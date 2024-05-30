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Apple Touch ID

СОБЫТИЯ

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30.05.2024 Онлайн-кинотеатр KION запустил возможность входа в профиль с помощью Face ID и Touch ID

Вход в профиль KION через мобильное приложение стал доступен с помощью биометрии KION запустил функцию смены профиля без ввода ПИН-кода. Пользователи смогут переключаться между профилями с помощью Touch ID или Face ID. Благодаря этому процесс входа в аккаунт стал еще более быстрым и универсальным. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новая функция входа в профиль в мобильном приложе
24.01.2024 «Почта Банк» запустил Face ID и Touch ID при входе в интернет-банк на iPhone

мощью технологии распознавания лиц Face ID и по отпечатку пальца. Пользователям смартфонов на базе ПО iOS больше не нужно каждый раз вспоминать свой пароль, достаточно один раз установить Face ID или Touch ID. Чтобы воспользоваться нововведением, клиенту нужно войти в свой интернет-банк на телефоне. При запуске система предложит использовать Face ID и Touch ID для входа в личный каби
20.09.2019 Клиенты «Точки» смогут использовать Face ID и Touch ID для авторизации в интернет-банке

Точку» можно в настройках интернет-банка в любой момент. «В банках еще нет подобных схем авторизации. Нововведение будет полезно всем, кто работает в веб-версии «Точки» на устройствах, поддерживающих Touch ID или Face ID: IPad, IPhone, MacBook. Теперь авторизация в веб-версию интернет-банка «Точки» на этих устройствах такая же легкая, как авторизация в мобильное приложение. Для наилучшего п
17.08.2017 Впервые взломан сенсор Touch ID. В iPhone и iPad образовалась зияющая «дыра»

е безопасности устройства. У него есть собственная операционная микросистема с ядром, драйверами, службами и приложениями. Основная задача SEP с момента его появления сводилась к обслуживанию сенсора Touch ID, используемого для авторизации по отпечатку пальца и последующего осуществления различных операций, например, покупок онлайн без дополнительной авторизации. Touch ID является ст
04.07.2017 В новом iPhone вместо сенсора отпечатка появится сканер лица и глаз

онов iPhone. Новая технология трехмерного сканирования лица, дополненная функцией сканирования глаз, имеет все шансы заменить в новых Apple iPhone биометрический сенсор сканирования отпечатка пальцев Touch ID, применяемый для идентификации пользователя или для авторизации мобильных платежей. Впервые Apple представила технологию Touch ID в 2013 г. с выпуском смартфона iPhone 5s. В мом
29.05.2017 УБРиР запустил Touch ID для входа в мобильный банк

жает развивать технологии в дистанционных каналах обслуживания. С 25 мая пользователи мобильного банка в смартфонах Apple вместо ввода пароля могут проходить процедуру идентификации с помощью функции Touch ID (по отпечатку пальца), сообщили CNews в УБРиР. Опция разработана и запущена по просьбе пользователей мобильного банка УБРиР. «Буквально каждый второй вопрос от клиентов, который приход
10.06.2014 Новая ошибка в iPhone позволяет легко взломать пароль и Touch ID. ВИДЕО

В iOS найдена новая ошибка, позволяющая любому человеку легко обойти защиту паролем или Touch ID на Apple iPhone и получить доступ к последнему открытому пользователем на устройстве приложению — будь это почта, сообщения, браузер и т. д. Инструкция по эксплуатации ошибки опубликов
23.09.2013 Главная инновация iPhone 5S стала бесполезной

иальном сайте об успешной имитации отпечатка пальца, с помощью которой удалось обойти функцию Apple TouchID на новом смартфоне Apple iPhone 5S. Напомним, что функция Apple TouchID, реали

Публикаций - 298, упоминаний - 306

Apple Touch ID и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 214
Samsung Electronics 11065 47
Google LLC 12690 32
Microsoft Corporation 25775 25
Huawei 4677 24
Lenovo Group 2447 23
Intel Corporation 12811 19
HTC Corporation 1512 17
LG Electronics 3735 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 14
X Corp - Twitter 2938 12
Nvidia Corp 4002 11
Xiaomi - Сяоми 2232 11
Код Безопасности 812 10
Sony 6739 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
HP Inc. 5883 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 8
Dropbox 527 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 6
Dell EMC 5180 6
Yandex - Яндекс 9216 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Qualcomm Technologies 1974 5
MediaTek - Ralink 595 5
Lenovo Motorola 3566 5
BBK OnePlus 298 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
9594 4
BBK OPPO Electronics 484 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Sharp Corporation 1062 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 3
Broadcom - VMware 2610 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 18
Visa International 1993 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 10
KGI Securities 50 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Альфа-Банк 1979 7
ВТБ - Почта Банк 514 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
American Express - Amex 338 4
Русский стандарт Банк 509 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Почта России ПАО 2370 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
СДМ-Банк 75 2
Абсолют Банк 249 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Carl Zeiss AG 307 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
TÜV Rheinland Group 181 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Ferrari NV 159 2
Силовые машины 166 2
Геометрия НПО 165 2
Резонанс НПП 407 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 171
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 101
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 100
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 98
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 92
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 79
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 78
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 77
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 68
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 63
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 61
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 50
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 48
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 48
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 42
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 42
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 42
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 42
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 38
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 37
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 36
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 34
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 33
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 32
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 31
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 30
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Аксессуары 4282 27
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 25
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 183
Apple iOS 8583 136
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Google Android 15244 95
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Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 50
Apple iPhone 5 783 49
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 45
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Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 40
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 39
Apple MacBook Pro 559 32
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Apple iCloud 310 20
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
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Казахстан - Республика 6048 3
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Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Армения - Республика 2449 2
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 84
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