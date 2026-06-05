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Logitech Keyboard Logitech K, G Logitech Wave Keyboard Logitech Wireless Keyboard Logitech Washable Keyboard

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.06.2026 Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать? 1
04.09.2023 Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM 2
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 2
11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM 1
07.07.2020 Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет? 1
12.11.2019 Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM 2
22.09.2016 Как сделать видеоконференции простыми и доступными 1
01.07.2016 Клавиатура Logitech K780 - цифровой блок поделим на троих 3
20.02.2016 ZOOM рекомендует: мужские подарки на 23 февраля 1
18.01.2016 Дизайнеры Logitech сработали на "пять" 1
24.12.2015 Подарки к Новому году от Logitech 4
01.12.2015 Пиши за троих вместе с Logitech 1
29.10.2013 Logitech добавляет iPad Air защиту и клавиатуру 1
16.08.2013 Новый шедевр среди клавиатур Logitech 1
31.07.2013 «Смарт Лайн Инк» выпустила очередное обновление программного комплекса DeviceLock 7.2 1
12.07.2013 Logitech предлагает клавиатуру, способную выдержать полное погружение в воду 3
16.05.2013 Беспроводная клавиатура и чехол-клавиатура для iPad на солнечных батареях от Logitech позволят забыть о подзарядке 3
21.03.2013 Logitech представила улучшенные игровые устройства для ПК 1
15.10.2012 Новая Bluetooth-клавиатура от Logitech легко соединяется с Windows, iOS и Android 2
20.09.2012 Logitech предлагает сверхтонкий чехол со встроенной клавиатурой для iPad 2
19.09.2012 Logitech представила защитную обложку со встроенной клавиатурой на солнечных батареях для iPad 2
22.08.2012 Logitech представила моющуюся клавиатуру Washable Keyboard K310 1
19.08.2011 Logitech выпускает К750 для устройств Apple 1
21.04.2011 Первый тест в России самого тонкого ноутбука: Samsung 900X3A 1
01.11.2010 Logitech представила беспроводную клавиатуру на солнечных батареях 1
07.10.2010 Logitech анонсировала Revue - первый продукт на базе Google TV 1
20.08.2008 Новый беспроводной комплект Logitech Cordless Desktop Wave Pro 1
15.11.2002 Красноярск: растерзаем свою технику собственноручно 1

Публикаций - 28, упоминаний - 43

Logitech Keyboard и организации, системы, технологии, персоны:

Logitech 436 22
Apple Inc 13021 4
Satechi 17 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1273 3
Microsoft Corporation 25644 2
Intel Corporation 12744 2
Kingston Technology 214 2
Defender 156 1
Yeelight 17 1
ГЕРЦ 1 1
Samsung Electronics 10959 1
Yandex - Яндекс 9018 1
Lenovo Group 2413 1
Meta Platforms - Facebook 4599 1
LG Electronics 3718 1
Новые облачные технологии (НОТ) 480 1
VK - Mail.ru Group 3582 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 1
Dropbox 524 1
SanDisk 339 1
Samsung - Harman - JBL 241 1
HID Global - HID Corporation 124 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Google LLC 12565 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
A4tech 107 1
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 49 1
Alawar - Алавар 61 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 3
Microsoft - LinkedIn 692 1
Carl Zeiss AG 307 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3617 18
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2461 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10519 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7854 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12959 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10526 15
Компьютеризация - Клавиатура - Bluetooth-клавиатура - Беспроводная клавиатура 105 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26407 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10677 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16864 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8411 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14640 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15306 7
Наушники - Headphones 4413 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6358 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3612 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18150 6
Аксессуары 4236 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13129 5
Микрофон - Microphone 2773 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11411 5
USB micro 972 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27862 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4169 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1196 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6170 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1946 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13342 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1721 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6425 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2327 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9122 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1410 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7477 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1598 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5887 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2460 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2985 3
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 184 3
Google Android 15095 7
Microsoft Windows 16726 7
Apple iPad 3979 6
Apple iOS 8503 6
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 5
Apple macOS 2376 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3090 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1438 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 3
Logitech MX 26 3
Logitech ConferenceCam PTZ 5 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7541 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 399 2
Microsoft Windows 7 2006 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1057 2
Apple Magic Keyboard 24 2
A4tech Bloody - игровая периферия 80 2
Logitech Ultrathin 7 2
Logitech Unifying 10 2
Logitech TV Cam 5 1
Logitech Options 5 1
Logitech Headset - Logitech Mobile Freedom Headset - Logitech Mobile Pro Headset - Logitech Wireless Bluetooth Headset - Logitech Wireless DECT Headset - Logitech USB Headset - Logitech Surround Sound Headset - Logitech Stereo Headset 9 1
Logitech Keys-To-Go 3 1
Logitech M 2 1
KYE Systems - Genius Micro Traveler 1 1
Defender Blitz 1 1
Defender Renegate 1 1
SRS Labs - Dolby Mobile - Dolby Surround 24 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson Arc 9 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 1
Cisco - Jabber XCP - Jabber Extensible Communications Platform 21 1
MSI Vigor 2 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1574 1
Microsoft Windows 10 1926 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1659 1
Microsoft Office 4100 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1947 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Apple Siri - Голосовой помощник 430 1
Шарапов Антон 3 1
Правдина Ирина 2 1
Монин Роман 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2576 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5439 4
Европа 24869 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 2
Земля - планета Солнечной системы 10815 1
Южная Корея - Республика 6993 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1888 1
Китай - Тайвань 4220 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1538 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 389 1
Ergonomics - Эргономика 1734 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7324 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6620 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6636 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1794 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1495 1
Пищевая промышленность - Чай 145 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 627 1
Спорт - Баскетбол 93 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4451 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1913 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6617 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3905 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26859 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5053 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1364 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11614 1
Латинский алфавит 197 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2717 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6530 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5502 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2081 1
Зоология - наука о животных 2843 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1613 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1982 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 483 1
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 93 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 958 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 3
Чудо техники 60 1
Известия ИД 745 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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