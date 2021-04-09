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Новейший дорогой смартфон Lenovo ломается словно спичка. Видео

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Смартфон Legion Phone Duel 2 ломается пополам при минимальном давлении на корпус. Мобильник, собранный на самом современном «железе», выходит из строя за секунду, как и дешевый Xiaomi Redmi Note 10, но только стоит при этом в несколько раз дороже него. Одна из причин хрупкости – полностью пластиковое шасси корпуса.

Максимально непрочный смартфон

Игровой смартфон Legion Phone Duel 2 компании Lenovo, анонсированный в апреле 2021 г., провалил тест на изгиб, который устроил известный видеоблогер Зак Нельсон (Zach Nelson), автор YouTube-канала JerryRigEverything. Мобильник, оцененный в Европе минимум в 800 евро (73,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 апреля 2021 г.), не выдерживает никаких нагрузок на корпус и ломается буквально пополам всего за секунду.

Сломать Lenovo Legion Phone Duel 2 пополам, как показал тест, не сложнее, чем спичку или зубочистку. После таких повреждений смартфон, несмотря на сохранившие целостность дисплей и стекло Gorilla Glass, полностью выходит из строя. Корпус аппарата ломается около центральной части, где расположены блок камер и массивная система охлаждения.

Что послужило причиной повышенной хрупкости смартфона и его почти нулевому сопротивлению изгибу, на момент публикации материала оставалось неизвестным. Не исключено, что определенную роль в этом сыграло отсутствие металлического шасси – Legion Phone Duel 2 оно пластиковое, что прочности устройству не придает.

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Схожие показатели надежности, как сообщал CNews, демонстрируют смартфоны Xiaomi Redmi Note 10 и 10 Pro. Их так же легко сломать в районе камеры, но, в отличие от гаджета Lenovo, это далеко не флагманы – они относятся к среднебюджетному сегменту.

Legion Phone Duel 2 – это самый новый игровой Android-смартфон на момент публикации материала. Его дебют состоялся 8 апреля 2021 г., а его продажи в Китае начнутся до конца апреля 2021 г.

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Новинки Xiaomi тоже нельзя назвать крепкими

В Европе Legion Phone Duel 2 поступит в магазины в мае 2021 г. по цене 800 евро (73,5 тыс. руб.) за версию на 12/256 ГБ памяти, 1000 евро (91,9 тыс. руб.) за 16/256 ГБ и 1100 евро (101,1 тыс. руб.) за 18/512 ГБ. Пока неизвестно, когда новая игровая новинка Lenovo приедет в Россию, и сколько она будет стоить. В России за 100 тыс. руб. можно приобрести Apple iPhone 12 Pro на 128 ГБ, а за 70 тыс. – базовый iPhone 12 mini с 64 ГБ встроенной памяти.

Особенности игрового флагмана Lenovo

Помимо корпуса, показавшего себя очень ненадежным и способным в два счета сломаться сразу в двух местах, у Legion Phone Duel 2 есть ряд технических и визуальных особенностей, отличающих его от большинства других современных смартфонов. Если основная масса современных мобильников разрабатывается с учетом использования их в первую очередь в портретном (вертикальном) режиме, то в Legion Phone Duel 2, напротив, все намекает на преимущественно ландшафтное (горизонтальное расположение).

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Фронтальная камера сбоку - оригинально

На это указывает расположение всех фотокамер – фронтальная, к примеру, встроена не в экран, а в боковой торец и является выдвижной, а основная находится прямо по центру тыльной панели. Порт зарядки смартфона (USB-C) тоже находится сбоку, хотя их здесь два – второй Lenovo разместила на нижней грани.

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В целом Legion Phone Duel 2 – это смартфон, у которого очень много парных элементов, как в дизайне, так и во внутренней конфигурации. Вместе с двумя интерфейсами зарядки он располагает двумя аккумуляторами по 2750 мАч каждый и парой ультразвуковых триггеров сбоку – они заменяют шифты на джойстике игровой приставки, и нечто похожее, но с использованием магнитов, применила в своих мартовских игровых смартфонах Black Shark 4 компания Xiaomi. Сзади у смартфона есть сенсорные кнопки – они могут пригодиться в играх, и их, разумеется, тоже две.

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Игровому смартфону нужно больше игровых кнопок

Еще у Legion Phone Duel 2 есть активная система охлаждения, и она здесь, что не удивительно, двойная. В ее составе есть пара мини-вентиляторов по 29 мм в диаметре каждый, в которые, к слову, встроена RGB-подсветка.

Основные спецификации

По своим характеристикам Lenovo Legion Phone Duel 2 ничуть не уступает классическим флагманам 2021 модельного года, а в чем-то, в особенности в плане объема оперативной памяти, даже превосходит их. В нем используются скоростные модули LPDDR5 для ОЗУ и UFS 3.1 для встроенного накопителя, а его основу составляет Snapdragon 888 – топовый 5-нанометровый процессор компании Qualcomm.

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Legion Phone Duel 2 - смартфон, у которого "всего по два"

Все «железо» нового игрового флагмана Lenovo упаковано в корпус размерам 176х79х10 мм (13 мм в центральной части) и весит около 260 граммов. Спереди у смартфона установлен экран AMOLED производства Samsung с разрешением Full HD+, диагональю 6,92 дюйма и частотой обновления 144 Гц у самого дисплея и 720 Гц у сенсорного слоя. В список характеристик экрана входят пиковая яркость 800 нит, контрастность 100000:1 и 111,1-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Суммарная емкость двух батарей – 5500 мАч, и их можно заряжать одновременно двумя 90-ваттными блоками питания. Смартфон поддерживает установку двух SIM-карт, располагает 5G-модемом и имеет три встроенные фотокамеры. Выдвижной фронтальный модуль – это сенсор Samsung GH1 на 44 Мп с диафрагмой f/2,0, а основные сенсоры – это 64 Мп (OmniVision OV64A, f/1,9) и ультраширокоугольная камера на 16 Мп с углом обзора 123 градуса и диафрагмой f/2,2.

Смартфон поставляется в белом и черном цветах корпуса и комплектуется ОС Android 11 на фирменной прошивке ZUI 12.5.

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