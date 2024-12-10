У Intel шансов нет. AMD выпустила процессор со встроенной графикой не хуже топовых карт Nvidia

Опубликованы результаты тестов нового топового процессора AMD Strix Halo. Встроенная в него графическая подсистема, как оказалось, ничуть не уступает по производительности дискретной графике Nvidia, притом одной из самых передовых – 4060. У Intel пока и близко нет ничего подобного, да и для Nvidia это тоже тревожный знак.

Американский процессор с «китайским» названием

В Сети появились результаты тестирования нового мобильного процессора Strix Halo компании AMD. Это флагманское решение для самых передовых ноутбуков, и главной его особенностью является его видеоподсистема.

Как пишет портал Notebook Check, интегрированная в Strix Halo графика по своей производительности не уступает дискретной мобильной видеокарте Nvidia GeForce RTX 4060, являющейся одной из самых мощных в нынешней линейке компании. Это очень большой прорыв не только для AMD, но и для всего компьютерного мира в целом, поскольку встроенная в любой CPU графика на протяжении многих лет была очень слабой на фоне дискретных аналогов.

Оценка производительности нового чипа AMD проводилась в известном и популярном синтетическом тесте Geekbench Vulkan. В нем его видеоподсистема набрала более 67 тыс. баллов.

AMD AMD доминирует не только над Intel, но теперь и над Nvidia

Примечательно здесь то, что процессор в рейтинге называется не Strix Halo, а AMD Ryzen AI Max+ Pro 395. В этом же стиле сейчас часто называют свою продукцию крупные китайские производители смартфонов и автомобилей.

Что известно о процессоре

Флагманский чип AMD Strix Halo пока еще не успел обрасти деталями, в особенности официальными. Исходя из имеющихся в открытом доступе сведений, встроенная в него видеокарта – это AMD Radeon 8060S. Премьера чипа и ноутбуков на его основе запланирована на начало 2025 г. и пройдет на выставке CES 2025.

Сам чип имеет 16 вычислительных ядер и поддержку многопоточности (по два потока инструкций на ядро). В его основе лежит микроархитектура Zen 5. Пиковая частота составляет 4,4 ГГц, базовая – 3,3 ГГц, суммарный объем кэша третьего уровня – 64 МБ. Эксперты Notebook Check уверены, что тестировался инженерный образец процессора – финальный его вариант, скорее всего, будет иметь более высокую тактовую частоту. На тестовом стенде процессор работал в паре с оперативной памятью DDR5 объемом 64 ГБ и управлялся ОС Windows 11 Pro.

Наглядное сравнение

Результат графического процессора Radeon 8060S нового процессора Ryzen AI Max+ Pro 395 в тесте Geekbench Vulkan – 67004 балла. Для сравнения, у Nvidia GeForce RTX 4060 результат заметно хуже – 63264 балла. Встроенной графики процессоров Intel и близко нет в этом рейтинге. Ближайший результат – у карты Iris Xe, 16,7 тыс. баллов. Мобильная графика Intel Arc A730M выдает 64702 балла, но она не встроенная, а дискретная.

Результат теста

В то же время новинка AMD не смогла обогнать более серьезную карту Nvidia – 4070, хотя и вплотную приблизилась к ней. Результат последней – 73707 баллов.

Есть, к чему стремиться

В современном мире видеокарта, будь то мобильная или настольная, нужнее всего в видеоиграх, поскольку с графикой работает незначительный процент пользователей, тогда как компьютерные игры любит подавляющее большинство. Таким образом, у AMD Strix Halo, как и у ноутбуков на его основе, весьма внушительный игровой потенциал, даже если в ноутбуке не будет дискретной графики.

Но важно отметить, что праздновать победу AMD еще очень рано. Обогнав современную карту Nvidia, она столкнулась с еще более серьезным противником в лице Apple.

В том же бенчмарке Geekbench Vulkan графическая подсистема одного из процессоров Apple набирает более 80 тыс. баллов. Обиднее всего для AMD тот факт, что речь не о новейших чипах М4 – этот результат принадлежит прошлогоднему M3 Pro.

Но тут нужно сделать акцент на том, что Apple не делит свои процессоры на мобильные и настольные. Одни и те же чипы М-серии используются и в Mac, и в MacBook, и в iPad Pro. С другой стороны, macOS по-прежнему не воспринимается потребителями и разработчиками игр в качестве игровой платформы.