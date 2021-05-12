Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189990
ИКТ 14662
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26578
Персоны 82499
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Lenovo Legion серия ноутбуков


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


12.05.2021 Lenovo представила ноутбуки Legion с новейшими процессорами Intel Core и новые мониторы

ерационной системой Windows 10 – линейка пополнилась 16-дюймовой флагманской моделью ноутбук Lenovo Legion 7i, новым производительным 16-дюймовым ноутбук Lenovo Legion 5i Pro и новыми 15
09.04.2021 Новейший дорогой смартфон Lenovo ломается словно спичка. Видео

Максимально непрочный смартфон Игровой смартфон Legion Phone Duel 2 компании Lenovo, анонсированный в апреле 2021 г., провалил тест на изгиб,
22.10.2020 Lenovo представила игровой ноутбук Legion Slim 7 на процессорах AMD Ryzen

Lenovo представила 15-дюймовый игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7. В новой модели впервые используются мобильные процессоры более высокого уровня
22.07.2020 Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen

рила портфель игровых ПК на базе Windows 10. Новые версии представленных игровых компьютеров Lenovo Legion будут оснащены мобильными и настольными процессорами AMD Ryzen: 17- и 15-дюймовый ноут
04.10.2017 Вся мощь "Легиона"

Игровой ноутбук Lenovo Legion Y920 стал самым производительной моделью в своей линейке. Lenovo Legion Y920 ос
19.04.2017 «Рэйдикс» и SRV-Legion договорились о партнерстве

Компания «Рэйдикс», разработчик программно-определяемых СХД, объявила о заключении партнерского соглашения с поставщиком аппаратных решений SRV-Legion (системный интегратор SRV-Trade). Совместное решение на базе серверов SRV-Legion и управляющего ПО Raidix внедряется на российских предприятиях в корпоративном секторе и медиаинду
24.03.2017 Запишись в игровой легион Lenovo

пополняться первыми моделями. Дебютными игровыми лэптопами нового брэнда стали Lenovo Legion Y720 и Lenovo Legion Y520. Игровые ноутбуки Lenovo Legion Y720 и Legion Y520 получили узнаваемый агр
24.03.2017 Lenovo представила ноутбуки Legion Y520 и Legion Y720 на российском рынке. Фото, цены

Lenovo объявила о выходе на российский рынок двух производительных ноутбуков Lenovo Legion Y720 и Lenovo Legion Y520, созданных под новым геймерским брендом Legion, представленным на выставке
11.08.2010 В Рунете будет транслироваться конкурс по написанию веб-приложений на Django

Российская ИТ-компания e-Legion объявила о том, что 14-15 августа пройдет Django-dash - международный конкурс по написанию веб-приложений на Django за 48 часов. Все 48 часов, пока трое разработчиков будут создавать рад
08.12.2003 Legion Group будет продавать 3D-мониторы

Сегодня российский дистрибьютор компьютерного оборудования и периферии Legion Group объявил о заключении соглашения с немецкой компанией A.C.T. Kern, производителем персональных систем отображения информации а также монитора, способного создавать трехмерное изобра

