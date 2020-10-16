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Bayer AG Байер
СОБЫТИЯ
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|16.10.2020
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Плюсы и минусы Quad Bayer и Tetracell в камерах смартфонов
тром — очередной виток в гонке мегапикселей. Даже в среднеценовой категории смартфонов уже есть обладатели камер с разрешением не только 48, но и 64, и даже 108 Мп. Какие плюсы есть у технологий Quad Bayer, Tetracell и подобных, а в чем все-таки придется пойти на компромисс? Основа обычной камеры — это светочувствительная матрица с огромным количеством пикселей, размер каждого из которых со
|12.05.2017
|Bayer представила электронную таблетницу «Эриус контроль» для аллергиков. Фото
|15.12.2015
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Bayer и ФРИИ подготовят ИТ-стартапы в области медицины для международного рынка
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и международный концерн Bayer подписали соглашение, в рамках которого они будут развивать рынок российских ИТ-стартапов в области медицины. Партнеры будут совместно отбирать, обучать и помогать выходить на рынок молод
|30.07.2010
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Bayer реализует глобальную стратегию с помощью решений SAP
Международный химико-фармацевтический концерн Bayer подписал глобальное пятилетнее корпоративное соглашение с компанией SAP AG. В рамках соглашения компании сосредоточат свои усилия на поддержке ИТ-стратегии компании Bayer, основанн
|12.03.2008
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Motorola назначила вице-президента подразделения Enterprise Mobility в EMEA
Компания Motorola объявила о назначении Михаэля Байера вице-президентом подразделения Motorola Enterprise Mobility business в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA). Михаэль Байер будет отвечать за увеличение объемов продаж и расширение спектра услуг, а также за дальнейшее развитие стратегических направлений деятельности подразделения Motorola Enterprise Mobility b
|07.09.2000
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Исследователи Bayer разработали технологию записи информации на фотомодифицируемых полимерах
Исследователи компании Bayer cообщили о разработке технологии записи информации на полимерные носители, которые позволят увеличить емкость хранения на оптическом диске стандартных размеров до 30-40 Гбайт. Ученые испо
|07.09.2000
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Исследователи Bayer разработали технологию записи информации на фотомодифицируемых полимерах
Исследователи компании Bayer cообщили о разработке технологии записи информации на полимерные носители, которые позволят увеличить емкость хранения на оптическом диске стандартных размеров до 30-40 Гбайт. Ученые испо
|28.06.2000
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Bayer AG и Infraserv Logistics GmbH создают портал e-ChemLogistics, сочетающий оптовую торговлю химикатами и услуги по логистике
Химический гигант Bayer AG и фирма Infraserv Logistics GmbH работают над созданием портала e-ChemLogistics, предназначенного для организации оптовой торговли через интернет продукцией Bayer AG. Одновремен
Bayer AG и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Артем 26 26
|Плешков Алексей 68 19
|Курбатов Владимир 35 14
|Мельников Максим 39 13
|Севостьянов Александр 16 13
|Ерин Андрей 22 13
|Путин Сергей 73 13
|Демидов Сергей 129 13
|Нуйкин Андрей 50 13
|Мусич Роман 28 13
|Бенгин Владимир 38 12
|Луганцев Александр 51 12
|Дилбарян Павел 26 12
|Палей Лев 58 12
|Горбатько Александр 105 12
|Гадарь Дмитрий 29 12
|Хрусталев Александр 33 10
|Корзун Александр 15 10
|Коротнев Константин 35 9
|Фридман Илья 42 9
|Скородумов Анатолий 65 9
|Стрелова Ольга 37 8
|Козлов Михаил 183 8
|Подкопаев Олег 30 8
|Асратян Петр 36 8
|Пиляр Елена 24 8
|Кравченко Денис 28 8
|Прохоров Фёдор 83 8
|Шестаков Александр 41 8
|Потёмкин Роман 21 8
|Михалев Павел 20 8
|Дегтярев Алексей 58 8
|Леушев Андрей 75 8
|Левиков Антон 69 8
|Гуральников Сергей 164 8
|Рудаков Денис 31 8
|Патрин Максим 32 8
|Свердлов Михаил 33 8
|Грибанов Юрий 30 8
|Мухин Максим 18 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11587 6
|e4 Engineering 107 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2473 2
|Nature 834 1
|Dow Jones - MarketWatch 334 1
|Mercury Center 309 1
|Forbes - Форбс 1015 1
|FT - Financial Times 1302 1
|ZDnet 666 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6124 1
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