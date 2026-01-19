Разделы

Asus ROG Armoury Crate


СОБЫТИЯ

19.01.2026 Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года 1
25.10.2021 Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж 1
27.04.2021 Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж 1
26.07.2019 ASUS начинает российские продажи новых игровых ноутбуков серии ROG. Цены 1
22.01.2019 Asus представила новинки RoG на базе GeForce RTX в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Asus ROG Armoury Crate и организации, системы, технологии, персоны:

SteelSeries 29 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2105 2
Razer Inc 80 2
Nvidia Corp 3758 2
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 36 1
Ракурс НПФ 168 1
Intel Corporation 12564 1
Kingston Technology 202 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 169 1
Logitech 428 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 135 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 1
BMW Designworks Group 15 1
BMW Group 467 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 990 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10350 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2185 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4203 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1070 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 2
Микрофон - Microphone 2705 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 2
Вентилятор - Fan 1028 2
Notebook gaming - Игровой ноутбук 352 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13021 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3724 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1688 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3550 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9870 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4053 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1146 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1238 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1073 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 792 2
Наушники - Headphones 4301 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1087 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1034 1
Трассирование - Трассировка 75 1
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 57 3
Asus ROG - Republic of Gamers 31 3
Razer Synapse - Cloud-Based Hardware Configuration Tool 7 2
Nvidia G-Sync 162 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 387 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1355 2
Pantone Validated 76 2
Kingston HyperX 49 2
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 23 2
Nvidia Optimus 188 2
Asus Aura Sync 18 2
ESS Sabre 5 2
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 24 2
Asus ROG RangeBoost 6 2
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 2
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Asus ROG Keystone - NFC-брелок 1 1
Microsoft Arc Mouse 5 1
Logitech PowerPlay 2 1
SteelSeries Arctis 4 1
SteelSeries Rival 1 1
Razer Viper Ultimate 1 1
Razer Kraken Tournament Edition 1 1
Nvidia GeForce GTX 523 1
Intel Core - Семейство процессоров 1237 1
Microsoft Windows Hello 206 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4101 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 92 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 857 1
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 35 1
Asus ROG Rapture GT - Маршрутизатор 5 1
Asus ROG Mothership - Ноутбук 2 1
Nvidia GPU Turing 40 1
Asus Strix SCAR 2 1
Kingston HyperX Pulsefire 6 1
Asus ROG Boost 2 1
Kingston HyperX Cloud - серия наушников 16 1
Logitech MX 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 157744 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 1
Дания - Королевство 1318 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
