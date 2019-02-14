Бондаренко Михаил

В приложении Госуслуг можно оплатить налоговые и судебные долги с помощью Apple Pay 1

Почта России начала выдавать отправления с помощью учетной записи Госуслуг 1

Счета по региональным и муниципальным услугам теперь можно оплатить онлайн на Едином портале госуслуг 1

На ЕПГУ теперь можно одним платежом погасить сразу несколько штрафов 1