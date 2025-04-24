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Северсталь Менеджмент

Северсталь Менеджмент


24.04.2025 19 мая, в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day — ежегодная конференция о наблюдаемости, операционной устойчивости и эффективности бизнеса в России 1
20.02.2021 Как ИТ-департаменты на самом деле влияют на цифровую трансформацию 1
01.10.2018 IoT World Summit Russia 1
17.09.2018 «Северсталь» и SAP создали прототип системы управления энергоэффективностью 2
10.05.2018 УЦСБ внедрила защиту АСУ ТП для «Северстали» 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 1
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
01.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
23.01.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
25.12.2017 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
21.12.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
08.12.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
25.08.2017 «Акулы» российского ИТ-рынка примут участие в CNews FORUM 2017 1
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
02.08.2017 «Северсталь» создает крупнейшее в российской промышленности гибридное хранилище данных 1
28.07.2017 Фантастическая пятерка: 5 топовых российских компаний выступят на CNews FORUM 2017 1
24.05.2017 «Северсталь» и UBS разработали обучающие материалы для повышения осведомлённости персонала в области ИБ 1
21.04.2017 В «Северстали» назначен директор по информационным технологиям 1
14.04.2017 «Норникель» переманил ИТ-директора у «Северстали» 3
10.11.2016 «Северсталь» представила интернет-магазин на платформе SAP Hybris Commerce 1
01.07.2015 На предприятиях «Северстали» завершено внедрение системы «Мотивация персонала» 1

Публикаций - 30, упоминаний - 33

Северсталь Менеджмент и организации, системы, технологии, персоны:

Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 125 8
SAP SE 5321 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 5
SAP CIS - САП СНГ 855 5
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 59 5
Citrix Systems 821 4
8405 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 149 3
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 7 3
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 2
Бакка Софт - Bacca 14 2
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
Северсталь Инфоком 69 2
Ростелеком 9872 1
МегаФон 9172 1
Oracle Corporation 6751 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 78 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Comindware - Колловэар 161 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Lenovo Group 2305 1
Ланит Интеграция 195 1
Microsoft Corporation 24795 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 62 1
VK - Mail.ru Group 3480 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 424 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 207 1
Inventive Retail Group 76 1
Biocad - Биокад 82 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Selectel - Селектел 402 1
Neoflex - Неофлекс 224 1
DataCore Software 31 1
Moxa - Моха 34 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 58 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 38 1
Интерсвязь 26 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 214 13
Почта России ПАО 2148 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 11
Северсталь ПАО - Severstal 489 10
РЖД - Российские железные дороги 1935 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 9
Adidas - Адидас 162 9
ПСБ - Промсвязьбанк 868 9
Сургутнефтегаз - СНГ 269 9
Русагро Группа Компаний 286 8
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 107 8
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 8
ВТБ - ВТБ24 665 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 7
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 6
Локотех - Локомотивные технологии 50 6
AstraZeneca - АстраЗенека 53 6
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 934 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 5
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 5
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 72 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 4
Альфа-Банк 1790 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 4
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 4
Лента - Сеть розничной торговли 2127 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4910 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 204 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 1
Мэрия города Иннополис 13 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 9
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21662 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16054 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6790 10
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 952 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4477 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4842 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5249 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8804 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6810 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13600 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10528 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5862 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 3
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MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 777 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2213 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5600 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16270 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1291 1
Data Governance - Руководство данными 129 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5403 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8600 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 8
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 43 3
РЖД Цифровая железная дорога 10 2
Microsoft Office 3796 1
Microsoft Office 365 954 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 72 1
Microsoft Azure 1422 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 6 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 1
1С:ERP Управление предприятием 586 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 1
JavaScript - JS - язык программирования 1221 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
Совкомбанк ЧатБанк 5 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 259 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 20 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 179 1
SAP Центр цифрового лидерства 15 1
Дунаев Сергей 57 21
Воронин Петр 37 13
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 11
Натрусов Артем 285 9
Чернов Антон 23 9
Алтухов Дмитрий 46 9
Чаркин Евгений 298 9
Гимранов Ринат 122 9
Казарцев Алексей 27 9
Шакманас Алгирдас 40 9
Секликов Юрий 18 9
Алифанов Кирилл 69 8
Лигачев Глеб 87 8
Беляев Владислав 88 8
Алексин Михаил 18 8
Спиридонов Александр 44 8
Рахтеенко Владимир 41 8
Митенков Алексей 20 7
Емельченков Сергей 140 7
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 6
Самородов Александр 13 6
Гребельный Антон 21 6
Пшиченко Дмитрий 46 6
Платонов Михаил 42 5
Шумков Александр 7 5
Смирнова-Крелль Оксана 52 5
Шадаев Максут 1036 5
Чамара Денис 59 5
Волков Никита 79 5
Халяпин Сергей 82 4
Иванов Георгий 18 4
Ревяшко Андрей 20 4
Палей Лев 52 4
Августон Иван 15 4
Булатов Кирилл 18 4
Емельченко Сергей 4 4
Талонов Максим 5 4
Нестеров Алексей 145 3
Семчук Иван 12 3
Глащенко Андрей 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 147773 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 9
Азия - Азиатский регион 5597 8
Земля - планета Солнечной системы 10446 7
Украина 7656 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7664 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17723 5
Европа 21884 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52470 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13389 1
Южная Корея - Республика 6712 1
Сингапур - Республика 1866 1
Индия - Bharat 5520 1
Бельгия - Королевство 1156 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 1
Испания - Королевство 3732 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1373 1
Малайзия 871 1
Южная Корея - Сеул 366 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 115 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2995 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2979 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 250 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5879 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5555 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 11
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Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 623 9
Черкизон - Черкизовский рынок 157 8
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3220 3
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5944 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2973 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4749 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16619 2
Энергетика - Energy - Energetically 5199 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7964 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 397 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5914 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1412 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2923 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5045 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5195 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4951 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1764 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11083 1
Аренда 2470 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11153 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4526 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7110 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1349 1
Экономический эффект 1099 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5994 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1664 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2788 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 527 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 258 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 850 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 4
Forrester Consulting 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1124 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 79 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 871 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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