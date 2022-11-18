Индексная книга (каталог) CNews*
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Forrester Wave
СОБЫТИЯ
Публикаций - 46, упоминаний - 67
Forrester Wave и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 1
|Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
|Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
|Дергилёв Никита 44 3
|Костерева Катерина 15 3
|Курьянов Сергей 162 2
|Kleinemeier Michael - Кляйнмайер Майкл 5 2
|Дородных Дмитрий 5 2
|Натрусов Артем 315 2
|Шадаев Максут 1216 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Солопов Вячеслав 37 1
|Ушаков Анатолий 47 1
|Родионов Александр 31 1
|Никитин Сергей 96 1
|Mucic Luka - Мучич Лука 15 1
|Чурсин Дмитрий 88 1
|Шпак Василий 280 1
|Попов Александр 55 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Богданов Андрей 47 1
|Архипов Андрей 8 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Меденцев Константин 106 1
|Козак Николай 212 1
|Кураш Антон 32 1
|Панкратов Валерий 34 1
|Ларин Дмитрий 49 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Швецов Дмитрий 6 1
|Мацыгин Юрий 50 1
|Велесевич Евгений 13 1
|Смелов Сергей 5 1
|Соловьев Сергей 76 1
|Костин Сергей 37 1
|Барсуков Сергей 32 1
|Погорелова-Триппель Наталья 28 1
|Триппель Наталья 3 1
|Щиров Илья 45 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Di Donato Melissa - Ди Донато Мелисса 5 1
|Virus Bulletin 33 1
|Forbes - Форбс 1012 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.