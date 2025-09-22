Qualcomm повторит незавидную судьбу Intel. Главный поставщик мобильных процессоров может попасть в немилость Apple

Apple может полностью отказаться от чипов Qualcomm. Компания все еще использует их в своих компьютерах Mac, но iPhone уже превратились в тестовый полигон, где Apple испытывает собственные модемы. Пять лет назад то же случилось с Intel — Apple указала ей на дверь и полностью исключила ее процессоры из своих ноутбуков и ПК. Практика показала, что это было верное решение, но только для самой Apple, а не для Intel.

Qualcomm под прицелом

Компания Qualcomm может в очень скором будущем лишиться очень крупного и денежного конкурента в лице Apple, пишет CNBC по ссылкой на руководителя Creative Strategies Бена Баджарина (Ben Bajarin). По его мнению, в MacBook, Mac, и iMac в обозримой перспективе может не оказаться места для модемов и других модулей связи этой компании.

Apple использует модемы Qualcomm в своей технике десятилетиями, однако в последний год она все больше отходит от этой практики. Как сообщал CNews, она намеревалась отказаться от чипов Qualcomm еще в предыдущем десятилетии, однако по-настоящему серьезный шаг в этом направлении был сделан лишь весной 2025 г., когда вышел смартфон iPhone 16e.

Это был первый мобильник Apple, который оснащен сотовым модемом ее собственной разработки. Чип получил название С1, но уже спустя полгода ему на смену пришел более совершенный С1Х — искать его следует в новейшем смартфоне iPhone Air.

Также все без исключения iPhone 2025 модельного года получили еще один чип беспроводной связи Apple — N1, который отвечает за работу Bluetooth 6 и Wi-Fi 7.

Ждать недолго

Опрошенные CNBC эксперты рынка, в том числе и упомянутый Бен Баджарин, не сомневаются, что полный переход Apple на собственные модули беспроводной связи уже не за горами. По их прогнозам, это может случиться в 2026 г.

Фото: © rclassenlayouts / Фотобанк Фотодженика Apple постепенно избавляется от зависимости от других ИТ-компаний

Нельзя исключать, что Apple объявит об этом официально — вероятно, в ходе ежегодной конференции WWDC в июне 2026 г. Именно на этом мероприятии в 2020 г. она сообщила об отказе от процессоров Intel во всех своих компьютерах Mac — ныне они собираются исключительно на ARM-чипах собственной разработки Apple, которые производятся на фабриках тайваньской компании TSMC. Сама Apple собственными заводами по выпуску полупроводников не располагает.

Intel приложила руку к созданию фирменных модулей связи Apple. В 2019 г. она продала ей часть своего бизнеса по разработке модемов.

Выгода очевидна

Когда Apple переходила на свои процессоры в Mac, она подчеркивала, что ее чипы не только более производительные, но и менее расточительные в плане потребления энергии. Это означало, что MacBook на чипах Apple M должны были работать намного дольше их модификаций на процессорах Intel, и в итоге так и оказалось.

В случае с модемами Apple происходит тоже самое. Согласно статистике самой Apple, ее новейший модем С1Х расходует на 30% меньше энергии, нежели модем Qualcomm в смартфоне iPhone 16 Pro.

Такого же эффекта, по-видимому, следует ожидать и от внедрения С1Х или более нового модема в планшеты iPad, ряд модификаций которых имеют возможность подключаться к сотовым сетям. Бен Баджарин считает, что в 2026 г. вытеснит модемы Qualcomm из собственных планшетов.

Qualcomm не пострадает?

Отказ Apple от процессоров Intel больной ударил по финансовым показателем последней — Apple была одним из крупнейших ее клиентов. Сейчас Intel регулярно отчитывается о многомиллиардных чистых убытках — квартальных и общегодовых.

Qualcomm тоже может ощутить последствия от ухода Apple, но не факт, что они окажутся столь же разрушительными. Qualcomm — это один из крупнейших разработчиков мобильных процессоров в мире, она постоянно конкурирует за первое место в этом рейтинге с тайваньской MediaTek. Ее чипы устанавливаются в десятки миллионов смартфонов, планшетов и других устройств по всему миру, и то же касается ее сотовых модемов и модулей связи.

Intel же «выезжает» только за счет серверов, ноутбуков и ПК с процессорами на архитектуре х86. Здесь ее планомерно теснит компания AMD, плюс все большую конкуренцию ей навязывают производители чипов на архитектуре ARM, в том числе и Qualcomm, у которой теперь тоже есть свои процессоры для ноутбуков и компьютеров.