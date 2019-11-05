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Bayer AG
Байер


05.11.2019 Axoft начал продажи САПР-решений Trimble в России и СНГ 1
01.03.2019 Российский стартап по управлению данными о товарах привлек 187,5 миллионов рублей 1
03.12.2018 Что болит у фарминдустрии? 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Минпромторг и Росздравнадзор: перенос внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется 1
03.04.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
07.03.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
18.12.2017 Как избежать ошибок при внедрении BI 1
24.07.2017 «Почта России» потратила почти 100 миллионов на CRM 1
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 2
12.05.2017 Bayer представила электронную таблетницу «Эриус контроль» для аллергиков. Фото 1
05.05.2017 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИТ в здравоохранении 2017» 1
20.03.2017 В России искусственный интеллект начал размещать наружную рекламу вместо человека 1
22.11.2016 TMT Investments вышел из компании VitalFields 1
25.10.2016 Navicon запустил облако для фармацевтических компаний 1
19.10.2016 Navicon разработал облачное решение для трейд-маркетинга в фармацевтике 1
15.12.2015 Bayer и ФРИИ подготовят ИТ-стартапы в области медицины для международного рынка 9
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
18.08.2015 Конференция CNews: «Безопасность бизнеса. Технологии 2015» 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
12.09.2014 Жизнь в информационной безопасности: Противостояние новым и нестандартным угрозам 1
04.09.2014 Жизнь в информационной безопасности: Противостояние новым и нестандартным угрозам 1
22.08.2014 Жизнь в информационной безопасности: Противостояние новым и нестандартным угрозам 1
16.04.2014 Большие данные помогут в борьбе с раком 1
26.06.2013 Фонд «Сколково» подписал соглашения о сотрудничестве с финскими научно-образовательными и инновационными учреждениями 1
05.04.2013 Big Data в России: оцениваем возможности и риски 1
30.07.2010 Bayer реализует глобальную стратегию с помощью решений SAP 7
26.09.2008 Круглый стол: «Глобальный ИТ-контроль» 1
24.03.2008 Symantec «занялась» политиками ИБ «ВымпелКома» 1
29.08.2007 Форматы аудио: от грампластинки к MP3 1

Публикаций - 37, упоминаний - 52

Bayer AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 11
Сбербанк Технологии - СберТех 203 11
Ланит ГК 1165 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Microsoft Corporation 11253 8
Instabank - Инстабанк 12 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
IBM 3586 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 4
Navicon - Навикон 199 3
Samsung Electronics 5759 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 257 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Yandex - Яндекс 4107 2
VK - Mail.ru Group 2492 2
Data Matrix 52 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
Марс ФГУП НПО 86 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 427 1
Ланит - Норбит - Norbit 205 1
Verysell Проекты - Verysell Project 43 1
ТрекМарк 5 1
Google LLC 7210 1
ICL Services 51 1
SAP SE 3230 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
3806 1
Schneider Electric 409 1
Naumen - Наумен 346 1
Siemens AG - Сименс Россия 688 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Газпромбанк - ГПБ 693 11
Пробизнесбанк АКБ 109 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
МДМ Банк 150 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 8
ВТБ Банк Москвы 373 8
Башнефть ПАО АНК 90 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 328 3
Мегаполис ТК 91 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
Henkel - Хенкель Рус 23 2
Nestle - Нестле 64 2
L’Oreal 36 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Альфа-Банк 1128 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 5 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
ВТБ24 583 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 78 1
Media Direction Group 3 1
Катрен 9 1
Транснефть 159 1
Uber 257 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 8 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
Stada 16 1
Быстроденьги МФК 22 1
Hasbro 13 1
Герофарм - Geropharm 8 1
МетЛайф Страховая компания 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ФРИИ Акселератор 12 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 786 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Data Lake - Озеро данных 82 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 90 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 223 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Microsoft Azure 1171 3
Navicon Pharma CRM 12 2
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
SketchUp 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
IBM Watson 105 1
Sales Force KPI 1 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Воробьев Артем 14 10
Хрусталев Александр 31 10
Леоничев Алексей 14 8
Чекель Павел 15 8
Муравлев Александр 15 8
Шалимов Александр 9 8
Пшиченко Дмитрий 19 8
Базалей Наталья 14 8
Скородумов Олег 17 8
Атанесов Саргис 13 8
Клеев Владимир 9 8
Мухин Максим 18 8
Кравченко Денис 24 8
Сафронов Юрий 61 8
Тищенко Юрий 14 8
Потёмкин Роман 20 8
Смирнов Александр 44 8
Румянцева Ольга 45 7
Алябьев Андрей 27 7
Патрин Максим 31 7
Свердлов Михаил 29 7
Грибанов Юрий 24 7
Николаев Евгений 13 6
Серебряков Виктор 42 6
Разгуляев Валерий 18 6
Герасимов Александр 40 5
Козлов Александр 54 5
Сергеев Александр 21 5
Игнатов Виктор 12 5
Калюжный Игорь 24 5
Айвазов Армен 449 4
Бетсис Павел 84 4
Тихонов Андрей 33 3
Чаленко Анатолий 2 2
Рабинович Борис 8 2
Дубин Михаил 38 2
Куликов Александр 16 2
Налгранян Гарегин 2 2
Иванов Владимир 43 2
Колесников Григорий 4 2
Россия - Российская федерация - РФ 57914 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 7
Казахстан - Республика 2665 7
Россия - Ростовская область 870 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 3
Литва - Литовская Республика 334 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Россия - Сибирь 884 1
Россия - Геленджик 58 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Ближний Восток 1487 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
Украина 3431 1
Восточная Европа 1701 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 463 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 9
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CNews Analytics 1996 1
ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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