Публикаций - 52, упоминаний - 93

Lenovo Legion и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2372 31
Nvidia Corp 3766 22
Intel Corporation 12571 18
AMD - Advanced Micro Devices 4489 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 12
Apple Inc 12717 10
HP Inc. 5767 9
Microsoft Corporation 25318 8
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 684 8
Acer Group - Acer Inc 2670 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 7
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 51 6
Dell EMC 5104 6
Samsung - Harman - JBL 234 4
Dell Alienware Corp 141 3
Samsung Electronics 10689 3
LG Electronics 3684 3
Dell Technologies - Dell Computer 2161 3
Lenovo Motorola 3530 3
Doom Eternal 11 2
Agima - Агима 24 2
DZ Systems - ДЗ Системс 16 2
65apps - 65 Гигабайт 9 2
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ-Центр 8 2
ZIMAI Technology - Maibenben 24 2
SteelSeries 29 2
SRV-Legion - SRV-Trade - СРВ-трейд 5 2
X Corp - Twitter 2913 2
Yandex - Яндекс 8565 2
Huawei 4274 2
Qualcomm Technologies 1915 2
Fortnite 90 2
Sony 6640 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 77 2
KODE - КОДЭ 17 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 60 1
Lenovo Intelligent Devices Group 11 1
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 12 1
Google LLC 12323 1
Agima.Mobile 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2737 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ducati 12 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 37 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1395 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
Альфа-Банк 1886 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1131 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1678 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Walt Disney Company 638 1
Фаберлик - Faberlic 99 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5310 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 786 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14995 34
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 29
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 29
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4231 23
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 23
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 22
Notebook gaming - Игровой ноутбук 352 21
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3562 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6329 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3003 15
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3733 15
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2825 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 13
DDR - Double data rate 2937 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10356 13
USB Type-C - USB-C - USB 3 2197 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 11
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1147 11
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 11
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13044 10
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1034 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4059 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 9
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 8
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 8
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 8
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1564 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 8
Контрастность 2953 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 7
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 480 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 7
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 6
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1561 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1360 20
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 390 18
Nvidia GeForce GTX 523 16
Intel Core - Семейство процессоров 1239 16
Microsoft Windows 16416 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 14
Microsoft Windows 10 1899 13
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 857 13
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 12
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 12
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 559 11
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 337 8
Intel Core i - Cерия процессоров 530 8
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 649 7
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 7
MSI GF - MSI GT - MSI GX - MSI GP - MSI GS - MSI GE - серия ноутбуков 59 6
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 57 6
HP Omen - Omen by HP 56 6
Apple MacBook Pro 536 5
Nvidia G-Sync 162 5
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 315 5
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 5
Microsoft Windows 11 733 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 835 4
Google Android 14802 4
Linux OS 10996 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 522 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 4
Lenovo Q-Control 8 3
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 120 3
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 174 3
EA Battlefield - Компьютерная игра 291 3
Apple macOS 2276 3
Acer Predator 217 3
Intel Celeron - Серия процессоров 974 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4103 3
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 3
Lenovo Vantage - Lenovo Diagnostics 15 3
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 146 3
Завалишин Дмитрий 21 2
Михайлов Артем 8 2
Крайнов Владислав 5 1
Гусев Александр 45 1
Жихарев Евгений 3 1
Адылин Павел 18 1
Лазовская Анна 5 1
Селихова Наталья 4 1
Козак Алексей 3 1
Лукьяненко Сергей 46 1
Мочар Василий 19 1
Колесников Владимир 9 1
Зверев Александр 9 1
Разумовский Андрей 1 1
Фролов Виктор 11 1
Ключников Андрей 2 1
Мокрицкий Сергей 1 1
Морозова Инга 2 1
Карпенко Вячеслав 3 1
Гарифзянов Тимур 1 1
Шевелева Анна 1 1
Мухин Василий 12 1
Бутейко Григорий 1 1
Башуров Вадим 1 1
Антипин Иван 1 1
Карамов Эльдар 1 1
Самофеев Илья 6 1
Долгополов Илья 1 1
Догополов Илья 1 1
Lloyd Christopher - Ллойд Кристофер 6 1
Nelson Zach - Нельсон Зак 7 1
Белодед Роман 2 1
Файзиев Джаник 3 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Петерсон Дмитрий 11 1
Макин Алексей 13 1
Кузнецов Александр 150 1
Катаев Александр 40 1
Резников Олег 20 1
Помозов Алексей 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 4
Европа 24674 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 2
Китай - Тайвань 4144 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4111 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Америка - Американский регион 2190 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3306 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Германия - Федеративная Республика 12955 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1785 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2232 1
Америка Латинская 1890 1
Германия - Берлин 729 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 513 1
Италия - Рим 206 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2972 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 51 1
Английский язык 6885 1
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 281 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 81 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 6
Tom’s Hardware 533 2
Neowin 187 1
Reddit 364 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6032 1
IDG - International Data Group 116 1
IDC - International Data Corporation 4944 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 3
CNews Mobile - рейтинг 23 2
Strategy Analytics 284 1
Tagline - Тэглайн 29 1
ITResearch 121 1
Fortune Global 500 289 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Cinebench 29 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
ИгроМир 119 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще