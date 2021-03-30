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SentinelOne и Тайгер Оптикс подписали дистрибьюторское соглашение

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Компания Тайгер Оптикс, дистрибьютор инновационных решений в сфере кибербезопасности, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с SentinelOne, разработчиком автономной платформы по защите конечных точек. Согласно условиям соглашения, Тайгер Оптикс получила статус единственного дистрибьютора компании SentinelOne на территории России и СНГ, и будет заниматься поставками и продвижением решений вендора через партнерскую сеть.

Компания SentinelOne была основана в 2013 году в Израиле элитной командой экспертов по кибербезопасности и защите, которые разработали принципиально новый революционный подход к защите конечных точек.

SentinelOne является пионером в обеспечении автономной безопасности конечных точек, центров обработки данных и облачных сред, помогая организациям быстро и просто защищать свои активы. SentinelOne объединяет предотвращение, обнаружение, реагирование и устранение последствий атак, а также форензику в рамках единой платформы EPP / EDR / XDR на базе искусственного интеллекта. С помощью SentinelOne организации могут обнаруживать вредоносное поведение по множеству направлений, быстро устранять угрозы с помощью полностью автоматизированного интегрированного реагирования и адаптировать свою защиту под самые сложные кибератаки.

«Партнерство с Тайгер Оптикс имеет для нас крайне важное значение во всем регионе СНГ, показывая, что мы ориентируемся на солидный опыт дистрибьютора в сфере ИТ-безопасности», - отмечает Роланд Штритт, старший директор по работе с партнерами в регионе EMEA, SentinelOne. «Тайгер Оптикс, как ведущий дистрибьютор кибербезопасности, имеет отличную репутацию на рынке, и мы рады приветствовать их в качестве стратегического партнера. Заказчики и партнеры получат выгоду от этого сотрудничества для реализации безопасной цифровой трансформации с помощью Singularity — нашей интегрированной платформы безопасности на основе искусственного интеллекта.

Признание SentinelOne:

  • Gartner назвал SentinelOne Визионером в Волшебном квадранте по защите конечных точек (последний отчет, 2019 г.)
  • В тесте MITRE ATT&CK APT29 платформа SentinelOne показала наиболее число высококачественных детекций и наивысшее число автоматических корреляций среди 21 вендора решений по защите конечных точек
  • Лучшие EDR-решение по отзывам клиентов Gartner Peer Insight
  • Лучшие EPP-решение по отзывам клиентов Gartner Peer Insight
  • Первое и единственное решение в области защиты нового поколения, получившее сертификат VB100 от Virus Bulletin. Сертификация VB100 пользуется уважением среди антивирусных и вредоносных сообществ из-за строгих требований к тестированию
  • Четыре из 10 компаний Fortune 10 выбрали SentinelOne среди множества конкурирующих решений по защите конечных точек
  • Статус Strong Performer в отчете Forrester EDR Wave, 2020

Платформа SentinelOne Singularity

Платформа защиты конечных точек SentinelOne Singularity дает командам SOC и ИТ более эффективный способ защиты информационных активов от современных сложных угроз. Singularity представлена в трех редакциях и обеспечивает дифференцированную защиту конечных точек, обнаружение атак и реагирование на них, безопасность Интернета вещей, защиту облачных ресурсов и функционал для повседневной ИТ-деятельности, объединяя несколько существующих технологий в одно решение. SentinelOne предлагает автономные агенты Sentinel для Windows, Mac, Linux и Kubernetes и поддерживает различные форм-факторы, включая физические, виртуальные, VDI, корпоративные ЦОДы, гибридные и публичные облака.

Закажите демо платформы защиты конечных точек SentinelOne у Тайгер Оптикс, единственного официального дистрибьютора SentinelOne в России и СНГ.

О компании Тайгер Оптикс

Тайгер Оптикс является специализированным дистрибьютором решений по кибербезопасности. Компания основана в 2011 году в Российской Федерации и имеет представительства в Казахстане, Беларуси и Узбекистане. Мы помогаем партнерам и заказчикам повышать защищенность на всем протяжении корпоративной ИТ-инфраструктуры – от гибридного ЦОДа до конечных точек – рабочих станций и мобильных устройств.

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