17.01.2003 Россия приняла участие в Comdex-Scandinavia 1
19.08.2002 Робот сам учится летать 1
19.08.2002 Робот самостоятельно пытается научиться летать 1
19.08.2002 Робот сам учится летать 1
06.02.2002 Российские компании приняли участие в выставке "Комдекс Нордик" 1
18.01.2002 Orange приобретет треть шведской 3G-группы 1
29.06.2001 Сайт Швеции за полгода посетило 850 тыс. человек 1
26.06.2001 Ericsson получила заказ от шведской Hi3G на поставку оборудования для UMTS-связи 1
13.06.2001 Telia намерена стать первым европейским оператором IP-сетей, использующих интернет-протокол IPv6 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Швеция и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 2
Telenor Sverige - Telenor Sweden - Vodafone Sweden - Europolitan Vodafone - Nordic Tel - Nordic Telecom 23 2
Samsung Electronics 10254 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Cisco Systems 5114 1
Microsoft Corporation 24625 1
LG Electronics 3614 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Autodesk 608 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Zenuity 3 1
Agilent Technologies 129 1
IBA Group - ИБА - Международный деловой альянс, МДА 58 1
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 23 1
PowerCell Sweden AB 1 1
Tele2 AB 62 1
AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange - точка обмена трафиком в Амстердаме 22 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
ASKO 35 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 1
CK Hutchison Holdings 171 1
Volvo Technology 8 1
Orange Sverige 4 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 1
NTT DoCoMo i-mode Europe 6 1
StarSoft - StarSoft Development Labs - Star Software 35 1
Ceres Power 1 1
Volvo Cars 253 5
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 135 1
Hansa - Ханса 114 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
Volvo Group 14 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
Электрокабель 10 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 815 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 379 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
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xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
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Grin Terminator Salvation 13 2
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 1
Bosch - VarioSoft 7 1
Макаров Валентин 220 1
Котов Виталий 40 1
Hartung Stefan - Хартунг Стефан 1 1
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
Nobelius Dennis - Нобелиус Деннис 2 1
Palmstern Niklas - Палмштерна Никлас 2 1
Мишустин Михаил 676 1
Швеция - Королевство 3619 20
Швеция - Стокгольм 389 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 5
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
New Scientist 1448 3
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Total Telecom 613 1
Die Welt 80 1
Dagens Industri 11 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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