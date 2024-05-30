Apple Touch ID

Онлайн-кинотеатр KION запустил возможность входа в профиль с помощью Face ID и Touch ID Вход в профиль KION через мобильное приложение стал доступен с помощью биометрии KION запустил функцию смены профиля без ввода ПИН-кода. Пользователи смогут переключаться между профилями с помощью Touch ID или Face ID. Благодаря этому процесс входа в аккаунт стал еще более быстрым и универсальным. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новая функция входа в профиль в мобильном приложе

«Почта Банк» запустил Face ID и Touch ID при входе в интернет-банк на iPhone мощью технологии распознавания лиц Face ID и по отпечатку пальца. Пользователям смартфонов на базе ПО iOS больше не нужно каждый раз вспоминать свой пароль, достаточно один раз установить Face ID или Touch ID. Чтобы воспользоваться нововведением, клиенту нужно войти в свой интернет-банк на телефоне. При запуске система предложит использовать Face ID и Touch ID для входа в личный каби

Клиенты «Точки» смогут использовать Face ID и Touch ID для авторизации в интернет-банке Точку» можно в настройках интернет-банка в любой момент. «В банках еще нет подобных схем авторизации. Нововведение будет полезно всем, кто работает в веб-версии «Точки» на устройствах, поддерживающих Touch ID или Face ID: IPad, IPhone, MacBook. Теперь авторизация в веб-версию интернет-банка «Точки» на этих устройствах такая же легкая, как авторизация в мобильное приложение. Для наилучшего п

Впервые взломан сенсор Touch ID. В iPhone и iPad образовалась зияющая «дыра» е безопасности устройства. У него есть собственная операционная микросистема с ядром, драйверами, службами и приложениями. Основная задача SEP с момента его появления сводилась к обслуживанию сенсора Touch ID, используемого для авторизации по отпечатку пальца и последующего осуществления различных операций, например, покупок онлайн без дополнительной авторизации. Touch ID является ст

В новом iPhone вместо сенсора отпечатка появится сканер лица и глаз онов iPhone. Новая технология трехмерного сканирования лица, дополненная функцией сканирования глаз, имеет все шансы заменить в новых Apple iPhone биометрический сенсор сканирования отпечатка пальцев Touch ID, применяемый для идентификации пользователя или для авторизации мобильных платежей. Впервые Apple представила технологию Touch ID в 2013 г. с выпуском смартфона iPhone 5s. В мом

УБРиР запустил Touch ID для входа в мобильный банк жает развивать технологии в дистанционных каналах обслуживания. С 25 мая пользователи мобильного банка в смартфонах Apple вместо ввода пароля могут проходить процедуру идентификации с помощью функции Touch ID (по отпечатку пальца), сообщили CNews в УБРиР. Опция разработана и запущена по просьбе пользователей мобильного банка УБРиР. «Буквально каждый второй вопрос от клиентов, который приход

Новая ошибка в iPhone позволяет легко взломать пароль и Touch ID. ВИДЕО В iOS найдена новая ошибка, позволяющая любому человеку легко обойти защиту паролем или Touch ID на Apple iPhone и получить доступ к последнему открытому пользователем на устройстве приложению — будь это почта, сообщения, браузер и т. д. Инструкция по эксплуатации ошибки опубликов