Lenovo Legion серия ноутбуков
|12.05.2021
|
Lenovo представила ноутбуки Legion с новейшими процессорами Intel Core и новые мониторы
ерационной системой Windows 10 – линейка пополнилась 16-дюймовой флагманской моделью ноутбук Lenovo Legion 7i, новым производительным 16-дюймовым ноутбук Lenovo Legion 5i Pro и новыми 15
|09.04.2021
|
Новейший дорогой смартфон Lenovo ломается словно спичка. Видео
Максимально непрочный смартфон Игровой смартфон Legion Phone Duel 2 компании Lenovo, анонсированный в апреле 2021 г., провалил тест на изгиб,
|22.10.2020
|
Lenovo представила игровой ноутбук Legion Slim 7 на процессорах AMD Ryzen
Lenovo представила 15-дюймовый игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7. В новой модели впервые используются мобильные процессоры более высокого уровня
|22.07.2020
|
Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen
рила портфель игровых ПК на базе Windows 10. Новые версии представленных игровых компьютеров Lenovo Legion будут оснащены мобильными и настольными процессорами AMD Ryzen: 17- и 15-дюймовый ноут
|04.10.2017
|
Вся мощь "Легиона"
Игровой ноутбук Lenovo Legion Y920 стал самым производительной моделью в своей линейке. Lenovo Legion Y920 ос
|19.04.2017
|
«Рэйдикс» и SRV-Legion договорились о партнерстве
Компания «Рэйдикс», разработчик программно-определяемых СХД, объявила о заключении партнерского соглашения с поставщиком аппаратных решений SRV-Legion (системный интегратор SRV-Trade). Совместное решение на базе серверов SRV-Legion и управляющего ПО Raidix внедряется на российских предприятиях в корпоративном секторе и медиаинду
|24.03.2017
|
Запишись в игровой легион Lenovo
пополняться первыми моделями. Дебютными игровыми лэптопами нового брэнда стали Lenovo Legion Y720 и Lenovo Legion Y520. Игровые ноутбуки Lenovo Legion Y720 и Legion Y520 получили узнаваемый агр
|24.03.2017
|
Lenovo представила ноутбуки Legion Y520 и Legion Y720 на российском рынке. Фото, цены
Lenovo объявила о выходе на российский рынок двух производительных ноутбуков Lenovo Legion Y720 и Lenovo Legion Y520, созданных под новым геймерским брендом Legion, представленным на выставке
|11.08.2010
|
В Рунете будет транслироваться конкурс по написанию веб-приложений на Django
Российская ИТ-компания e-Legion объявила о том, что 14-15 августа пройдет Django-dash - международный конкурс по написанию веб-приложений на Django за 48 часов. Все 48 часов, пока трое разработчиков будут создавать рад
|08.12.2003
|
Legion Group будет продавать 3D-мониторы
Сегодня российский дистрибьютор компьютерного оборудования и периферии Legion Group объявил о заключении соглашения с немецкой компанией A.C.T. Kern, производителем персональных систем отображения информации а также монитора, способного создавать трехмерное изобра
