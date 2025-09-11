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Бондаренко Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 59, упоминаний - 64
Бондаренко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 4
|Асланян Сергей 104 3
|Ханин Александр 51 3
|Катамадзе Анна 133 2
|Шайхутдинов Роман 116 2
|Теплицкий Дмитрий 88 2
|Воронин Павел 196 2
|Лазовская Анна 5 2
|Абдрахманов Рустам 41 2
|Урусов Виктор 157 2
|Сивидов Алексей 40 2
|Врацкий Андрей 175 2
|Павлов Александр 121 2
|Соловьев Виталий 52 2
|Пуртов Кирилл 64 2
|Каушанский Александр 56 2
|Калякин Павел 79 2
|Денисов Анатолий 57 2
|Шаев Виталий 59 2
|Аксенов Олег 62 2
|Милованов Андрей 46 2
|Белан Иван 41 2
|Желнова Алина 42 2
|Желтухин Вадим 72 2
|Мезенцев Роман 41 2
|Осеевский Михаил 350 2
|Натрусов Артем 313 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Беров Иван 44 2
|Нестеров Алексей 175 2
|Малышев Сергей 99 2
|Путятинский Сергей 112 2
|Носов Игорь 14 2
|Лопаткин Герман 104 1
|Калугин Сергей 169 1
|Айвазов Александр 32 1
|Верхошинский Владимир 19 1
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.