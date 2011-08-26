Agilent Technologies оптимизирует обслуживание клиентов с помощью решения SAP Компания SAP AG объявила о том, что Agilent Technologies, производитель биоаналитических и электронных измерительных приборов, пр

Deutsche Telekom переходит на 10-гигабитное тестовое решение Ixia орошие интеграционные возможности тем заказчикам, которые хотят продолжать использовать имеющиеся у них программные средства и тестовые сценарии для платформы IxN2X (такое название получила платформа Agilent N2X после интеграции в семейство продуктов Ixia), но при этом нуждаются в оборудовании с более высокой плотностью портов 10-Gigabit Ethernet, ранее никогда не выпускавшемся в рамках сем

Agilent Technologies продает подразделение по производству полупроводников Ведущий мировой производитель контрольно-измерительного оборудования, американская корпорация Agilent Technologies намерена провести сокращение 1,3 тыс. рабочих мест. Кроме того, предприятие планирует продать свое подразделение по производству полупроводников компаниям Kohlberg Kravis R

Agilent выпустил ПО для тестирования 3G-оборудования Компания Agilent Technologies во вторник, 2 апреля, представила программное обеспечение для тестирован

Agilent представил новую систему тестирования В понедельник, 31 марта, компания Agilent Technologies представила свою новую систему генерации пакетов и анализа производитель

Agilent представила новые разработки Калифорнийская компания Agilent Technologies представила систему моделирования автоматической верификации (AVM), нову

Agilent и Cerberus поставят в Новую Зеландию системы борьбы с мошенничеством в сотовых сетях ой связи. Компании установят у оператора свое комбинированное решение безопасности, составленное из Agilent SS7 и разработок Cerberus. С помощью этого решения "Центр управления защитой от мошен

Agilent представил четырехканальный осциллограф с полосой частот в 2,5 ГГц Компания Agilent Technologies представила первый осциллограф с полосой частот 2,5ГГц и четырьмя полнод

Agilent и HP представили решения управления качеством обслуживания телекоммуникационных сетей В понедельник 17 февраля сразу две компании - Agilent Technologies и Hewlett-Packard - независимо друг от друга представили решения управле

Agilent открыла лабораторию проверки совместимости на Тайване Компания Agilent Technologies открыла новую лабораторию проверки совместимости оборудования (ICL) в Та

Agilent выпустила устройство проверки качества голосовой связи в IP-cетях Компания Agilent Technologies начала продажу устройства для проверки качества связи IP-телефонии - Voi

Agilent откроет первую сертификационную лабораторию для WiFi-продуктов в Японии Компания Agilent Technologies первой откроет в Японии лабораторию сертификации совместимости (ICL - In

Производитель тестового оборудования Agilent сообщил об убытках и увольнениях Калифорнийский производитель оборудования для тестирования электроники, Agilent Technologies, сообщил о $109-миллионном убытке в третьем квартале и увольнении 4 тысяч человек, составляющих 9% рабочей силы компании. Увольнения позволят компании - бывшему филиалу Hew

Philips и Agilent получили разрешение на объединение отделений медицинской электроники Royal Philips Electronics и Agilent Technologies Inc. объявили о получении разрешения министерства юстиции США на приобре

Agilent намерена экономить на новом оборудовании Компания Agilent Technologies в связи с финансовым кризисом объявила о прекращении покупки новых персональных компьютеров, принтеров, факсов и копиров, - заявил директор по операциям Элэйн Каудер (Alain

Agilent Technologies намерена приобрести Sirius Communications циализированных микросхем для CDMA-приложений мобильной связи 3-го поколения и спутниковой связи. В Agilent переходит весь персонал Sirius Communications и интеллектуальная собственность компан

Квартальная прибыль Agilent составила $51 млн. при обороте в $2 млрд. Компания Agilent, производитель измерительного оборудования для сферы телекоммуникаций и производства полупроводников, сообщила о финансовых итогах квартала, завершившегося в апреле. Прибыль компании, п

Agilent Technologies будет тестировать покрытие сотовых сетей Компания Agilent Technologies, разработчик решений в области систем связи, биотехнологий и здравоохран

Cypress Semiconductor и Agilent Technologies договорились о сотрудничестве в создании технологий для производства оптических мышей Компании Cypress Semiconductor и Agilent Technologies Inc. объявили о заключении соглашения по сотрудничеству в разработке эле

Акции Agilent yпали из-за мpачныx пpогнозов В пятницy акции пpоизводителя обоpyдования для тестиpования и измеpений - компании Agilent Technologies - кpатковpеменно yпали на 18% до самого низкого показателя за последний год - $25, а по окончании тоpгов иx кypс составил $27,49, что на 10% ниже, чем в четвеpг.

Agilent Technologies временно сократит зарплату сотрудникам в рамках программы снижения расходов бюджета компании. Это вызвано резким падением спроса на изделия компании за последние 1-1,5 месяца.Agilent предпочла сократить зарплаты, а не рабочие места, как сделали многие компании в после

Agilent Technologies выпустила на российский рынок серию осциллографов Компания Agilent Technologies, Inc. выпустила на российский рынок серию цифровых осциллографов с русск

Agilent Technologies и Hewlett-Packard намерены заключить соглашение о стратегическом альянсе альянса будет развитие совместных инициатив в производстве, продвижении на рынок и продаже изделий. Agilent, разработчик новых технологий в телекоммуникациях и биомедицине, отделилась от НР в н

Agilent Technologies представила первый мобильный прибор OptiGo для УЗИ в кардиологии Компания Agilent Technologies представила на научной сессии американских врачей-кардиологов первое мобильное устройство для ультразвукового исследования (УЗИ) в кардиологической практике. Прибор под наз

Agilent Technologies получила в первом квартале прибыль в $205 млн. при обороте $2,8 млрд. дохода в размере $2,8 млрд. Это на 26% выше результатов 1-го квартала 2000 финансового года. Заказы Agilent выросли на 4% по сравнению 1-м кварталом 2000 г. и составили $2,8 млрд. Прибыль в 1-о

Agilent приобретет MV Technology Agilent Technologies Inc. cообщила о намерении своего дочернего предприятия в Ирландии Agilent Technologies Ireland Ltd. приобрести компанию MV Technology Ltd., разработчика систем

Agilent Technologies представила пакет программ для испытания сетей связи 3-го поколения Компания Agilent Technologies представила программу Agilent Advisor для испытаний систем мобильной свя

Agilent купит Objective Systems Компания Agilent Technologies Inc. в понедельник сообщила, что за приблизительно $665 млн. купит Objec

Agilent Technologies представила новые кулеры для процессоров Pentium III и Athlon Компания Agilent Technologies Inc. представила модель "недорогого и малошумящего кулера" ArctiCooler Model CD для охлаждения процессоров Pentium III Coppermine и AMD Athlon с тактовыми частотами до 1,2

Agilent Technologies представила анализатор спектра радиосигналов Agilent E4440A Компания Agilent Technologies Inc., разработчик контрольно- измерительного оборудования, представила н

Agilent Technologies представила новый малогабаритный ИК-трансивер для передачи данных Компания Agilent Technologies анонсировала трансивер (приемопередатчик) Agilent HSDL-3210 в ИК-диапазо

Agilent получила квартальную прибыль в размере $305 млн. Компания Agilent Technologies, производитель контрольно-измерительного оборудования для сетей беспроводной связи и интернета, сообщила о результатах четвертого финансового квартала, которые превысили ож

Agilent продаст Health Group за $1.7 млрд. 1.7 млрд. Приобретение позволит RPE пополнить ассортимент выпускаемого медицинского оборудования, а Agilent, освободившись от этой части бизнеса, сможет сосредоточиться на производстве измерите

Philips купит медицинское подразделение Agilent Компания Philips Electronics договорились о покупке медицинского подразделения Agilent Technologies за $1,7 млрд. Метод оплаты назван не был. Бизнес, оборот которого в финансовом 1999 году превысил $1,5 млрд., станет частью подразделения Philips Medical Systems. Он выпуск

Agilent представила испытательную систему для производителей мобильных телефонов стандарта IS-2000 для CDMA Компания Agilent Technologies Inc., разработчик контрольно-измерительного оборудования, представила пе