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Agilent Technologies
СОБЫТИЯ
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|26.08.2011
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Agilent Technologies оптимизирует обслуживание клиентов с помощью решения SAP
Компания SAP AG объявила о том, что Agilent Technologies, производитель биоаналитических и электронных измерительных приборов, пр
|09.07.2010
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Deutsche Telekom переходит на 10-гигабитное тестовое решение Ixia
орошие интеграционные возможности тем заказчикам, которые хотят продолжать использовать имеющиеся у них программные средства и тестовые сценарии для платформы IxN2X (такое название получила платформа Agilent N2X после интеграции в семейство продуктов Ixia), но при этом нуждаются в оборудовании с более высокой плотностью портов 10-Gigabit Ethernet, ранее никогда не выпускавшемся в рамках сем
|15.08.2005
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Agilent Technologies продает подразделение по производству полупроводников
Ведущий мировой производитель контрольно-измерительного оборудования, американская корпорация Agilent Technologies намерена провести сокращение 1,3 тыс. рабочих мест. Кроме того, предприятие планирует продать свое подразделение по производству полупроводников компаниям Kohlberg Kravis R
|15.06.2005
|Agilent создала трехцветные светодиоды
|15.06.2005
|Agilent создала трехцветные светодиоды
|23.04.2003
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Agilent выпустил ПО для тестирования 3G-оборудования
Компания Agilent Technologies во вторник, 2 апреля, представила программное обеспечение для тестирован
|01.04.2003
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Agilent представил новую систему тестирования
В понедельник, 31 марта, компания Agilent Technologies представила свою новую систему генерации пакетов и анализа производитель
|26.03.2003
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Agilent представила новые разработки
Калифорнийская компания Agilent Technologies представила систему моделирования автоматической верификации (AVM), нову
|04.03.2003
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Agilent и Cerberus поставят в Новую Зеландию системы борьбы с мошенничеством в сотовых сетях
ой связи. Компании установят у оператора свое комбинированное решение безопасности, составленное из Agilent SS7 и разработок Cerberus. С помощью этого решения "Центр управления защитой от мошен
|04.03.2003
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Agilent представил четырехканальный осциллограф с полосой частот в 2,5 ГГц
Компания Agilent Technologies представила первый осциллограф с полосой частот 2,5ГГц и четырьмя полнод
|18.02.2003
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Agilent и HP представили решения управления качеством обслуживания телекоммуникационных сетей
В понедельник 17 февраля сразу две компании - Agilent Technologies и Hewlett-Packard - независимо друг от друга представили решения управле
|18.10.2002
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Agilent открыла лабораторию проверки совместимости на Тайване
Компания Agilent Technologies открыла новую лабораторию проверки совместимости оборудования (ICL) в Та
|06.08.2002
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Agilent выпустила устройство проверки качества голосовой связи в IP-cетях
Компания Agilent Technologies начала продажу устройства для проверки качества связи IP-телефонии - Voi
|05.06.2002
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Agilent откроет первую сертификационную лабораторию для WiFi-продуктов в Японии
Компания Agilent Technologies первой откроет в Японии лабораторию сертификации совместимости (ICL - In
|22.08.2001
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Производитель тестового оборудования Agilent сообщил об убытках и увольнениях
Калифорнийский производитель оборудования для тестирования электроники, Agilent Technologies, сообщил о $109-миллионном убытке в третьем квартале и увольнении 4 тысяч человек, составляющих 9% рабочей силы компании. Увольнения позволят компании - бывшему филиалу Hew
|04.06.2001
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Philips и Agilent получили разрешение на объединение отделений медицинской электроники
Royal Philips Electronics и Agilent Technologies Inc. объявили о получении разрешения министерства юстиции США на приобре
|28.05.2001
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Agilent намерена экономить на новом оборудовании
Компания Agilent Technologies в связи с финансовым кризисом объявила о прекращении покупки новых персональных компьютеров, принтеров, факсов и копиров, - заявил директор по операциям Элэйн Каудер (Alain
|23.05.2001
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Agilent Technologies намерена приобрести Sirius Communications
циализированных микросхем для CDMA-приложений мобильной связи 3-го поколения и спутниковой связи. В Agilent переходит весь персонал Sirius Communications и интеллектуальная собственность компан
|22.05.2001
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Квартальная прибыль Agilent составила $51 млн. при обороте в $2 млрд.
Компания Agilent, производитель измерительного оборудования для сферы телекоммуникаций и производства полупроводников, сообщила о финансовых итогах квартала, завершившегося в апреле. Прибыль компании, п
|26.04.2001
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Agilent Technologies будет тестировать покрытие сотовых сетей
Компания Agilent Technologies, разработчик решений в области систем связи, биотехнологий и здравоохран
|19.04.2001
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Cypress Semiconductor и Agilent Technologies договорились о сотрудничестве в создании технологий для производства оптических мышей
Компании Cypress Semiconductor и Agilent Technologies Inc. объявили о заключении соглашения по сотрудничеству в разработке эле
|10.04.2001
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Акции Agilent yпали из-за мpачныx пpогнозов
В пятницy акции пpоизводителя обоpyдования для тестиpования и измеpений - компании Agilent Technologies - кpатковpеменно yпали на 18% до самого низкого показателя за последний год - $25, а по окончании тоpгов иx кypс составил $27,49, что на 10% ниже, чем в четвеpг.
|06.04.2001
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Agilent Technologies временно сократит зарплату сотрудникам в рамках программы снижения расходов
бюджета компании. Это вызвано резким падением спроса на изделия компании за последние 1-1,5 месяца.Agilent предпочла сократить зарплаты, а не рабочие места, как сделали многие компании в после
|04.04.2001
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Agilent Technologies выпустила на российский рынок серию осциллографов
Компания Agilent Technologies, Inc. выпустила на российский рынок серию цифровых осциллографов с русск
|30.03.2001
|Agilent Technologies представила программу для тестирования сетей передачи данных по интернет-протоколуIPv6
|26.03.2001
|Agilent Technologies представила новую систему для производственных испытаний мобильных телефонов следующего поколения
|26.03.2001
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Agilent Technologies и Hewlett-Packard намерены заключить соглашение о стратегическом альянсе
альянса будет развитие совместных инициатив в производстве, продвижении на рынок и продаже изделий. Agilent, разработчик новых технологий в телекоммуникациях и биомедицине, отделилась от НР в н
|20.03.2001
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Agilent Technologies представила первый мобильный прибор OptiGo для УЗИ в кардиологии
Компания Agilent Technologies представила на научной сессии американских врачей-кардиологов первое мобильное устройство для ультразвукового исследования (УЗИ) в кардиологической практике. Прибор под наз
|23.02.2001
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Agilent Technologies получила в первом квартале прибыль в $205 млн. при обороте $2,8 млрд.
дохода в размере $2,8 млрд. Это на 26% выше результатов 1-го квартала 2000 финансового года. Заказы Agilent выросли на 4% по сравнению 1-м кварталом 2000 г. и составили $2,8 млрд. Прибыль в 1-о
|07.02.2001
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Agilent приобретет MV Technology
Agilent Technologies Inc. cообщила о намерении своего дочернего предприятия в Ирландии Agilent Technologies Ireland Ltd. приобрести компанию MV Technology Ltd., разработчика систем
|15.12.2000
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Agilent Technologies представила пакет программ для испытания сетей связи 3-го поколения
Компания Agilent Technologies представила программу Agilent Advisor для испытаний систем мобильной свя
|27.11.2000
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Agilent купит Objective Systems
Компания Agilent Technologies Inc. в понедельник сообщила, что за приблизительно $665 млн. купит Objec
|24.11.2000
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Agilent Technologies представила новые кулеры для процессоров Pentium III и Athlon
Компания Agilent Technologies Inc. представила модель "недорогого и малошумящего кулера" ArctiCooler Model CD для охлаждения процессоров Pentium III Coppermine и AMD Athlon с тактовыми частотами до 1,2
|23.11.2000
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Agilent Technologies представила анализатор спектра радиосигналов Agilent E4440A
Компания Agilent Technologies Inc., разработчик контрольно- измерительного оборудования, представила н
|23.11.2000
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Agilent Technologies представила новый малогабаритный ИК-трансивер для передачи данных
Компания Agilent Technologies анонсировала трансивер (приемопередатчик) Agilent HSDL-3210 в ИК-диапазо
|21.11.2000
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Agilent получила квартальную прибыль в размере $305 млн.
Компания Agilent Technologies, производитель контрольно-измерительного оборудования для сетей беспроводной связи и интернета, сообщила о результатах четвертого финансового квартала, которые превысили ож
|20.11.2000
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Agilent продаст Health Group за $1.7 млрд.
1.7 млрд. Приобретение позволит RPE пополнить ассортимент выпускаемого медицинского оборудования, а Agilent, освободившись от этой части бизнеса, сможет сосредоточиться на производстве измерите
|17.11.2000
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Philips купит медицинское подразделение Agilent
Компания Philips Electronics договорились о покупке медицинского подразделения Agilent Technologies за $1,7 млрд. Метод оплаты назван не был. Бизнес, оборот которого в финансовом 1999 году превысил $1,5 млрд., станет частью подразделения Philips Medical Systems. Он выпуск
|10.11.2000
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Agilent представила испытательную систему для производителей мобильных телефонов стандарта IS-2000 для CDMA
Компания Agilent Technologies Inc., разработчик контрольно-измерительного оборудования, представила пе
|08.11.2000
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Agilent Technologies представила решение для технологических испытаний системы пакетной передачи данных
Компания Agilent Technologies представила в понедельник Agilent GPRS Mobile Test Application - первое
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