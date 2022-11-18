Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200718
ИКТ 15522
Организации 11821
Ведомства 1511
Ассоциации 1120
Технологии 3593
Системы 27072
Персоны 87692
География 3127
Статьи 1587
Пресса 1333
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2842
Мероприятия 893

Forrester Wave

Forrester Wave

СОБЫТИЯ


18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
09.08.2021 SAS поможет маркетологам управлять клиентскими данными в мире без сторонних «кукис» 2
30.03.2021 SentinelOne и Тайгер Оптикс подписали дистрибьюторское соглашение 1
05.03.2021 VMware объявила результаты четвертого квартала и всего финансового 2021 года 1
22.02.2021 Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке 1
26.01.2021 Аналитика SAS для ритейла и CPG стала доступнее с облаком от Microsoft 1
15.12.2020 VMware объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года 2
09.12.2020 SUSE завершила приобретение Rancher Labs 1
20.11.2020 SAS стала лидером ведущих аналитических рейтингов по ИИ 2
20.10.2020 Red Hat автоматизирует гибридные облака 1
06.08.2020 SUSE приобретает Rancher Labs, разработчика ПО в сегменте Kubernetes с открытым кодом 1
06.07.2020 «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности 1
20.03.2020 Forrester высоко оценил сильные стороны решений SAS для ритейла 1
15.11.2019 Клиентская аналитика SAS возглавляет рейтинг по кросс канальному управлению кампаниями 2
30.09.2019 Кто будет управлять облачной частью бизнеса? 1
23.09.2019 СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет? 1
30.08.2019 Orange Business Services запускает в России SOC – центр мониторинга киберугроз 1
02.04.2019 ИИ в Oracle CX Cloud помогает продавцам освоить новую науку продаж 5
02.10.2018 Открытая конференция для бизнеса и ИТ ACCELERATE? 1
15.08.2018 SAP Digital Business Services возглавило рейтинг Forrester Wave 1
26.03.2018 5 способов приобщиться к магии Gartner и поймать волну Forrester 1
21.03.2018 «Техносерв Cloud» научит безопасному файлообмену в организациях 1
21.12.2017 Техносерв Cloud запустил облачный файлообменник для корпоративных клиентов 1
20.12.2017 «Техносерв» запустил корпоративного «убийцу» Dropbox 1
20.10.2017 SAP повышает прогнозы по финансовым результатам за счет растущего спроса на SAP S/4HANA 1
24.07.2017 «Почта России» потратила почти 100 миллионов на CRM 1
19.05.2017 Программы-шифровальщики атакуют: как усилить оборону? 2
14.02.2017 Ivanti представила решения для ЦОД и безопасности гибридных облачных продуктов 1
05.12.2016 Катерина Костерева -

Интеллектуальные технологии позволят заново изобрести CRM

 1
30.08.2016 SimpliVity названа лидером в сфере гиперконвергентных инфраструктур 1
05.02.2016 Huawei впервые включена в рейтинг поставщиков решений для частных облачных сред от Forrester 2
08.09.2014 Создаем корпоративную соцсеть на портале SharePoint: Sitrion Social 1
12.05.2014 Forrester Research назвала лидеров в сфере решений для ритейла 1
25.03.2014 Определены лидеры рынка решений на базе Hadoop 2
04.12.2013 Hybris: Россия готова для рывка в технологиях е-коммерции 1
18.08.2011 Аналитики разобрались в мобильных продуктах для совместной работы с документами 1
18.05.2011 Выручка Basware в первом квартале выросла на 12,7% 2
11.12.2009 Информационные менеджеры потянулись к ECM 4

Публикаций - 46, упоминаний - 67

Forrester Wave и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5612 11
Microsoft Corporation 25825 9
IBM - International Business Machines Corp 9711 9
Oracle Corporation 7092 8
SAS Institute 1085 6
Terrasoft - Террасофт 206 5
Google LLC 12748 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
OpenText 238 3
Box inc - box.com - box.net 375 3
Forcepoint - Websense 140 3
Broadcom - VMware 2621 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 3
InfoWatch - Инфовотч 1190 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 3
Salesforce 498 3
Ivanti - ранее LANDesk 101 2
Газинформсервис - ГИС 505 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
Nvidia Corp 4050 2
Tata Consultancy Services 75 2
Accellion 6 2
Jive Software 34 2
Epicor Software Corporation 166 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 2
Dell EMC 5200 2
Amazon Inc - Amazon.com 3293 2
Yandex - Яндекс 9302 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1764 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 954 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 2
TerraLink - ТерраЛинк 293 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
Docsvision - ДоксВижн 1061 2
Dropbox 528 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 581 2
Cloudera 65 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 181 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 552 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1274 3
Почта России ПАО 2382 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 175 2
РЖД - Российские железные дороги 2102 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8946 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2442 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 47 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 627 2
LEGO 260 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 1
Bayer AG - Байер 85 1
Верный - торговая сеть 328 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 39 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 87 1
Цвет Диванов 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 362 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Центр-инвест КБ 65 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Eqvanta - Экванта 3 1
ЦентроКредит АКБ 20 1
Комос Групп 27 1
Horizon Capital 7 1
Volition Capital 1 1
eBay Inc 1642 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 151 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
Royal Dutch Shell - Шелл 235 1
Газпром нефть 736 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5990 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 52 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3338 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5720 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5752 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3971 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2891 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2084 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2347 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 461 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24570 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18241 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12352 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26570 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8323 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12999 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8713 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6632 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7764 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3187 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5694 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6083 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7924 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12268 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1438 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4906 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3369 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8710 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7944 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14351 5
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6374 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12936 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13459 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1389 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2384 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9972 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5320 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13223 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8391 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3848 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2915 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7870 4
Linux OS 11600 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 5
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 4
Google Android 15310 4
Microsoft Windows 16953 4
Apple iPhone 6 4861 4
Т1 ТехноДиск 6 3
Accellion kiteworks 5 3
Apple iOS 8616 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 3
Microsoft Outlook 1507 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 3
IDC MarketScape 18 2
Microsoft OneDrive for Business 5 2
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 2
OpenText eDOCS 2 2
openSUSE - SUSE Linux Rancher 26 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1675 2
Intel x86 - архитектура процессора 2181 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 582 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5793 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 855 2
Terrasoft Creatio 109 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1697 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 2
Broadcom - Omnissa Workspace ONE - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 79 2
НКТ - Р7-Офис 552 2
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 41 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 42 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 1
Oracle Commerce 16 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 357 1
SAP Leonardo 41 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 146 1
Depositphotos - фотобанк 406 1
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 11 1
Oracle CX - Oracle Customer Experience Suite 28 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 225 1
Дергилёв Никита 44 3
Костерева Катерина 15 3
Курьянов Сергей 162 2
Kleinemeier Michael - Кляйнмайер Майкл 5 2
Дородных Дмитрий 5 2
Натрусов Артем 315 2
Шадаев Максут 1216 2
Чаркин Евгений 317 2
Солопов Вячеслав 37 1
Ушаков Анатолий 47 1
Родионов Александр 31 1
Никитин Сергей 96 1
Mucic Luka - Мучич Лука 15 1
Чурсин Дмитрий 88 1
Шпак Василий 280 1
Попов Александр 55 1
Агапкин Алексей 39 1
Пелевин Алексей 13 1
Богданов Андрей 47 1
Архипов Андрей 8 1
Свинцов Андрей 55 1
Меденцев Константин 106 1
Козак Николай 212 1
Кураш Антон 32 1
Панкратов Валерий 34 1
Ларин Дмитрий 49 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Швецов Дмитрий 6 1
Мацыгин Юрий 50 1
Велесевич Евгений 13 1
Смелов Сергей 5 1
Соловьев Сергей 76 1
Костин Сергей 37 1
Барсуков Сергей 32 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Триппель Наталья 3 1
Щиров Илья 45 1
Слесаренко Марина 23 1
Di Donato Melissa - Ди Донато Мелисса 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 6
Европа 25003 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19260 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 3
Индия - Bharat 5892 3
Казахстан - Республика 6080 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13840 2
Южная Корея - Республика 7077 2
Япония 13826 2
Беларусь - Белоруссия 6324 2
Америка - Американский регион 2208 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 2
Ближний Восток 3162 2
Бразилия - Федеративная Республика 2529 2
Испания - Королевство 3842 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3419 2
Колумбия - Республика 553 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
Африка Северная 262 1
Азия Восточная 191 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19631 1
Польша - Республика 2035 1
Сингапур - Республика 1958 1
Европа Восточная 3140 1
Америка Южная 884 1
Израиль 2862 1
Германия - Федеративная Республика 13259 1
Африка - Африканский регион 3648 1
Франция - Французская Республика 8189 1
Индонезия - Республика 1065 1
Украина 7939 1
Узбекистан - Республика 2023 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1944 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 1
Малайзия 927 1
Европа Западная 1496 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12379 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6644 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2752 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16199 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18271 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8526 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2200 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9104 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3119 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11835 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7887 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8124 3
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 176 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3066 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6198 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6579 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3604 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10939 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8292 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8918 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3049 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1803 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 398 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 378 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6821 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21845 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5629 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5536 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7068 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 514 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9132 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 288 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 235 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1315 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 593 1
Virus Bulletin 33 1
Forbes - Форбс 1012 1
Forrester Research 835 27
Gartner - Гартнер 3663 21
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 16
IDC - International Data Corporation 4997 7
Gartner Magic Quadrant - SPM - Sales Performance Management - SFA - Sales Force Automation 3 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 2
Frost & Sullivan 207 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 5 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 860 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner Magic Quadrant Data Science and Machine Learning Platforms 4 1
Gartner Magic Quadrant Digital Commerce 2 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Gartner Customer Choice 1 1
Radicati Group 26 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 152 1
BCG - Boston Consulting Group 118 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1285 2
CNews AWARDS - награда 574 2
Kaspersky ON AIR 1 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще