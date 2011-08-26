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Agilent Technologies

Agilent Technologies

СОБЫТИЯ

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26.08.2011 Agilent Technologies оптимизирует обслуживание клиентов с помощью решения SAP

Компания SAP AG объявила о том, что Agilent Technologies, производитель биоаналитических и электронных измерительных приборов, пр
09.07.2010 Deutsche Telekom переходит на 10-гигабитное тестовое решение Ixia

орошие интеграционные возможности тем заказчикам, которые хотят продолжать использовать имеющиеся у них программные средства и тестовые сценарии для платформы IxN2X (такое название получила платформа Agilent N2X после интеграции в семейство продуктов Ixia), но при этом нуждаются в оборудовании с более высокой плотностью портов 10-Gigabit Ethernet, ранее никогда не выпускавшемся в рамках сем
15.08.2005 Agilent Technologies продает подразделение по производству полупроводников

Ведущий мировой производитель контрольно-измерительного оборудования, американская корпорация Agilent Technologies намерена провести сокращение 1,3 тыс. рабочих мест. Кроме того, предприятие планирует продать свое подразделение по производству полупроводников компаниям Kohlberg Kravis R
15.06.2005 Agilent создала трехцветные светодиоды
15.06.2005 Agilent создала трехцветные светодиоды
23.04.2003 Agilent выпустил ПО для тестирования 3G-оборудования

Компания Agilent Technologies во вторник, 2 апреля, представила программное обеспечение для тестирован
01.04.2003 Agilent представил новую систему тестирования

В понедельник, 31 марта, компания Agilent Technologies представила свою новую систему генерации пакетов и анализа производитель
26.03.2003 Agilent представила новые разработки

Калифорнийская компания Agilent Technologies представила систему моделирования автоматической верификации (AVM), нову
04.03.2003 Agilent и Cerberus поставят в Новую Зеландию системы борьбы с мошенничеством в сотовых сетях

ой связи. Компании установят у оператора свое комбинированное решение безопасности, составленное из Agilent SS7 и разработок Cerberus. С помощью этого решения "Центр управления защитой от мошен
04.03.2003 Agilent представил четырехканальный осциллограф с полосой частот в 2,5 ГГц

Компания Agilent Technologies представила первый осциллограф с полосой частот 2,5ГГц и четырьмя полнод
18.02.2003 Agilent и HP представили решения управления качеством обслуживания телекоммуникационных сетей

В понедельник 17 февраля сразу две компании - Agilent Technologies и Hewlett-Packard - независимо друг от друга представили решения управле
18.10.2002 Agilent открыла лабораторию проверки совместимости на Тайване

Компания Agilent Technologies открыла новую лабораторию проверки совместимости оборудования (ICL) в Та
06.08.2002 Agilent выпустила устройство проверки качества голосовой связи в IP-cетях

Компания Agilent Technologies начала продажу устройства для проверки качества связи IP-телефонии - Voi
05.06.2002 Agilent откроет первую сертификационную лабораторию для WiFi-продуктов в Японии

Компания Agilent Technologies первой откроет в Японии лабораторию сертификации совместимости (ICL - In
22.08.2001 Производитель тестового оборудования Agilent сообщил об убытках и увольнениях

Калифорнийский производитель оборудования для тестирования электроники, Agilent Technologies, сообщил о $109-миллионном убытке в третьем квартале и увольнении 4 тысяч человек, составляющих 9% рабочей силы компании. Увольнения позволят компании - бывшему филиалу Hew
04.06.2001 Philips и Agilent получили разрешение на объединение отделений медицинской электроники

Royal Philips Electronics и Agilent Technologies Inc. объявили о получении разрешения министерства юстиции США на приобре
28.05.2001 Agilent намерена экономить на новом оборудовании

Компания Agilent Technologies в связи с финансовым кризисом объявила о прекращении покупки новых персональных компьютеров, принтеров, факсов и копиров, - заявил директор по операциям Элэйн Каудер (Alain
23.05.2001 Agilent Technologies намерена приобрести Sirius Communications

циализированных микросхем для CDMA-приложений мобильной связи 3-го поколения и спутниковой связи. В Agilent переходит весь персонал Sirius Communications и интеллектуальная собственность компан
22.05.2001 Квартальная прибыль Agilent составила $51 млн. при обороте в $2 млрд.

Компания Agilent, производитель измерительного оборудования для сферы телекоммуникаций и производства полупроводников, сообщила о финансовых итогах квартала, завершившегося в апреле. Прибыль компании, п
26.04.2001 Agilent Technologies будет тестировать покрытие сотовых сетей

Компания Agilent Technologies, разработчик решений в области систем связи, биотехнологий и здравоохран
19.04.2001 Cypress Semiconductor и Agilent Technologies договорились о сотрудничестве в создании технологий для производства оптических мышей

Компании Cypress Semiconductor и Agilent Technologies Inc. объявили о заключении соглашения по сотрудничеству в разработке эле
10.04.2001 Акции Agilent yпали из-за мpачныx пpогнозов

В пятницy акции пpоизводителя обоpyдования для тестиpования и измеpений - компании Agilent Technologies - кpатковpеменно yпали на 18% до самого низкого показателя за последний год - $25, а по окончании тоpгов иx кypс составил $27,49, что на 10% ниже, чем в четвеpг.
06.04.2001 Agilent Technologies временно сократит зарплату сотрудникам в рамках программы снижения расходов

бюджета компании. Это вызвано резким падением спроса на изделия компании за последние 1-1,5 месяца.Agilent предпочла сократить зарплаты, а не рабочие места, как сделали многие компании в после
04.04.2001 Agilent Technologies выпустила на российский рынок серию осциллографов

