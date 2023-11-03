Понятные названия процессоров Intel ушли в прошлое. Новые лишены логики и вводят потребителей в ступор. Дальше будет только хуже

С релизом 14 поколения своих настольных и мобильных процессоров Intel изменит схему их наименования. Новая система оказалась сложной и запутанной, и Intel постоянно норовит еще сильнее усложнить ее. С прежней схемой нейминга у новой мало общего, что еще сильнее путает потребителей.

Кручу-верчу, запутать хочу

Компания Intel, весной 2023 г. решившая отказаться от прежней схемы нейминга своих процессоров (Сore i3, i5 и пр.), собирается максимально усложнить процесс привыкания к новым наименованиям чипов. Как пишет портал VideoCardz, совсем скоро у Intel будет как минимум три линейки чипов, в различиях между которыми, а также в отличиях от предшествующих предстоит разобраться.

Так, одна из линеек получит название Core HX и будет представлять собой обновленные чипы Raptor Lake-HX, то есть, по сути, чипы 14 поколения. За ними должна сохраниться классическая маркировка, например, Core i9-14900HX.

Вторая серия – это Core 100, например, Core 7 150U, обновление Raptor Lake-U, мобильных чипов Intel 13 поколения.

Третья серия будет иметь название Core 100 Ultra – Core 9 185H, к примеру. Это уже полностью новые чипы семейства Meteor Lake, на что указывает приставка Ultra.

Фото: Intel Отличить один процессор Intel от другого скоро будет проще по спецификациям, а не по названию

Нововведения вступят в силу одновременно с полноценным дебютом 14 поколения процессоров Core – Meteor Lake. Он предварительно назначен на 14 декабря 2023 г.

Дальше будет труднее

Согласно базовой логике, упомянутый Core 7 150U должен прийти на смену одному из современных чипов линейки Core i7, но, похоже, этому не бывать. По данным VideoCardz, данный процессор имеет 10 ядер, из которых два производительных и восемь энергоэффективных, и 12 потоков. Похожие характеристики имеют Core i5-1345U 1335U и 1334U, то есть, другими словами, Core 7 – это один из нынешних Core i5, хотя и пока неясно, какой именно.

Более того, появившаяся ранее информация гласила, что Intel больше не будет называть свои топовые процессоры i9 и придумает им новое имя. Теперь же, согласно последним данным, i9 все-таки никуда не денутся, по крайней мере, в обозримом будущем. Что касается самых базовых Core i3, то места им в новой линейке, похоже, не нашлось, что соответствует ранее опубликованным сведениям. Также планировалось, что в будущем в семействе чипов Intel появятся модели с приставками Pro и Pro Plus, но это пока не подтверждается. И Pro- и Ultra-процессоры в настоящее время есть у компании Apple – это ее собственные разработки, которые она с 2020 г. использует в своих компьютерах вместо чипов Intel.

От простого к сложному

Ныне действующий принцип наименования своих процессоров Intel эксплуатирует с 2008 г. В нем прослеживается логика – Core i3 пригодны только для ПК базового уровня, i5 используются в «машинах» более высокого класса, i7 пригодны для игровых решений и рабочих станций, а флагманские i9 – это CPU для про-гейминга и компьютеров, от которых требуется колоссальная вычислительная мощь. Первые цифры в названии указывают на принадлежность к тому или иному поколению, а последующие – на положение в линейке. Например, Core i9-9900K – это чип девятого поколения, флагман серии.

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В каждой из серий процессоры различаются по своим возможностям, и для этого у Intel есть внушительный список суффиксов – специальных буквенных обозначений, которые можно увидеть в конце названия модели. Например, чипы с литерой F лишены встроенной графики, комбинация букв Н и К и означает, что это CPU для ноутбука с возможностью разгона, а литера U присваивается чипам со сверхнизким потреблением энергии.

На момент выхода материала точных данных о том, как теперь процессоры Intel будут различаться внутри одной линейки. Не исключено, что Intel подготовит новую систему суффиксов или продолжит пользоваться имеющейся. На это косвенно указывает все тот же Core 7 150U, имеющий тот же суффикс, что и энергоэффективные Core i5-1345U 1335U и 1334U, на которые он похож по своим характеристикам.