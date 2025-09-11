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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бондаренко Михаил

СОБЫТИЯ


11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
04.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
14.02.2019 Максут Шадаев возглавил «РТ лабс», главную ИТ-«дочку» «Ростелекома» 1
27.12.2018 «Ростелеком» запустил Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства 1
27.11.2018 В приложении Госуслуг можно оплатить налоговые и судебные долги с помощью Apple Pay 1
03.10.2018 Почта России начала выдавать отправления с помощью учетной записи Госуслуг 1
20.09.2018 Пользователям мобильного приложения «Госуслуги» доступна оплата с помощью Apple Pay 1
20.06.2018 «Ростелеком» запустил цифровой сервис «Госуслуги Бизнес» 1
07.06.2018 «БАРС Груп», «РТЛабс» и КФУ откроют центр «Цифровая медицина и здравоохранение» 2
30.05.2018 Счета по региональным и муниципальным услугам теперь можно оплатить онлайн на Едином портале госуслуг 1
17.05.2018 Более 700 тысяч граждан подтвердили учетные записи портала госуслуг через онлайн-банкинг с марта по апрель 2018 года 1
11.05.2018 «РТЛабс» и VisionLabs начали разработку «Безбумажного банка» 1
10.04.2018 «РТ Лабс»: У России есть все шансы стать мировым ИТ-лидером 1
05.04.2018 На ЕПГУ теперь можно одним платежом погасить сразу несколько штрафов 1
27.03.2018 Сервис «Мультиоплата» стал доступен пользователям Единого портала госуслуг 1
16.03.2018 «Ростелеком» и «РТЛабс» составили «портрет Мобильного избирателя». Инфографика 1
15.03.2018 «Ростелеком» составил «портрет» типичного «Мобильного избирателя» 1
02.03.2018 Правительство отдало «Ростелекому» монополию на биометрию россиян 1
02.03.2018 Получить полный доступ к Единому порталу госуслуг можно через онлайн-банкинг 1
19.02.2018 «Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы 1
08.02.2018 Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА 1
21.12.2017 «РТ Лабс» разработала сервис «Мультиоплаты» на Едином портале госуслуг 1
30.11.2017 «РТ Лабс» обеспечит автостраховщикам доступ к дополнительным сведениям СМЭВ 1
17.11.2017 Сбербанк купил 25% главного конкурента национальной биометрической платформы 1
07.11.2017 «Ростелеком» запустил электронный документооборот для торгов по 223-ФЗ 1
10.08.2017 Аудитория мобильного приложения «Госуслуги» выросла за год на 400% 1
24.07.2017 «Ростелеком» переведет в электронный вид государственную экспертизу на Чукотке 1
06.07.2017 «РТ Лабс» станет поставщиком голосовой биометрии для Сбербанка 1
08.06.2017 «Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы 1
08.06.2017 ФСБ создает электронную подпись, которая «взорвет и перевернет рынок» 2
07.06.2017 «Ростелекому» не хватает денег на электронное правительство 1
07.06.2017 «Ростелеком» получил статус доверенного оператора электронного документооборота 1
24.05.2017 Дочерняя компания «Ростелекома» открыла офис в Иннополисе 1
07.04.2017 Проект «дочки» «РТ Лабс» одобрен Наблюдательным советом ОЭЗ «Иннополис» 1
21.03.2017 ИТ-дочка «Ростелекома» в 2016 г. выросла на 42% за счет медицины и налогов 1
29.12.2016 «Ростелеком» и Минкомсвязи подписали контракт на эксплуатацию ИЭП на 2017 год 1
11.10.2016 К роуминговому центру «Ростелекома» присоединились 23 оператора ЭДО 1
05.10.2016 ИТ-дочка «Ростелекома» в 2016 г. заработает больше 2 миллиардов 1

Публикаций - 59, упоминаний - 64

Бондаренко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 43
Ростелеком - РТЛабс 210 36
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 11
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 11
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
9594 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 4
Ростелеком - РТЛабс - РТК софт лабс 5 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Polymedia - Полимедиа 158 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
Google LLC 12690 2
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 2
Открытые технологии 732 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 2
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 2
Telekom Srbija - Телеком Србија - Телеком-Сербия 22 2
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 22 2
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 2
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Microsoft Corporation 25775 2
Apple Inc 13156 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
Oracle Corporation 7074 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
БАРС Груп 579 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 2
R-Vision - Р-Вижн 267 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Ланит Интеграция 219 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ВТБ - Почта Банк 514 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Синара Банк - ДелоБанк 69 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 1
Сбер - Сбербанк Контактный центр - АС ЕРКЦ - Единый распределенный контактный центр обслуживания Сбербанка 3 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Фора Банк 86 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 20 1
ТОФС - Технологии ОФС 32 1
Почта России ПАО 2370 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 29 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Мэрия города Иннополис 14 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 8
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 50 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4
Электронный документ - Electronic document 1579 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 3
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 571 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 24
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 7
Ростелеком - РЦ ЭДО - Роуминговый центр операторов электронного документооборота - НС ЭД - Национальная система Электронный документ 11 7
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 4
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 4
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 31 3
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 3
Apple iOS 8583 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Apple Pay 519 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 2
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 2
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ Телерадиология 2 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 2
НКТ - Р7-графика 47 2
Ростелеком - РТЛабс - ИВП - Интеллектуальная Ведомственная Платформа 2 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Apple Face ID 258 2
Apple Touch ID 298 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
ВТБ - Почта Банк Онлайн 33 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 1
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 1
Госуслуги Бизнес 3 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 72 1
Ростелеком - Электронный доктор 4 1
Шадаев Максут 1210 4
Асланян Сергей 104 3
Ханин Александр 51 3
Катамадзе Анна 133 2
Шайхутдинов Роман 116 2
Теплицкий Дмитрий 88 2
Воронин Павел 196 2
Лазовская Анна 5 2
Абдрахманов Рустам 41 2
Урусов Виктор 157 2
Сивидов Алексей 40 2
Врацкий Андрей 175 2
Павлов Александр 121 2
Соловьев Виталий 52 2
Пуртов Кирилл 64 2
Каушанский Александр 56 2
Калякин Павел 79 2
Денисов Анатолий 57 2
Шаев Виталий 59 2
Аксенов Олег 62 2
Милованов Андрей 46 2
Белан Иван 41 2
Желнова Алина 42 2
Желтухин Вадим 72 2
Мезенцев Роман 41 2
Осеевский Михаил 350 2
Натрусов Артем 313 2
Чаркин Евгений 317 2
Никифоров Николай 1138 2
Беров Иван 44 2
Нестеров Алексей 175 2
Малышев Сергей 99 2
Путятинский Сергей 112 2
Носов Игорь 14 2
Лопаткин Герман 104 1
Калугин Сергей 169 1
Айвазов Александр 32 1
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