Компания Agilent Technologies, Inc. выпустила на российский рынок серию цифровых осциллографов с русск
30.03.2001 Agilent Technologies представила программу для тестирования сетей передачи данных по интернет-протоколуIPv6
26.03.2001 Agilent Technologies представила новую систему для производственных испытаний мобильных телефонов следующего поколения
26.03.2001 Agilent Technologies и Hewlett-Packard намерены заключить соглашение о стратегическом альянсе

альянса будет развитие совместных инициатив в производстве, продвижении на рынок и продаже изделий. Agilent, разработчик новых технологий в телекоммуникациях и биомедицине, отделилась от НР в н
20.03.2001 Agilent Technologies представила первый мобильный прибор OptiGo для УЗИ в кардиологии

Компания Agilent Technologies представила на научной сессии американских врачей-кардиологов первое мобильное устройство для ультразвукового исследования (УЗИ) в кардиологической практике. Прибор под наз
23.02.2001 Agilent Technologies получила в первом квартале прибыль в $205 млн. при обороте $2,8 млрд.

дохода в размере $2,8 млрд. Это на 26% выше результатов 1-го квартала 2000 финансового года. Заказы Agilent выросли на 4% по сравнению 1-м кварталом 2000 г. и составили $2,8 млрд. Прибыль в 1-о
07.02.2001 Agilent приобретет MV Technology

Agilent Technologies Inc. cообщила о намерении своего дочернего предприятия в Ирландии Agilent Technologies Ireland Ltd. приобрести компанию MV Technology Ltd., разработчика систем
15.12.2000 Agilent Technologies представила пакет программ для испытания сетей связи 3-го поколения

Компания Agilent Technologies представила программу Agilent Advisor для испытаний систем мобильной свя
27.11.2000 Agilent купит Objective Systems

Компания Agilent Technologies Inc. в понедельник сообщила, что за приблизительно $665 млн. купит Objec
24.11.2000 Agilent Technologies представила новые кулеры для процессоров Pentium III и Athlon

Компания Agilent Technologies Inc. представила модель "недорогого и малошумящего кулера" ArctiCooler Model CD для охлаждения процессоров Pentium III Coppermine и AMD Athlon с тактовыми частотами до 1,2

23.11.2000 Agilent Technologies представила анализатор спектра радиосигналов Agilent E4440A

Компания Agilent Technologies Inc., разработчик контрольно- измерительного оборудования, представила н
23.11.2000 Agilent Technologies представила новый малогабаритный ИК-трансивер для передачи данных

Компания Agilent Technologies анонсировала трансивер (приемопередатчик) Agilent HSDL-3210 в ИК-диапазо
21.11.2000 Agilent получила квартальную прибыль в размере $305 млн.

Компания Agilent Technologies, производитель контрольно-измерительного оборудования для сетей беспроводной связи и интернета, сообщила о результатах четвертого финансового квартала, которые превысили ож
20.11.2000 Agilent продаст Health Group за $1.7 млрд.

1.7 млрд. Приобретение позволит RPE пополнить ассортимент выпускаемого медицинского оборудования, а Agilent, освободившись от этой части бизнеса, сможет сосредоточиться на производстве измерите
17.11.2000 Philips купит медицинское подразделение Agilent

Компания Philips Electronics договорились о покупке медицинского подразделения Agilent Technologies за $1,7 млрд. Метод оплаты назван не был. Бизнес, оборот которого в финансовом 1999 году превысил $1,5 млрд., станет частью подразделения Philips Medical Systems. Он выпуск
10.11.2000 Agilent представила испытательную систему для производителей мобильных телефонов стандарта IS-2000 для CDMA

Компания Agilent Technologies Inc., разработчик контрольно-измерительного оборудования, представила пе
08.11.2000 Agilent Technologies представила решение для технологических испытаний системы пакетной передачи данных

Компания Agilent Technologies представила в понедельник Agilent GPRS Mobile Test Application - первое


Публикаций - 132, упоминаний - 218

Agilent Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

HP - Hewlett-Packard 3662 30
Intel Corporation 12811 21
Cisco Systems 5372 18
Microsoft Corporation 25775 13
HP Inc. 5883 13
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CA Technologies - Computer Associates 392 5
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State Street Global Advisors 36 4
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Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
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The Home Depot Inc 66 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
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Canaccord Genuity 12 2
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KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 2
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Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 2
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Barnes & Noble 171 1
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Резонанс НПП 407 1
инфоДонор 2 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
RBC Dain Rauscher Wessels 27 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Expedia - Orbitz 28 1
Ironside Ventures LLC 1 1
Cendant 16 1
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Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Williams Sonoma 5 1
Lilly - Eli Lilly and Company 30 1
Actua Corporation - Internet Capital Group 31 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Рособоронпоставка - Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
Сингапур - Республика 1953 9
Германия - Федеративная Республика 13221 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Япония 13807 5
США - Калифорния 4829 5
Европа 24964 4
Швеция - Королевство 3782 4
Индия - Bharat 5870 4
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Дания - Королевство 1337 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Европа Восточная 3138 3
Канада 5082 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
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Южная Корея - Республика 7052 2
Ирландия - Республика 1051 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
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Китай - Тайвань 4245 2
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Греция - Греческая Республика 1017 2
Хорватия - Республика 287 2
Ирак - Республика 709 2
США - Пенсильвания 372 2
Норвегия - Осло 119 1
Китай - Сычуань 96 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
США - Огайо - Кливленд 46 1
США - Оклахома 89 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
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Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
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ISDEX интернет-индекс 250 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
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