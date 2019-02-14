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Бондаренко Михаил


14.02.2019 Максут Шадаев возглавил «РТ лабс», главную ИТ-«дочку» «Ростелекома» 1
27.12.2018 «Ростелеком» запустил Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства 1
27.11.2018 В приложении Госуслуг можно оплатить налоговые и судебные долги с помощью Apple Pay 1
03.10.2018 Почта России начала выдавать отправления с помощью учетной записи Госуслуг 1
20.09.2018 Пользователям мобильного приложения «Госуслуги» доступна оплата с помощью Apple Pay 1
20.06.2018 «Ростелеком» запустил цифровой сервис «Госуслуги Бизнес» 1
07.06.2018 «БАРС Груп», «РТЛабс» и КФУ откроют центр «Цифровая медицина и здравоохранение» 2
30.05.2018 Счета по региональным и муниципальным услугам теперь можно оплатить онлайн на Едином портале госуслуг 1
17.05.2018 Более 700 тысяч граждан подтвердили учетные записи портала госуслуг через онлайн-банкинг с марта по апрель 2018 года 1
11.05.2018 «РТЛабс» и VisionLabs начали разработку «Безбумажного банка» 1
10.04.2018 «РТ Лабс»: У России есть все шансы стать мировым ИТ-лидером 19
05.04.2018 На ЕПГУ теперь можно одним платежом погасить сразу несколько штрафов 1
27.03.2018 Сервис «Мультиоплата» стал доступен пользователям Единого портала госуслуг 1
16.03.2018 «Ростелеком» и «РТЛабс» составили «портрет Мобильного избирателя». Инфографика 1
15.03.2018 «Ростелеком» составил «портрет» типичного «Мобильного избирателя» 1
02.03.2018 Правительство отдало «Ростелекому» монополию на биометрию россиян 1
02.03.2018 Получить полный доступ к Единому порталу госуслуг можно через онлайн-банкинг 1
19.02.2018 «Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы 1
08.02.2018 Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА 1
21.12.2017 «РТ Лабс» разработала сервис «Мультиоплаты» на Едином портале госуслуг 1
30.11.2017 «РТ Лабс» обеспечит автостраховщикам доступ к дополнительным сведениям СМЭВ 1
17.11.2017 Сбербанк купил 25% главного конкурента национальной биометрической платформы 1
07.11.2017 «Ростелеком» запустил электронный документооборот для торгов по 223-ФЗ 1
10.08.2017 Аудитория мобильного приложения «Госуслуги» выросла за год на 400% 1
24.07.2017 «Ростелеком» переведет в электронный вид государственную экспертизу на Чукотке 1
06.07.2017 «РТ Лабс» станет поставщиком голосовой биометрии для Сбербанка 1
08.06.2017 «Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы 1
08.06.2017 ФСБ создает электронную подпись, которая «взорвет и перевернет рынок» 4
07.06.2017 «Ростелекому» не хватает денег на электронное правительство 3
07.06.2017 «Ростелеком» получил статус доверенного оператора электронного документооборота 1
24.05.2017 Дочерняя компания «Ростелекома» открыла офис в Иннополисе 1
07.04.2017 Проект «дочки» «РТ Лабс» одобрен Наблюдательным советом ОЭЗ «Иннополис» 1
21.03.2017 ИТ-дочка «Ростелекома» в 2016 г. выросла на 42% за счет медицины и налогов 3
29.12.2016 «Ростелеком» и Минкомсвязи подписали контракт на эксплуатацию ИЭП на 2017 год 1
11.10.2016 К роуминговому центру «Ростелекома» присоединились 23 оператора ЭДО 1
05.10.2016 ИТ-дочка «Ростелекома» в 2016 г. заработает больше 2 миллиардов 3
26.09.2016 «РТ Лабс» открыла офис на Дальнем Востоке 1
22.06.2016 «Ростелеком» запустил «Роуминговый центр» для операторов электронного документооборота 1
17.12.2015 «Дочка» «Ростелекома» углубляет экспертизу в медицине и открывает филиал в Казани 1
24.09.2015 Минкомсвязи аккредитовало «РТ Лабс» 1

Публикаций - 52, упоминаний - 87

Бондаренко Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 42
РТЛабс 145 17
Yandex - Яндекс 4101 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Facebook 3767 2
VisionLabs - ВижнЛабс 101 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Google LLC 7168 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Intracom Telecom 39 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Intervale - Интервейл 45 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Microsoft Corporation 11143 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
Telegram Group 702 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Барс груп 402 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Почта Банк 289 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Почта России ПАО 1577 1
Альфа-Банк 1127 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Совкомбанк ПАО 147 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
СКБ-банк 86 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 24
Правительство РФ 2207 4
Президент Российской Федерации 1442 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 5 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 2
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 2
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества 2 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 182 1
Администрация Президента РФ 269 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 20
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Apple iOS 5742 3
VK - Mail.ru Одноклассники 860 3
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 3
Штрафы ГИБДД 16 2
Apple Pay 385 2
Apple Face ID 118 2
Apple Touch ID 207 2
Почта Банк Онлайн 18 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Naumen SETonline 21 1
Ростелеком Электронный доктор 4 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
Госуслуги Бизнес 3 1
ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 15 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 3 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Google Android 10751 1
Ханин Александр 42 3
Носов Игорь 13 2
Сивидов Алексей 31 2
Осеевский Михаил 221 2
Никифоров Николай 1126 2
Айвазов Александр 20 1
Нехаев Алексей 2 1
Щуров Алексей 8 1
Шадаев Максут 384 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Киясов Андрей 1 1
Кордичев Алексей 8 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 1
Верхошинский Владимир 13 1
Рымар Максим 36 1
Калугин Сергей 162 1
Лопаткин Герман 102 1
Рейман Леонид 414 1
Подгузов Николай 27 1
Путин Владимир 1828 1
Ахмеров Тимур 73 1
Нарышкин Сергей 32 1
Масленникова Анастасия 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 6
Россия - Свердловская область 807 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Россия - Краснодарский край 917 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 4
Россия - ПФО - Казань 1521 4
Россия - Самарская область 566 4
Россия - ПФО - Самара 1301 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 3
Россия - Челябинская область 660 3
Украина 3389 3
Россия - Нижегородская область 744 3
Россия - СФО - Новосибирск 1977 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Казахстан - Республика 2646 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Индия - Республика 2181 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - Новосибирская область 818 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Россия - Иннополис 292 2
Европа 3781 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Россия - Мурманская область 297 1
Россия - Ярославль 406 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
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РГСУ - Российский государственный социальный университет 5 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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