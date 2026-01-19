Получите все материалы CNews по ключевому слову
Asus ROG Armoury Crate
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Asus ROG Armoury Crate и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 157744 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 1
|Дания - Королевство 1318 1
|День молодёжи - 27 июня 1002 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413430, в очереди разбора - 729690.
Создано именных указателей - 189047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.