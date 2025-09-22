Получите все материалы CNews по ключевому слову
Creative Strategies
УПОМИНАНИЯ
|22.09.2025
|Qualcomm повторит незавидную судьбу Intel. Главный поставщик мобильных процессоров может попасть в немилость Apple 1
|11.02.2016
|Эволюция во всем. Какими будут Apple Watch 2 1
|01.09.2014
|Apple превратит iPhone в кредитную карту 1
|26.12.2013
|Мобильные приложения оцифровывают чеки покупателей 1
|22.06.2012
|Планшет Microsoft будет лишен 3G-связи 1
|26.03.2012
|Эксперт объяснил главную проблему Windows 8 1
|25.08.2011
|Новый глава Apple - кто он и что от него ждать? 1
|05.04.2011
|Google покидает один из самых влиятельных топ-менеджеров 1
|04.04.2011
|Ларри Пейдж занял пост СЕО Google 1
|28.02.2008
|iPhone вот-вот откроется 1
|11.05.2006
|Microsoft представит новую Windows CE 1
|02.07.2004
|Apple и Microsoft штурмуют рынок поисковиков 1
|02.12.2002
|Технологические предсказания: мир десять лет спустя 1
|05.08.2002
|Аналитики заявляют о возможности роста в секторах ПК и полупроводников 1
|29.01.2002
|"Маки" заработали на частоте 1 ГГц 1
Creative Strategies и организации, системы, технологии, персоны:
|IDC - International Data Corporation 4931 1
|Gartner - Гартнер 3592 1
|Forrester Research 827 1
|Gartner - Dataquest 353 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
|Needham & Company 36 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385236, в очереди разбора - 730639.
Создано именных указателей - 183385.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.