Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бондаренко Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 87
Бондаренко Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ханин Александр 42 3
|Носов Игорь 13 2
|Сивидов Алексей 31 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Айвазов Александр 20 1
|Нехаев Алексей 2 1
|Щуров Алексей 8 1
|Шадаев Максут 384 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Киясов Андрей 1 1
|Кордичев Алексей 8 1
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 1
|Верхошинский Владимир 13 1
|Рымар Максим 36 1
|Калугин Сергей 162 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Рейман Леонид 414 1
|Подгузов Николай 27 1
|Путин Владимир 1828 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Нарышкин Сергей 32 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
|РГСУ - Российский государственный социальный университет 5 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767632, в очереди разбора - 671317.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767632, в очереди разбора - 671317.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru