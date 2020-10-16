Bayer AG - Байер

Плюсы и минусы Quad Bayer и Tetracell в камерах смартфонов тром — очередной виток в гонке мегапикселей. Даже в среднеценовой категории смартфонов уже есть обладатели камер с разрешением не только 48, но и 64, и даже 108 Мп. Какие плюсы есть у технологий Quad Bayer, Tetracell и подобных, а в чем все-таки придется пойти на компромисс? Основа обычной камеры — это светочувствительная матрица с огромным количеством пикселей, размер каждого из которых со