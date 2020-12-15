VMware объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года

VMware объявила финансовые результаты за третий квартал 2021 финансового года. Выручка за третий квартал 2021 финансового года составила 2,86 млрд долларов, что на 8% больше по сравнению с третьим кварталом 2020 финансового года.

Сумма выручки от продаж подписок, лицензий и решений SaaS выросла на 10% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2020 года и составила 1,32 млрд долларов. Выручка от продажи подписок и решений SaaS составила 676 млн долларов, что на 44% выше по сравнению с третьим кварталом 2020 финансового года (24% от общего дохода).

Чистая прибыль по стандарту GAAP за третий квартал 2021 финансового года составила 434 млн долларов, или 1,02 доллара на разводненную акцию. За аналогичный период предыдущего финансового года чистая прибыль по стандарту GAAP составила 407 млн долларов или 0,96 доллара на разводненную акцию. Чистая прибыль не по стандарту GAAP в третьем квартале 2021 финансового года составила 704 млн долларов, или 1,66 доллара на разводненную акцию, что на 17% больше в пересчете на разводненную акцию по сравнению с 2020 финансовым годом.

Операционная прибыль по стандарту GAAP за третий квартал составила 428 млн долларов, что на 15% выше по сравнению с третьим кварталом 2020 финансового года. Операционная прибыль не по стандарту GAAP за третий квартал 2021 финансового года выросла на 17% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 финансовый год и составила 888 млн долларов.

Операционный денежный поток за третий квартал составил 992 млн долларов. Свободный денежный поток за третий квартал 2021 финансового года составил 908 млн долларов.

Оставшиеся обязательства к исполнению в третьем квартале составили 10,2 млрд долларов и выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом. Если не учитывать доходы будущих периодов, связанные с приобретением Carbon Black в третьем квартале 2020 финансового года, снизившим годовые показатели роста на 5%, сумма общей выручки и последовательных изменений доходов будущих периодов снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года.

Если не учитывать доходы будущих периодов, связанные с приобретением Carbon Black в третьем квартале 2020 финансового года, которое снизило годовые показатели роста на 10%, доходы от продажи подписок, SaaS и лицензий совокупно с последовательным изменением в доходах будущих периодов выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года.

«Третий квартал оказался успешным для VMware. В эти сложные и непредсказуемые времена мы продолжаем поддерживать клиентов, предлагая им надежные решения. Мы развиваем приоритетные для бизнеса области — от разработки приложений до мультиоблака, от безопасности до цифровых рабочих мест»‎, — сказал Пэт Гелсингер, главный исполнительный директор VMware.

«Доходы от продажи подписок и решений SaaS в третьем квартале выросли на 44% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год и впервые превысили доходы от продажи лицензий. VMware продолжит инвестировать в развитие подписок и решения SaaS, а также расширять портфолио этих сервисов. Мы считаем, что это положительно скажется на росте компании, лояльности клиентов и ценности, создаваемой для акционеров», — отметил Зейн Роу, исполнительный вице-президент и финансовый директор VMware.

На конференции VMworld 2020, участниками которой стали более 200 000 человек, VMware представила множество новых решений и партнерских проектов в области цифровой трансформации. VMware представила инновационные решения для защиты цифровой инфраструктуры. Так, VMware Carbon Black Cloud Workload обеспечивает защиту рабочих нагрузок, сокращение поверхности атаки и высокий уровень безопасности, встроенные в платформу vSphere.

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