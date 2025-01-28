Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168302
ИКТ 13085
Организации 10264
Ведомства 1444
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25072
Персоны 71808
География 2736
Статьи 1507
Пресса 1182
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2566
Мероприятия 843

Мэрия города Иннополис



28.01.2025 Тысячи студентов взяли кредиты, чтобы учиться в университете из Иннополиса на программистов. Преподаватели исчезли, а кредиты остались 1
21.12.2023 Первый робот-доставщик «Яндекса» в Казани начал работу в арт-квартале «Винсент» 1
11.08.2021 Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1
01.10.2018 IoT World Summit Russia 1
23.06.2017 InfoWatch открыла офис дочерней компании в Иннополисе 1
24.05.2017 Дочерняя компания «Ростелекома» открыла офис в Иннополисе 1
21.11.2016 Мэр Иннополиса ушел в отставку 1
08.07.2016 «Барс Груп» открывает офис в Иннополисе 1
06.06.2016 «Лаборатория Касперского» запускает в Иннополисе центр борьбы с кибергурозами для индустриальных объектов 1
02.06.2016 Postgres Professional переносит свой головной офис в Иннополис 1
26.12.2014 10 жителей Иннополиса выбрали мэром экс-гендиректора Yota 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Мэрия города Иннополис и организации, системы, технологии, персоны:

ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще