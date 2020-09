Logitech представляет компактную беспроводную мышь MX Anywhere 3

Компания Logitech представила новые компактные модели беспроводных мышей MX Anywhere 3 и MX Anywhere 3 for Mac. Новинки — устройства с низким профилем, предназначенные для создателей контента, разработчиков и всех пользователей, которые ценят производительность, портативность и комфорт в любых рабочих условиях. Мышь способна работать на практически любой поверхности, включая стекло. С ней можно беспроблемно перемещаться между рабочими местами дома и в офисе. Благодаря колесику MagSpeed нового поколения, MX Anywhere 3 способна прокручивать до 1000 строк в секунду и автоматически переключаться между пошаговым и сверхбыстрым режимами скроллинга, обеспечивая невероятную для такой компактной мыши точность навигации.

MX Anywhere 3 поддерживает беспроводное подключение с максимальным радиусом действия до 10 метров и технологию быстрой зарядки через порт USB-C. Мышь способна проработать до 70 дней от одного заряда, а подключение к сети всего на одну минуту позволит ей вернуться «в строй» еще на целых три часа. Мышь можно подключить сразу к трем устройствам через Bluetooth или при помощи комплектного USB-донгла Unifying, а затем переключаться между ними по мере необходимости одним нажатием кнопки.

Logitech MX Anywhere 3

MX Anywhere 3 совместима с ОС Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS и Linux. MX Anywhere 3 for Mac оптимизирована для macOS, совместима с iPad и поставляется с зарядным кабелем USB-C — USB-C для Mac.

Logitech MX Anywhere 3 и MX Anywhere 3 для Mac появятся в продаже в России в сентябре 2020 г. Обе мыши доступны в бледно-сером цвете, а MX Anywhere 3 также будет продаваться в розовом и графитовом вариантах. Рекомендованная розничная цена MX Anywhere 3 и MX Anywhere 3 for Mac — от 6990 руб.