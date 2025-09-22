Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183385
ИКТ 14257
Организации 11078
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3510
Системы 26243
Персоны 78780
География 2952
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 735
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2720
Мероприятия 873

Creative Strategies


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 Qualcomm повторит незавидную судьбу Intel. Главный поставщик мобильных процессоров может попасть в немилость Apple 1
11.02.2016 Эволюция во всем. Какими будут Apple Watch 2 1
01.09.2014 Apple превратит iPhone в кредитную карту 1
26.12.2013 Мобильные приложения оцифровывают чеки покупателей 1
22.06.2012 Планшет Microsoft будет лишен 3G-связи 1
26.03.2012 Эксперт объяснил главную проблему Windows 8 1
25.08.2011 Новый глава Apple - кто он и что от него ждать? 1
05.04.2011 Google покидает один из самых влиятельных топ-менеджеров 1
04.04.2011 Ларри Пейдж занял пост СЕО Google 1
28.02.2008 iPhone вот-вот откроется 1
11.05.2006 Microsoft представит новую Windows CE 1
02.07.2004 Apple и Microsoft штурмуют рынок поисковиков 1
02.12.2002 Технологические предсказания: мир десять лет спустя 1
05.08.2002 Аналитики заявляют о возможности роста в секторах ПК и полупроводников 1
29.01.2002 "Маки" заработали на частоте 1 ГГц 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Creative Strategies и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12443 7
Microsoft Corporation 25056 5
Google LLC 12093 5
Intel Corporation 12435 2
Canalys 235 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 2
Samsung Electronics 10494 1
Huawei 4117 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
AMD - Advanced Micro Devices 4403 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 418 1
Yahoo! 3702 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
Synaptics 25 1
Pebble Technology 60 1
Quanta Computer 211 1
TI - National Semiconductor 123 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 925 1
Visa International 1963 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 64 1
American Express - Amex 335 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1560 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 483 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1897 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1304 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26665 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28638 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25197 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16541 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12564 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8238 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13192 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5370 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12805 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21517 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14820 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55380 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9586 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14248 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25550 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8022 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12771 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25264 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4400 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14212 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8989 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10228 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16718 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30522 1
Умные платформы 1817 1
Оцифровка - Digitization 4819 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5276 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1134 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3970 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6617 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3068 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7969 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1023 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31358 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22426 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5033 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2606 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6536 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1245 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6024 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7258 4
Google Android 14496 4
Apple iPad 3902 3
Microsoft Windows 16142 3
Apple iOS 8130 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3027 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5082 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2307 1
Google Chrome - браузер 1617 1
Google YouTube - Видеохостинг 2850 1
Microsoft Surface - Планшет 435 1
Microsoft Office 3892 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 615 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 881 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 475 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 1
Google Android Wear OS 101 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 7 284 1
Apple iPhone 5 774 1
Apple iPhone 4 788 1
Apple Touch ID 287 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 251 1
Apple FaceTime 178 1
Apple iMac - Серия моноблоков 463 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 518 1
Apple iPod Touch 747 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 1
Microsoft Windows 95 418 1
Microsoft Windows NT 886 1
Apple iCloud Drive 29 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
Apple Power Mac 30 1
HP - palmOne - Handspring Treo 108 1
Bajarin Tim - Баджарин Тим 15 12
Bajarin Tim - Бахарин Тим 6 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 3
Larry Page - Ларри Пейдж 193 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 387 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 74 1
Jackson Peter - Джексон Питер 31 1
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 20 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
Bibik Mike - Бибик Майк 2 1
Dallas Kevin - Даллас Кевин 6 1
Weide Karsten - Вайд Карстен 6 1
Milanesi Carolina - Миланези Каролина 21 1
Kawasaki Guy - Кавасаки Гай 5 1
Rosenberg Jonathan - Розенберг Джонатан 9 1
Pogue David - Пог Дэвид 16 1
Deutschman Alan - Доичман Алан 4 1
Wolf Charles - Вулф Чарльз 7 1
Golvin Charles - Голвин Чарльз 6 1
Wilcox Joe - Вилкокс Джо 8 1
США - Калифорния 4730 3
Россия - РФ - Российская федерация 153358 2
США - Калифорния - Купертино 272 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17835 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53012 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 800 1
Америка Южная 864 1
Китай - Тайвань 4089 1
Америка Латинская 1863 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 396 1
США - Алабама 145 1
США - Калифорния - Менло-Парк 29 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25436 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54003 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14703 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7717 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5301 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5381 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2420 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6227 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11297 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7172 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17095 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7818 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1313 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4260 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10463 1
Bloomberg 1364 2
NYT - The New York Times 1082 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5986 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 1
The Information 63 1
PC Magazine - PCMag 93 1
AP - Associated Press 2006 1
TechRadar 95 1
MacWorld 133 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
Gartner - Гартнер 3592 1
Forrester Research 827 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Needham & Company 36 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2560 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385236, в очереди разбора - 730639.
Создано именных указателей - 183385.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще