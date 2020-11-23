Разделы

Рахтеенко Владимир


УПОМИНАНИЯ


Рынок ИТ-услуг 2020 1
23.11.2020 Владимир Рахтеенко, CUSTIS -

Коронакризис укрепит отношения корпораций и сильных ИТ-подрядчиков

 1
30.09.2019 Владимир Рахтеенко, CUSTIS: «Для решения проблем бизнеса проектирование изменений и системный подход не менее важны, чем технологии» 1
16.08.2018 Владимир Рахтеенко: Даже уникальные ИТ-решения мы стремимся создавать с продуктовым качеством 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 2
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
30.10.2017 В секции CNews FORUM «Госсектор» выступят представители федеральных и региональных госструктур 1
27.10.2017 Сотни ИТ-директоров соберутся в одно время в одном месте 1
25.10.2017 Custis представит свой список компетенций будущего на CNews Forum 2017 1
20.10.2017 Руководители Минкомсвязи, РЖД, Сбербанка, «Аэрофлота» выступят на CNews FORUM 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
28.07.2017 Фантастическая пятерка: 5 топовых российских компаний выступят на CNews FORUM 2017 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
08.11.2016 Custis примет участие в CNews Forum 2016 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 2
31.10.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
08.04.2016 Владимир Рахтеенко - Кризис заставляет компании заниматься развитием 1
26.11.2015 CNews Forum 2015: Госсектор повышает управляемость, а бизнес стремится к цифре 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
02.11.2015 CUSTIS примет участие в CNews Forum 2015 2
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1

Публикаций - 41, упоминаний - 44

Рахтеенко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 37
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 19
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 17
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 14
IBM - International Business Machines Corp 9508 13
8728 13
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 321 10
ОТР ГК - ОТР 2000 219 10
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 165 10
Ростелеком 10106 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1675 9
Citrix Systems 831 9
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Instabank - Инстабанк 23 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Microsoft Corporation 25046 8
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 366 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 8
Webmoney - Вебмани.Ру 544 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 70 8
HERE Technologies 109 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
НИТ - Национальные информационные технологии 34 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 290 7
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 7
Инфокомпас 14 7
МегаФон 9587 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 61 5
Развитие Бизнеса / Ру 81 5
Samsung Electronics 10490 4
ПСБ - Промсвязьбанк 883 25
РЖД - Российские железные дороги 1968 22
ВТБ - ВТБ24 668 18
Adidas - Адидас 164 17
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 17
ГПБ - Газпромбанк 1143 16
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 16
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 145 15
Альфа-Банк 1825 14
Сургутнефтегаз - СНГ 277 12
Спортмастер - Sportmaster 185 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 10
Citi - Citibank - Ситибанк 319 10
Новард УК - Novard 72 9
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 9
Почта России ПАО 2211 9
Пробизнесбанк АКБ 134 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 165 8
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 8
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 212 8
Visa International 1963 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 137 8
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 135 8
Bayer AG - Байер 85 8
Северсталь Менеджмент 30 8
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 8
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 8
Rietumu Banka 19 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 8
Глобэкс банк 47 7
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 30 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 21
Федеральное казначейство России 1843 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 433 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 161 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 4
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 274 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 220 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5676 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 368 10
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 9
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 70 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 17
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4368 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 8
Стандартизация - Standardization 2207 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 479 8
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1205 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14201 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1553 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1152 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 262 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 2
Abbyy Compreno 20 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 81 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 2
Apple iPad mini 422 2
РЖД Цифровая железная дорога 10 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 517 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 164 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2010 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
Google Chrome - браузер 1616 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 314 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 184 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 559 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
РДП Инновации - EcoRouter 12 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1530 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 176 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1492 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Apple iPhone 6 4863 1
Depositphotos - фотобанк 409 1
Stafory - робот Вера 347 1
IBM API Connect 10 1
Чаркин Евгений 304 21
Гуральников Сергей 164 17
Спиридонов Александр 46 17
Шакманас Алгирдас 40 17
Фридман Илья 42 17
Свердлов Михаил 33 16
Сафронов Юрий 67 15
Плешков Алексей 67 15
Богачев Игорь 180 15
Пшиченко Дмитрий 46 14
Алябьев Андрей 27 14
Размахаев Сергей 42 14
Скородумов Анатолий 65 14
Елистратов Николай 90 13
Нестеров Алексей 150 13
Бойко Елена 152 13
Шушкин Дмитрий 95 13
Козлов Михаил 175 13
Хрусталев Александр 33 12
Шадаев Максут 1102 12
Лысенко Эдуард 311 12
Гимранов Ринат 125 12
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 11
Филатов Андрей 114 11
Евраев Михаил 263 10
Гусев Дмитрий 74 10
Меньшов Кирилл 128 10
Солопов Вячеслав 37 10
Грибанов Юрий 30 9
Румянцева Ольга 62 9
Атанесов Саргис 13 9
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 9
Мацоцкий Сергей 177 9
Халяпин Сергей 83 9
Гузовский Денис 79 9
Шевченко Владимир 148 9
Малышев Александр 37 9
Ермолаев Артем 379 9
Ходаков Сергей 42 9
Казарцев Алексей 27 9
Россия - РФ - Российская федерация 152955 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 12
Россия - УФО - Челябинская область 1346 8
Азия - Азиатский регион 5684 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 8
Казахстан - Республика 5729 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1627 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 3
Европа 24508 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1276 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 624 2
Россия - УФО - Тюменская область 1230 2
Европа Восточная 3115 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 674 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1804 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 10
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 918 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Аренда 2541 2
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 2
Средства производства 51 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1309 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 1
HRM - HR брендинг 107 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8828 1
Apps4All 26 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 4
IDC - International Data Corporation 4931 2
Gartner - Гартнер 3592 1
Vanson Bourne 49 1
CNews Рынок ИТ-услуг 168 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 74 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 35
CNews AWARDS - награда 534 29
CNews APPWards 36 16
CNews Мисс ИТ России 12 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 147 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
