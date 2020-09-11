«Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе

В Иннополисе началось строительство ЦОД

Госкорпорация «Росатом» объявила о старте проекта строительства центра обработки данных (ЦОД) в городе Иннополис (Республика Татарстан).

Непосредственное строительство ЦОДа должно начаться в I квартале 2021 г. после выполнения проектно-изыскательных работ, а сам ЦОД должен быть открыт в II квартале 2022 г.

Проект реализуется концерном «Росэнергоатом» (входит в состав «Росатома»). Ранее «Росатом» заключил меморандум о сотрудничестве с правительством Республики Татарстан. 24 августа 2020 г. проект был поддержан также наблюдательным советом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис», а созданная «Росатомом» компания «Атомдата Иннополис» получила статус резидента этой ОЭЗ.

Замгендиректора «Росэнергоатома» Сергей Мигалин объяснил выбор места для размещения ЦОД тем, что и «Росатом», и республика Татарстан смотрят вперед, а в Иннополисе работает большая команда профессионалов.

Характеристики будущего ЦОДа

Будущий ЦОД должен стать крупнейшим в Приволжском федеральном округе. ЦОД будет состоять из двух блоков площадью 7,5 тыс. кв. м каждый, они будут располагаться на земельном участке площадью 3,5 га. В каждом здании будет четыре машинных зала.

Объявление о старте строительства ЦОДа в Иннополисе: у микрофона гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, второй слева вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов; директор по цифровой трансформации «Росатома» Екатерина Солнцева; министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин; мэр Иннополиса Руслан Шагалеев и замгендиректора «Росэнергоатома» Сергей Мигалин

ЦОД будет ориентирован на размещение до 500-1000 стоек ИТ-оборудования первой очереди с возможностью последующего расширения до 2 тыс. стоек потребляемой мощностью 16 МВт. Ожидается, что ЦОД будет сертифицирован по уровню надежности Tier-III.

Стоимость проекта составит 3 млрд руб., которые будут вложены в строительство и создание инженерной инфраструктуры первой очереди. Еще несколько миллиардов рублей будут проинвестированы в серверное оборудование и развертывание виртуальной среды и коммерческого облака «Росатома».

ЦОД будет оборудован дизель-динамическими источниками бесперебойного питания (ДД ИБП) и иметь систему электропитания с двойным резервированием. Время автономной работы ЦОД должно составить 12 часов без дозаправки. Инженерное и ИТ-оборудование ЦОД будет обслуживаться отдельными группами ДД ИБП.

ДД ИБП инженерного оборудования обеспечит непрерывную работу системы охлаждения ЦОД chiler fan coil. Система обеспечит отвод до 22 кВт тепла от стоек с ИТ-оборудованием. В холодное время года за счет принципа fair cooling будет обеспечена эффективность работы системы охлаждения.

В ЦОДе будет функционировать ранняя система обнаружения пожаров и безопасная для оборудования автоматическая система газового пожаротушения.

Структурированная кабельная система ЦОД будет иметь масшабированную модульную структуру, облегчающую подключение нового оборудования.

В ЦОДе будет три контура физической безопасности: периметр территории участка, контроль доступа в здание и контроль доступа в машинный зал. Двухфакторная авторизация обеспечит защиту от прохода в помещение посторонних лиц.

«Росатом» и ЦОДы

ЦОД в Иннополисе станет вторым коммерческим ЦОД для «Росатом». Ранее «Росатом» вместе с «Ростелекомом» построил ЦОД в Удомле Тверской области на базе Калининской АЭС. ЦОД имеет 4 тыс. стоек и обладает мощностью 48 МВт.

Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», в 2019-2020 гг. «Росатом» и «Ростелеком» должны вложить из собственных средств 22 млрд руб. в создание геораспределенной катастрофоустойчивой сети ЦОД, в том числе с использованием отечественного оборудования. Мнения участников рынка

Руководитель ЦОД Linxdatacenter в Санкт-Петербурге Тарас Чирков отмечает, что «с одной стороны, появление ЦОДа в Татарстане является признаком развития региона в направлении цифровизации. С другой - проект, на мой взгляд, носит типичный для государственных инициатив формат - создается не под конкретные нужды, а на перспективу», - добавляет он. - «500 стоек первой очереди - хороший объем даже для старта даже в Москве и Петербурге, то же можно сказать и про инвестиции в запуск. Отмечу, что с заполняемостью могут возникнуть проблемы из-за специфики регионального распределения спроса в РФ, тяготеющего к столицам».