Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Первые пользователи смартфонов iPhone 17 и iPhone Air сообщили о проблемах в работе Wi-Fi. 23 сентября 2025 г. на форумах уже накопились сотни жалоб: у пользователей соединение с Wi-Fi обрывается при разблокировке устройства и восстанавливается спустя несколько секунд. Наиболее серьезные неудобства испытывают владельцы автомобилей из-за постоянных обрывов теряется подключение к системе Apple CarPlay.

Проблемы с работой Wi-Fi

Apple начала продажу новых моделей iPhone 19 сентября 2025 г., а у первых покупателей уже появились проблемы, пишет MacRumors. У смартфонов iPhone 17 и iPhone Air возникают сложности с подключением к Wi-Fi.

23 сентября 2025 г. пользователи сообщают о нестабильном соединении на iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air. За последние четыре дня в сети накопилось множество жалоб на эту проблему. Пока неясно, насколько широко распространена неисправность. По сообщениям, сбои фиксируются чаще, если рядом находятся разблокированные Apple Watch.

Пользователи отмечают, что Wi-Fi на их устройствах ненадолго отключается и автоматически подключается вновь сразу после разблокировки смартфона. Эта проблема также влияет на работу Apple CarPlay, зависящего от стабильного беспроводного соединения, а из-за постоянных обрывов теряется подключение.

Apple CarPlay — это интегрированная ИТ-система, которая позволяет водителям использовать определенные функции iPhone во время вождения. С помощью CarPlay пользователи могут получить доступ к музыке, навигации, коммуникации и другим приложениям, совместимым с ИТ-системой, используя голосовые команды или сенсорный экран автомобиля.

По информации MacRumors, пока неясно, вызвана ли проблема аппаратным сбоем или программным обеспечением (ПО), но обычно такие неполадки устраняются обновлениями iOS. В ближайшее время ожидается релиз iOS 26.0.1, однако информации о том, включит ли Apple исправление в это обновление, пока нет.

Все четыре новые модели iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air в сентябре 2025 г. впервые оснащены чипом Apple N1, отвечающим за поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. В 2024 г. для этих функций использовались решения от Broadcom и подобных массовых жалоб на стабильность подключения не возникало.

Устройства легко царапаются и хрупкие

Смартфон iPhone Air прошел тест техноблогера и автора YouTube-канала JerryRigEverything Зака Нельсона (Zach Nelson), который испытывает различные устройства на прочность. В видеоролике заметно, что новый смартфон лишь слегка искривляется, если попытаться согнуть его голыми руками, но после этого iPhone Air все равно возвращается к первоначальной форме. Для тестирования прочности iPhone Нельсон использовал весы и металлическую раму, чтобы закрепить устройство. Смартфон получил заметные повреждения только при нагрузке в 98 кг — треснул экран, тогда как задняя крышка осталась невредимой.

Российский техноблогер Валентин Петухов (ник Wylsacom) не смог согнуть iPhone Air голыми руками. Однако его тесты выявили уязвимость: при падении с высоты человеческого роста на твердую поверхность легко повреждаются экран и защитное стекло единственной задней камеры. iPhone 17 Pro показал большую прочность — на нем появились царапины и сколы, особенно на выступающем блоке камер, но экран остался цел даже после нескольких падений.

Тесты Зака Нельсона и Валентина Петухова показывают, что iPhone 17 и iPhone Air успешно противостоят царапинам шестого уровня по шкале Мооса (шкала относительной твердости, в которой представлены 10 минералов). Зак Нельсон отметил, что даже при воздействии минерала седьмого уровня (кварца) на экране остаются лишь едва заметные следы. У предыдущего поколения iPhone царапины появлялись уже на шестом уровне. Валентин Петухов и вовсе не заметил разницы на седьмом уровне между iPhone 16 и iPhone 17 — оба смартфона выдержали тест. Повредить экран на обоих устройствах блогеру удалось лишь топазом. Но даже в этом случае царапина на iPhone 17 оказалась не такой глубокой, как у модели iPhone 16.

Устойчивость к мелким повреждениям у корпусов новых моделей оказалась не такой впечатляющей, и об этом уже активно пишут 23 сентября в социальных сетях. Особенно страдают грани выступающего «островка» на задней крышке, где находятся камеры. Нельсону удалось добиться царапин и потертостей, используя обычную монету.

Переход Apple на алюминиевые корпуса для iPhone 17, вместо титановых, использовавшихся в последние годы, объясняет их меньшую устойчивость к повреждениям, так как алюминий — более мягкий металл. Царапины особенно заметны на темных расцветках. Однако, как показал Зак Нельсон, даже iPhone Air с титановой рамкой подвержен повреждениям при достаточном воздействии. По информации Bloomberg, демонстрационные образцы этой модели в магазинах также имеют видимые царапины.

Большинство фотографий и видео в соцсетях, демонстрирующих повреждения новых iPhone, сняты в магазинах, где с устройствами нередко обращаются небрежно, либо взяты из роликов блогеров, тестирующих смартфоны на прочность. По информации же экспертов MacRumors, достоверных доказательств на 23 сентября 2025 г. того, что новые iPhone легко царапаются при обычном использовании, пока нет. Тем не менее, носить их в одном кармане с ключами не рекомендуется.

Большой спрос

Несмотря на недостатки алюминиевых корпусов новых iPhone, спрос на них остается исключительно высоким. По данным источников The Information, количество предзаказов по всему миру настолько велико, что Apple обратилась к двум основным поставщикам с просьбой увеличить объемы производства на 30-40%. Однако это касается исключительно базовой модели iPhone 17 — самой доступной в линейке, которая в этом поколении по ключевым техническим параметрам (особенно экрану и камере) значительно приблизилась к версиям «Про».

Аналитик консалтинговой компании Creative Strategies Макс Вейнбах (Max Weinbach) подчеркивает, что высокий спрос на новые iPhone подтверждает и то, что пользователи в целом не придают большого значения наличию искусственного интеллекта (ИИ) в смартфонах. Несмотря на усилия Apple по совершенствованию ИИ-технологий, в 2025 г. покупателей в первую очередь привлекают дизайн, производительность, а также качество камеры и экрана.

По информации «Коммерсант», в России новые iPhone также пользуются огромным спросом. В первую неделю после анонса здесь оформили больше 136 тыс. предварительных заказов на различные модели iPhone 17. Это в три раза превышает показатели устройств iPhone 16, вышедшего в 2024 г. Российские пользователи предпочитают флагманскую модель iPhone 17 Pro Max, которая стоит около 170 тыс. руб. На нее приходится 42-49% всех предзаказов, а вот iPhone Air покупателей из России пока не очень интересует — на долю этого смартфона пришлось лишь 3,5% всех предзаказов.