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Северсталь Менеджмент
Северсталь Менеджмент и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 9
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 2
|Дунаев Сергей 57 21
|Воронин Петр 37 13
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 11
|Натрусов Артем 285 9
|Чернов Антон 23 9
|Алтухов Дмитрий 46 9
|Чаркин Евгений 298 9
|Гимранов Ринат 122 9
|Казарцев Алексей 27 9
|Шакманас Алгирдас 40 9
|Секликов Юрий 18 9
|Алифанов Кирилл 69 8
|Лигачев Глеб 87 8
|Беляев Владислав 88 8
|Алексин Михаил 18 8
|Спиридонов Александр 44 8
|Рахтеенко Владимир 41 8
|Митенков Алексей 20 7
|Емельченков Сергей 140 7
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 6
|Самородов Александр 13 6
|Гребельный Антон 21 6
|Пшиченко Дмитрий 46 6
|Платонов Михаил 42 5
|Шумков Александр 7 5
|Смирнова-Крелль Оксана 52 5
|Шадаев Максут 1036 5
|Чамара Денис 59 5
|Волков Никита 79 5
|Халяпин Сергей 82 4
|Иванов Георгий 18 4
|Ревяшко Андрей 20 4
|Палей Лев 52 4
|Августон Иван 15 4
|Булатов Кирилл 18 4
|Емельченко Сергей 4 4
|Талонов Максим 5 4
|Нестеров Алексей 145 3
|Семчук Иван 12 3
|Глащенко Андрей 6 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 4
|Forrester Consulting 26 1
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