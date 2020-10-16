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Bayer AG Байер

Bayer AG - Байер

СОБЫТИЯ

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16.10.2020 Плюсы и минусы Quad Bayer и Tetracell в камерах смартфонов

тром — очередной виток в гонке мегапикселей. Даже в среднеценовой категории смартфонов уже есть обладатели камер с разрешением не только 48, но и 64, и даже 108 Мп. Какие плюсы есть у технологий Quad Bayer, Tetracell и подобных, а в чем все-таки придется пойти на компромисс? Основа обычной камеры — это светочувствительная матрица с огромным количеством пикселей, размер каждого из которых со
12.05.2017 Bayer представила электронную таблетницу «Эриус контроль» для аллергиков. Фото
15.12.2015 Bayer и ФРИИ подготовят ИТ-стартапы в области медицины для международного рынка

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и международный концерн Bayer подписали соглашение, в рамках которого они будут развивать рынок российских ИТ-стартапов в области медицины. Партнеры будут совместно отбирать, обучать и помогать выходить на рынок молод
30.07.2010 Bayer реализует глобальную стратегию с помощью решений SAP

Международный химико-фармацевтический концерн Bayer подписал глобальное пятилетнее корпоративное соглашение с компанией SAP AG. В рамках соглашения компании сосредоточат свои усилия на поддержке ИТ-стратегии компании Bayer, основанн
12.03.2008 Motorola назначила вице-президента подразделения Enterprise Mobility в EMEA

Компания Motorola объявила о назначении Михаэля Байера вице-президентом подразделения Motorola Enterprise Mobility business в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA). Михаэль Байер будет отвечать за увеличение объемов продаж и расширение спектра услуг, а также за дальнейшее развитие стратегических направлений деятельности подразделения Motorola Enterprise Mobility b
07.09.2000 Исследователи Bayer разработали технологию записи информации на фотомодифицируемых полимерах

Исследователи компании Bayer cообщили о разработке технологии записи информации на полимерные носители, которые позволят увеличить емкость хранения на оптическом диске стандартных размеров до 30-40 Гбайт. Ученые испо
07.09.2000 Исследователи Bayer разработали технологию записи информации на фотомодифицируемых полимерах

Исследователи компании Bayer cообщили о разработке технологии записи информации на полимерные носители, которые позволят увеличить емкость хранения на оптическом диске стандартных размеров до 30-40 Гбайт. Ученые испо
28.06.2000 Bayer AG и Infraserv Logistics GmbH создают портал e-ChemLogistics, сочетающий оптовую торговлю химикатами и услуги по логистике

Химический гигант Bayer AG и фирма Infraserv Logistics GmbH работают над созданием портала e-ChemLogistics, предназначенного для организации оптовой торговли через интернет продукцией Bayer AG. Одновремен

Публикаций - 86, упоминаний - 87

Bayer AG и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 15
Ростелеком 11025 13
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 140 13
Microsoft Corporation 25853 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 10
МегаФон 10905 9
IBM - International Business Machines Corp 9717 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 9
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 234 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 824 9
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Instabank - Инстабанк 24 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Развитие Бизнеса / Ру 81 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 8
Citrix Systems 871 8
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 8
Webmoney - Вебмани.Ру 547 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 181 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 8
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 36 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9548 7
Sony 6754 7
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16034 6
Philips 2100 6
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 6
Siemens AG - Siemens Group 2675 5
Samsung Electronics 11126 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 4
ГПБ - Газпромбанк 1286 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 560 19
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 17
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 13
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 13
Альфа-Банк 1988 12
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 10
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 164 10
Пробизнесбанк АКБ 135 9
Спортмастер - Sportmaster 203 9
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 150 9
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 8
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 8
Новард УК - Novard 73 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8988 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 8
МКБ - Московский кредитный банк 659 8
Visa International 1996 8
Северсталь ПАО - Severstal 640 8
ПСБ - Промсвязьбанк 972 8
Абсолют Банк 250 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 8
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 7
Хованский АКБ 9 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1078 7
ФосАгро 177 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3457 10
Федеральное казначейство России 1953 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6665 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5743 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3084 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2894 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2344 4
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1521 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 180 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
EMA - European Medicines Agency - EMEA - European Agency for the Evaluation of Medicinal Products or European Medicines Evaluation Agency - ЕАЛС - Европейское агентство лекарственных средств 2 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6002 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5799 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3995 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3718 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 207 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
AIPM - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers - АМФП - Ассоциация международных фармацевтических производителей 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1530 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54583 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24658 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35641 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18296 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26236 18
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5232 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13096 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26739 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23524 13
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3860 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13063 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36648 11
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16590 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7944 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3216 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13762 9
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  888 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12989 9
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5341 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4657 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2196 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6677 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10289 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9643 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26507 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14861 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33824 6
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 220 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8745 5
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 626 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7571 5
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 222 13
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 324 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 4
C/C++ - Язык программирования 907 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 770 3
Microsoft Azure 1530 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 629 3
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 3
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 120 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3722 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 2
Navicon Hermes 3 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2269 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 458 2
Apache Hadoop 471 2
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 30 2
Navicon Pharma BI 20 2
Navicon Pharma CRM 12 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1017 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 1
EA Origin 196 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1053 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 1
IBM Mainframe z/OS 67 1
SAP MaxAttention 7 1
Sales Force KPI 1 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 1
iSpring Learn - iSpring LMS - iSpring Online 44 1
Яндекс.Практикум 84 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 1
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 55 1
Terrasoft Creatio Sales 12 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 53 1
Lenovo Motorola edge - серия смартфонов 13 1
Воробьев Артем 26 26
Плешков Алексей 68 19
Курбатов Владимир 35 14
Мельников Максим 39 13
Севостьянов Александр 16 13
Ерин Андрей 22 13
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Демидов Сергей 129 13
Нуйкин Андрей 50 13
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Корзун Александр 15 10
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