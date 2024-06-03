AMD второй раз за два года изменила принцип именования процессоров. Теперь устаревший чип легко принять за новый

AMD опять норовит всех запутать

Компания AMD вновь пересмотрела схему наименования своих процессоров для портативных компьютеров, спустя менее чем два года после внедрения текущей, пишет Ars Tehcnica.

Процессоры новой линейки Ryzen AI с поддержкой инференса моделей искусственного интеллекта под кодовым именем “Strix Point” в своем наименовании будут содержать число 3, 5, 7 или 9, которое обозначает принадлежность конкретной модели к определенному классу производительности CPU: чем больше это число, тем «мощнее» микросхема. Маркировку дополнит необязательный одно- или двухбуквенный суффикс, определяющий общую производительность и уровень энергопотребления (тепловой пакет) электронного устройства: U – для ультрапортативных (сверхтонких) ноутбуков; HX – для более производительных моделей и т.д. За суффиксом теперь будет следовать трехзначное число, первая цифра которого информирует потребителя о том, к какому поколению относится процессор, а последние две цифры обозначают SKU (артикул) изделия, положение в модельном ряду чипов одного поколения.

Семейство Strix Point стартует с линейки процессоров 300 серии (точнее, 3xx). Тройка здесь указывает на принадлежность чипов к третьему поколению CPU AMD со встроенным нейропроцессорным блоком (NPU). К нему, в частности, относятся представленные в ходе мероприятия Computex 2024 мобильные процессоры Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 365 на базе новой микроархитектуры Zen 5.

При этом уже существующие процессоры линеек 7040 и 8040, также несущие NPU на борту, не подвергнутся перемаркировке, но возможные их представители будут получать наименования согласно новой схеме.

AMD AMD не прекращает путать потребителя

В AMD не уточнили, какой подход в компании планирует применять к новым моделям CPU, выполненным на основе более «зрелых» технологий, однако известно, что чипы, не удовлетворяющие критериям Microsoft Copilot+ (с NPU производительностью менее 40 TOPS и не способные работать с фирменным ИИ-помощником корпорации Microsoft), получат наименование “Ryzen” вместо “Ryzen AI”.

Предыдущая попытка

Осенью 2022 г. AMD пересмотрела подход к наименованию ноутбучных процессоров якобы с целью упростить для покупателей процесс выбора подходящего CPU, однако на деле предложенная тогда схема, которая предусматривала переход от маркировки с использованием трехзначных чисел к четырехзначным, наоборот – внесла дополнительную путаницу, которая могла быть на руку производителю.

Обновленная в 2022 г. схема, к примеру, давала возможность AMD ежегодно перевыпускать, по сути, один и тот же процессор, каждый раз увеличивая первую и наиболее значимую цифру в номере модели, делая «свежую» версию более привлекательной для неискушенного потребителя.

Так, чип Ryzen 7730U родом из 2023 г. в глазах покупателя мог представляться более «продвинутой» моделью по сравнению с Ryzen 5800U, выпущенным в 2021 г. В реальности же по своим характеристикам эти CPU практически идентичны.

Инициированный AMD в 2024 г. очередной переход к новой схеме наименования мобильных процессоров, как отмечает Ars Technica, в сущности, знаменует частичный «откат» к прежним правилам. На практике отказ от едва успевшего устояться подхода к маркировке, пусть даже имеющий целью исправить прошлые ошибки, может лишь усугубить путаницу.

Новшества в области маркировки вновь не затронули десктопные процессоры. CPU AMD для стационарных ПК по-прежнему имеют прозрачную схему наименования, которая позволяет с легкостью выбрать наиболее подходящую модель.

Intel не отстает

В мае 2023 г. CNews писал о том, что Intel решила отказаться от принятой в 2008 г. схемы нейминга процессоров. В конце 2023 г. портал VideoCardz спрогнозировал появление на рынке CPU Intel с необычной приставкой "Ultra".

Наиболее простая и понятную схему наименования собственных процессоров взята на вооружение корпорацией Apple, отмечает Ars Technica. В ней число после литеры “M” обозначает поколение, к которому принадлежит чип (M1, M2, M3), а следующее за этим буквенно-цифровым сочетанием слово “Max” или “Pro” призвано указать на общий уровень производительности конкретной модели в поколении.

Важно отметить, что Apple занимает уникальную позицию на рынке: выпускаемые ею чипы применяются исключительно в составе ее же собственной продукции – компьютерах Mac. Поэтому «Яблочным» нет необходимости плодить все новые и новые линейки CPU, а также пополнять существующие новыми моделями, чтобы угнаться за Intel, которая занята тем же самым.