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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200131
ИКТ 15473
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Nelson Zach Нельсон Зак

СОБЫТИЯ


23.09.2025 Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi 2
09.04.2021 Новейший дорогой смартфон Lenovo ломается словно спичка. Видео 1
28.07.2016 Oracle покупает поставщика облачных приложений NetSuite за $9,3 млрд 1
15.01.2016 App Annie привлечет $63 млн инвестиций для развития своей платформы аналитики мобильных приложений 2
12.10.2006 Анонсирована NetSuite PRM+ 1
06.02.2006 SAP и IBM открыли хостинг CRM 1
22.06.2004 Oracle разошелся с NetSuite 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Nelson Zach и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7089 2
Samsung Electronics 11096 1
SAP SE 5608 1
Lenovo Group 2467 1
Qualcomm Technologies 1981 1
Xiaomi - Сяоми 2254 1
Apple Inc 13208 1
IBM - International Business Machines Corp 9706 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 611 1
Salesforce 498 1
data.ai - App Annie 85 1
Oracle Siebel Systems 519 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 1
Systematic Software Solutions 2 1
Sequoia Capital 116 1
DuPont - Дюпон 101 1
e.ventures 11 1
Institutional Venture Partners 26 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5706 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18217 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8314 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8697 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26934 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7858 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4515 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6429 2
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 261 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13530 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23007 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7957 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6484 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54213 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22682 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18120 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1415 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2399 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12330 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10409 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28389 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4456 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10246 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1225 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13710 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3247 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2907 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4903 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24526 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11866 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29776 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5407 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8546 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2778 1
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8826 1
MarTech - PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 46 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7664 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 348 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1279 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10738 1
Oracle NetSuite 39 5
Apple iPhone Air 55 1
Apple iPhone 17 147 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7651 1
Apple iOS 8605 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2259 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 577 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 317 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 1
Xiaomi Black Shark - Серия смартфонов 26 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 228 1
Apple iPhone 12 243 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 580 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 759 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 68 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 89 1
Lenovo Legion Phone Duel - серия смартфонов 2 1
Apple iPhone 16 221 1
Oracle RightNow CX Suite - RightNow Technologies 23 1
Schmitt Bertrand - Шмитт Бертран 4 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 321 1
Hurd Mark - Херд Марк 97 1
Петухов Валентин 7 1
Levitas Danielle - Левитас Даниэль 5 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 167032 2
Европа 24995 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19232 1
Германия - Федеративная Республика 13250 1
США - Калифорния 4833 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27439 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3982 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12356 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10423 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2139 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5802 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 294 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6190 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2700 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1132 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6096 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53707 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33937 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18242 1
Энергетика - Energy - Energetically 5897 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5534 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1270 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1523 1
Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
Wikipedia - Википедия 654 1
Bloomberg 1633 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2455 1
The Washington Post 350 1
The Information 86 1
Vnunet 224 1
Aberdeen Group 53 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2673 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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