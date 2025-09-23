Индексная книга (каталог) CNews*
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Nelson Zach Нельсон Зак
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 10
Nelson Zach и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Corporation 7089 2
|Samsung Electronics 11096 1
|SAP SE 5608 1
|Lenovo Group 2467 1
|Qualcomm Technologies 1981 1
|Xiaomi - Сяоми 2254 1
|Apple Inc 13208 1
|IBM - International Business Machines Corp 9706 1
|Broadcom Inc - Avago Technologies 611 1
|Salesforce 498 1
|data.ai - App Annie 85 1
|Oracle Siebel Systems 519 1
|OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 1
|Systematic Software Solutions 2 1
|Sequoia Capital 116 1
|DuPont - Дюпон 101 1
|e.ventures 11 1
|Institutional Venture Partners 26 1
|Schmitt Bertrand - Шмитт Бертран 4 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 321 1
|Hurd Mark - Херд Марк 97 1
|Петухов Валентин 7 1
|Levitas Danielle - Левитас Даниэль 5 1
|Benioff Marc - Бениофф Марк 32 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167032 2
|Европа 24995 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19232 1
|Германия - Федеративная Республика 13250 1
|США - Калифорния 4833 1
|Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
|Wikipedia - Википедия 654 1
|Bloomberg 1633 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2455 1
|The Washington Post 350 1
|The Information 86 1
|Vnunet 224 1
|Aberdeen Group 53 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.