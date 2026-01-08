Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Logitech MX
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 28, упоминаний - 62
Logitech MX и организации, системы, технологии, персоны:
|Dyson 159 1
|РосЕвроГрупп - 7 цветов 16 1
|Связной ГК 1406 1
|Virtus.pro 30 1
|Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 1
|Сергеев Иван 74 1
|Самохин Денис 2 1
|Маленко Сергей 1 1
|Тарман-Дрошер Катарина 2 1
|Пляшкевич Алексей 3 1
|Dooley Rory - Дули Рори 2 1
|Носков Константин 242 1
|Кузнецов Дмитрий 75 1
|Иванов Константин 28 1
|Широков Сергей 26 1
|Семенова Ирина 43 1
|DrumGalaxy 1 1
|The Verge - Издание 622 1
|Чудо техники 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.