Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рахтеенко Владимир
УПОМИНАНИЯ
Рахтеенко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 304 21
|Гуральников Сергей 164 17
|Спиридонов Александр 46 17
|Шакманас Алгирдас 40 17
|Фридман Илья 42 17
|Свердлов Михаил 33 16
|Сафронов Юрий 67 15
|Плешков Алексей 67 15
|Богачев Игорь 180 15
|Пшиченко Дмитрий 46 14
|Алябьев Андрей 27 14
|Размахаев Сергей 42 14
|Скородумов Анатолий 65 14
|Елистратов Николай 90 13
|Нестеров Алексей 150 13
|Бойко Елена 152 13
|Шушкин Дмитрий 95 13
|Козлов Михаил 175 13
|Хрусталев Александр 33 12
|Шадаев Максут 1102 12
|Лысенко Эдуард 311 12
|Гимранов Ринат 125 12
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 11
|Филатов Андрей 114 11
|Евраев Михаил 263 10
|Гусев Дмитрий 74 10
|Меньшов Кирилл 128 10
|Солопов Вячеслав 37 10
|Грибанов Юрий 30 9
|Румянцева Ольга 62 9
|Атанесов Саргис 13 9
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 9
|Мацоцкий Сергей 177 9
|Халяпин Сергей 83 9
|Гузовский Денис 79 9
|Шевченко Владимир 148 9
|Малышев Александр 37 9
|Ермолаев Артем 379 9
|Ходаков Сергей 42 9
|Казарцев Алексей 27 9
|Apps4All 26 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.