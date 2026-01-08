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Logitech MX

СОБЫТИЯ

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08.01.2026 Миллионы мышей и клавиатур по всему миру поломались из-за плохой памяти программистов 2
07.11.2024 Трекболы для профилактики туннельного синдрома: хиты продаж 3
22.08.2024 Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж 2
25.10.2021 Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж 3
04.03.2021 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
20.02.2021 Боремся с туннельным синдромом: чем заменить мышь? 4
17.02.2021 Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM 2
25.12.2020 Лучшие гаджеты в подарок на Новый год: выбор ZOOM 4
21.09.2020 Logitech представляет компактную беспроводную мышь MX Anywhere 3 5
18.01.2016 Дизайнеры Logitech сработали на "пять" 1
28.12.2015 Logitech MX Master и MX Anywhere 2: мастера на все руки 6
21.03.2013 Logitech представила улучшенные игровые устройства для ПК 1
29.11.2010 Visiomatic предлагает сервер MediaStation для «умного» дома 1
20.08.2009 Logitech выпускает мышки с возможностью работать на глянце и стекле 2
03.12.2008 Logitech выпускает миллиардную мышь 1
20.08.2008 Новый беспроводной комплект Logitech Cordless Desktop Wave Pro 1
09.04.2007 Результаты голосования GGA 1
19.09.2006 Logitech представил новые лазерные мыши 2
13.03.2006 Logitech выпустила мышь для левшей 3
16.12.2005 Все, что нужно игроману: лучшие подарки 2005 1
24.10.2005 Logitech представила осеннюю коллекцию 2
07.09.2005 Logitech представила первую в мире интеллектуальную мышь 3
17.08.2005 Logitech выпустила беспроводной набор diNovo Media Desktop Laser 3
10.03.2005 CeBIT: первая лазерная мышь от Logitech 4
03.11.2004 Logitech MX 1000 – боевая лазерная мышь 1
01.09.2004 В компьютерные мыши встроили лазер 1
23.03.2004 Logitech избавляет мир от проводов 1

Публикаций - 28, упоминаний - 62

Logitech MX и организации, системы, технологии, персоны:

Logitech 442 26
Microsoft Corporation 25940 3
Agilent Technologies 132 2
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 2
Samsung Electronics 11199 2
Apple Inc 13361 2
HP Inc. 5916 2
Razer Inc 89 2
Yahoo! 3730 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 2
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 51 1
Формоза - Formoza 179 1
Archos Technology 72 1
Merlion - Oklick - Оклик 36 1
Guillemot - Thrustmaster 32 1
STARWIND 35 1
SteelSeries 30 1
Ugreen 53 1
Xiaomi - Сяоми 2319 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 1
Intel Corporation 12909 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5828 1
Acer Group - Acer Inc 2831 1
Philips 2102 1
Sony - Sony Group Corporation 6766 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Samsung - Harman - JBL 246 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 79 1
SP - Silicon Power 24 1
Dyson 159 1
РосЕвроГрупп - 7 цветов 16 1
Связной ГК 1406 1
Virtus.pro 30 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 1
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10844 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10945 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10726 14
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3778 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18589 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11702 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8051 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15625 10
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3682 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8663 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14970 8
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2616 8
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 277 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17170 8
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2555 7
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2509 7
Манипулятор - Manipulator 366 7
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1440 7
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2114 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2471 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28775 6
Наушники - Headphones 4566 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13464 5
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1666 4
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1196 4
USB micro 975 4
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1769 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27385 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9782 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13195 4
USB Type-A - USB-A 729 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6503 3
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1107 3
Трекбол 45 3
Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 1286 3
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1143 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26769 3
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1218 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1260 3
Умные платформы 2034 3
Apple macOS 2493 8
Microsoft Windows 17111 6
Logitech Unifying 10 4
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 47 3
Logitech Cordless 15 3
Logitech Keyboard - Logitech K, G - Logitech Wave Keyboard - Logitech Wireless Keyboard - Logitech Washable Keyboard 28 3
Linux OS 11772 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3133 3
Apple iPadOS 144 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4212 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
Logitech diNovo 10 2
Logitech MediaLife 4 2
Logitech Options 5 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7749 2
Google Android 15427 2
Apple iOS 8690 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 402 2
Microsoft Windows XP 2434 2
Microsoft Outlook 1513 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1954 2
Adobe Photoshop 811 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 128 1
Samsung - Harman - JBL Flip 13 1
Asus ROG Armoury Crate 5 1
HP DeskJet Ink Advantage - МФУ 16 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Apple iPad Pro 323 1
Palit GeForce - серия видеокарт 26 1
Philips HC - Philips QC - машинка для стрижки 3 1
Razer Synapse - Cloud-Based Hardware Configuration Tool 9 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
Codemasters Colin McRae Rally - автосимулятор 12 1
Visiomatic visiPad 3 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 1
Microsoft Arc Mouse 5 1
Logitech PowerPlay 2 1
Merlion - Oklick - компьютерные мыши 4 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 1
Сергеев Иван 74 1
Самохин Денис 2 1
Маленко Сергей 1 1
Тарман-Дрошер Катарина 2 1
Пляшкевич Алексей 3 1
Dooley Rory - Дули Рори 2 1
Носков Константин 242 1
Кузнецов Дмитрий 75 1
Иванов Константин 28 1
Широков Сергей 26 1
Семенова Ирина 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 9
Европа 25075 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2632 3
Германия - Федеративная Республика 13332 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48408 1
Израиль 2881 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1102 1
Китай - Тайвань 4303 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1865 1
Греция - Греческая Республика 1021 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6945 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27877 4
Ergonomics - Эргономика 1777 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10666 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6238 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34602 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1175 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5606 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6934 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6322 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1281 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11823 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16514 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5764 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7813 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6263 1
Зоология - наука о животных 2934 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские - Барбершопы 307 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3161 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 143 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 715 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 523 1
Металлы - Медь - Copper 874 1
Увлечения и хобби - Hobbies 399 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1597 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1193 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1434 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 685 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1914 1
Спорт - Хоккей - Hockey 272 1
Видеокамера - Видеосъёмка 730 1
Спорт - Пробежка - Jogging 37 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1926 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5885 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5084 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5718 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 125 1
DrumGalaxy 1 1
The Verge - Издание 622 1
Чудо техники 60 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8705 1
CeBIT 614 2
Международный женский день - 8 марта 420 1
Asus Open 3 1
Короткая ссылка
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