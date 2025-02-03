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Asus ROG Strix серия ноутбуков



03.02.2025 Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM 3
10.12.2024 У Intel шансов нет. AMD выпустила процессор со встроенной графикой не хуже топовых карт Nvidia 1
03.06.2024 AMD второй раз за два года изменила принцип именования процессоров. Теперь устаревший чип легко принять за новый 1
31.01.2024 Первый ноутбук на процессорах Intel 14-го поколения в «Ситилинке»: игровой ноутбук Asus ROG Strix G18 уже в продаже 5
07.02.2022 Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM 1
18.06.2021 Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM 2
27.04.2021 Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж 1
03.11.2020 Asus представляет видеокарты серий ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров Radeon RX 6800 5
24.12.2019 Лучшие ноутбуки для игр и продуктивной работы: выбор ZOOM 1
09.09.2019 Asus представила игровые ноутбуки ROG с частотой обновления 300 Гц 1
02.09.2019 Лучшие ультраширокие мониторы: выбор ZOOM 2
26.07.2019 ASUS начинает российские продажи новых игровых ноутбуков серии ROG. Цены 2
16.01.2019 Asus представила видеокарты ROG Strix, Dual и Turbo GeForce RTX 2060 4
14.12.2018 Гендиректор ASUS ушел в отставку 1
22.10.2018 Геймеры пересаживаются на Z390 1
16.07.2018 ASUS дарит геймерам всё лучшее 2
16.05.2018 ASUS анонсировала старт продаж материнских плат на базе чипсетов AMD серии X470 1
11.12.2017 Три новогодних подарка геймерам от ASUS 3
17.08.2017 Игровые ноутбуки массой до 3 кг. Выбор ZOOM 1
28.04.2017 Asus представила новые видеокарты на базе графических процессоров Radeon RX 500-ой серии 2
20.03.2017 Asus представила видеокарты ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti и Turbo GeForce GTX 1080 Ti 5
31.01.2017 Asus представила новые материнские платы на базе чипсета Intel Z270 2
17.01.2017 Asus представила ноутбуки для геймеров на базе процессоров Intel Core i7 2

Публикаций - 23, упоминаний - 49

Asus ROG Strix и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2054 18
Nvidia Corp 3498 14
Intel Corporation 12202 9
AMD - Advanced Micro Devices 4234 7
HP Inc. 5689 5
Dell EMC 5032 3
Apple Inc 12111 3
Razer Inc 75 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2552 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 607 3
Lenovo Group 2295 2
Xiaomi 1739 2
Samsung Electronics 10272 2
SteelSeries 27 2
Bang&Olufsen - B&O 137 2
ZTE Corporation 748 1
Autodesk 609 1
HTC Corporation 1499 1
Adobe Systems 1550 1
ASRock 47 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 1
Yandex - Яндекс 7372 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Kingston Technology 198 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 1
LG Electronics 3616 1
Philips 2053 1
Realtek Semiconductor 62 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 121 1
ViewSonic 312 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Corsair 30 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 595 1
Microsoft Corporation 24642 1
Цифра ГК 2433 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 52 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
BMW Group 447 1
BMW Designworks Group 13 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 279 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17092 18
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 17
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14407 13
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2576 11
DDR - Double data rate 2734 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9296 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3215 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12496 8
Notebook gaming - Игровой ноутбук 332 8
Вентилятор - Fan 981 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9996 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 1910 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3825 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2795 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3471 6
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1042 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 6
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1616 6
Контрастность 2828 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 5
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1048 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9624 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7107 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7889 5
CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 82 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6046 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 688 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1257 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1476 4
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1135 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2956 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13824 4
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1422 4
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1040 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1422 4
Компьютеризация - Cooler - кулер 135 4
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 55 13
Asus ROG - Republic of Gamers 31 12
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 288 8
Nvidia GeForce GTX 522 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 7
Nvidia G-Sync 149 6
Asus Aura Sync 15 6
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 5
Intel Core - Семейство процессоров 1200 5
ASUS TUF Gaming - серия игровых ноутбуков 19 4
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 49 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 491 4
HP Omen - Серия ноутбков 38 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 3
Asus Auto-Extreme - автоматизированная технология производства 4 3
ASUS FanConnect 4 3
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 3
Google Android 14016 2
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 2
Pantone Validated 75 2
Nvidia GPU Turing 40 2
Nvidia Optimus 183 2
Asus Strix SCAR 2 2
Asus ROG Boost 2 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 626 2
Asus ROG RangeBoost 6 2
Asus ROG Armoury Crate 4 2
Microsoft Windows 10 1763 2
Asus Nvidia GeForce RTX - Asus Nvidia GeForce GTX - Asus Nvidia Turbo GeForce - Asus Nvidia GeForce GT 8 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Core i - Cерия процессоров 514 2
Acer Predator 206 2
Nvidia SLI 163 2
Asus ROG Maximus 7 2
HP OMEN X Emperium 21 1
ASUS ROG Phone - Игровой смартфон 18 1
Nvidia RTX Studio 18 1
AMD Radeon DNA - AMD RDNA 34 1
Shen Jerry - Шен Джерри 30 1
Hu Samson - Ху Самсон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 3
Китай - Тайвань 3990 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 2
Дания - Королевство 1297 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 278 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4962 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4019 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5534 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 2
Металлы - Медь - Copper 792 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 586 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 1
Ergonomics - Эргономика 1598 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7501 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1082 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2267 1
Пищевая промышленность - Чай 121 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 1
Металлы - Золото - Gold 1137 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 550 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1253 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5839 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
Engadget - Блог о технологиях 422 1
DigiTimes - Издание 1310 1
Ars Technica 422 1
Gartner - Гартнер 3558 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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