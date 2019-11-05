Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Bayer AG
Байер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 52
Bayer AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воробьев Артем 14 10
|Хрусталев Александр 31 10
|Леоничев Алексей 14 8
|Чекель Павел 15 8
|Муравлев Александр 15 8
|Шалимов Александр 9 8
|Пшиченко Дмитрий 19 8
|Базалей Наталья 14 8
|Скородумов Олег 17 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Клеев Владимир 9 8
|Мухин Максим 18 8
|Кравченко Денис 24 8
|Сафронов Юрий 61 8
|Тищенко Юрий 14 8
|Потёмкин Роман 20 8
|Смирнов Александр 44 8
|Румянцева Ольга 45 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Патрин Максим 31 7
|Свердлов Михаил 29 7
|Грибанов Юрий 24 7
|Николаев Евгений 13 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Герасимов Александр 40 5
|Козлов Александр 54 5
|Сергеев Александр 21 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Калюжный Игорь 24 5
|Айвазов Армен 449 4
|Бетсис Павел 84 4
|Тихонов Андрей 33 3
|Чаленко Анатолий 2 2
|Рабинович Борис 8 2
|Дубин Михаил 38 2
|Куликов Александр 16 2
|Налгранян Гарегин 2 2
|Иванов Владимир 43 2
|Колесников Григорий 4 2
|CNews Analytics 1996 1
|ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 1 1
|НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru