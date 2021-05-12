Lenovo представила ноутбуки Legion с новейшими процессорами Intel Core и новые мониторы ерационной системой Windows 10 – линейка пополнилась 16-дюймовой флагманской моделью ноутбук Lenovo Legion 7i, новым производительным 16-дюймовым ноутбук Lenovo Legion 5i Pro и новыми 15

Новейший дорогой смартфон Lenovo ломается словно спичка. Видео Максимально непрочный смартфон Игровой смартфон Legion Phone Duel 2 компании Lenovo, анонсированный в апреле 2021 г., провалил тест на изгиб,

Lenovo представила игровой ноутбук Legion Slim 7 на процессорах AMD Ryzen Lenovo представила 15-дюймовый игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7. В новой модели впервые используются мобильные процессоры более высокого уровня

Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen рила портфель игровых ПК на базе Windows 10. Новые версии представленных игровых компьютеров Lenovo Legion будут оснащены мобильными и настольными процессорами AMD Ryzen: 17- и 15-дюймовый ноут

Вся мощь "Легиона" Игровой ноутбук Lenovo Legion Y920 стал самым производительной моделью в своей линейке. Lenovo Legion Y920 ос

«Рэйдикс» и SRV-Legion договорились о партнерстве Компания «Рэйдикс», разработчик программно-определяемых СХД, объявила о заключении партнерского соглашения с поставщиком аппаратных решений SRV-Legion (системный интегратор SRV-Trade). Совместное решение на базе серверов SRV-Legion и управляющего ПО Raidix внедряется на российских предприятиях в корпоративном секторе и медиаинду

Запишись в игровой легион Lenovo пополняться первыми моделями. Дебютными игровыми лэптопами нового брэнда стали Lenovo Legion Y720 и Lenovo Legion Y520. Игровые ноутбуки Lenovo Legion Y720 и Legion Y520 получили узнаваемый агр

Lenovo представила ноутбуки Legion Y520 и Legion Y720 на российском рынке. Фото, цены Lenovo объявила о выходе на российский рынок двух производительных ноутбуков Lenovo Legion Y720 и Lenovo Legion Y520, созданных под новым геймерским брендом Legion, представленным на выставке

В Рунете будет транслироваться конкурс по написанию веб-приложений на Django Российская ИТ-компания e-Legion объявила о том, что 14-15 августа пройдет Django-dash - международный конкурс по написанию веб-приложений на Django за 48 часов. Все 48 часов, пока трое разработчиков будут создавать рад