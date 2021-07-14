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Broadcom VMware Cloud on AWS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.07.2021 Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой 1
15.12.2020 VMware объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года 1
10.09.2020 Commvault представила Disaster Recovery и другие решения для интеллектуального управления данными 1
06.12.2019 VMware обновила платформу цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE 1
08.11.2019 VMware анонсировала обновления своих продуктов 1
30.09.2019 VMware представила новые решения для работы в сети и обеспечения безопасности 1
26.09.2019 Dell представила обновленное решение Dell Technologies Cloud 1
10.09.2019 VMware представила платформу гибридного облака для ИТ нового поколения 3
28.02.2019 Dell представила новую версию операционной системы для СХД EMC Unity 1
29.11.2018 VMware расширила возможности платформы для гибридного облака 1
16.11.2018 Vmware анонсировала обновления аналитической платформы Workspace ONE 1
07.11.2018 VMware Cloud on AWS запускается в нескольких новых дата-центрах Европы и Америки 1
06.09.2018 VMware представила обновления VMware Workspace ONE 1
30.08.2018 VMware представила улучшенные сервисы VMware Cloud 1
18.07.2018 Red Hat Ansible Engine расширяет поддержку облака, сетей и Windows-сред 1
22.02.2018 VMware: лидер магического квадранта Gartner для гиперконвергентных инфраструктур 2018 года 1
04.12.2017 Квартальная выручка VMware выросла до $1,98 млрд 1
30.08.2017 VMware представила релизы Integrated OpenStack, vRealize Network Insight и других решений 1
29.08.2017 Gemalto представила решение по защите данных для VMware Cloud on AWS 1
09.02.2017 Доступны новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX 1
14.10.2016 VMware и AWS представили новый сервис гибридных «облаков» VMware Cloud on AWS 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2603 21
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 943 14
Dell EMC 5174 8
Microsoft Corporation 25741 5
Dell Technologies - Dell Computer 2215 5
Google LLC 12648 4
Nvidia Corp 3979 3
Amazon Inc - Amazon.com 3264 3
Zscaler 23 3
HID Global - HID Corporation 125 2
ESG - Enterprise Strategy Group 262 2
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 84 2
Broadcom - VMware End-User Computing 26 2
Samsung Electronics 11029 2
Red Hat 1378 2
ServiceNow 110 2
Palo Alto Networks 208 1
Thales - Gemalto 189 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 28 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 1
Wandera 3 1
Broadcom - VMware Global Services 1 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 1
Lookout 36 1
Okta 22 1
Thales Group 143 1
Infoblox 9 1
Broadcom - VMware SaltStack 15 1
Menlo Security 5 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 22 1
VeloCloud Networks 4 1
Netskope - Netskope Threat Labs 6 1
SAP SE 5590 1
Cisco Systems 5364 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
Apple Inc 13113 1
Commvault 187 1
Intel Corporation 12797 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
Check Point Software Technologies 826 1
Юмакс 3 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
BMW Group 481 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 629 1
OWASP - Open Web Application Security Project 144 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12823 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3307 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 9
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1387 9
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 71 8
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 839 8
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1965 8
Оповещение и уведомление - Notification 5877 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7165 7
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1108 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1366 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28166 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3179 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10621 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6641 5
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 829 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5850 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6240 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3165 4
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 909 4
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 309 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2059 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1861 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5154 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22496 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 4
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 98 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13193 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7554 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2836 3
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IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 188 3
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Oracle Cloud VMware Solution 6 2
Broadcom - VMware Boxer 7 2
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Broadcom - VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 23 2
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Broadcom - VMware Project Pacific 3 2
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Caswell Lee - Касвелл Ли 10 1
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Jassy Andy - Джесси Энди 14 1
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Европа 24933 4
Россия - РФ - Российская федерация 165438 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 2
Швеция - Королевство 3775 2
Швеция - Стокгольм 410 1
США - Огайо 291 1
США - Калифорния - Северная Калифорния 11 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Ирландия - Республика 1048 1
Франция - Французская Республика 8161 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2261 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15967 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 5
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 168 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4795 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6632 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8045 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2467 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1657 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3016 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 460 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 831 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5091 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18082 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3023 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6537 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7378 1
Паспорт - Паспортные данные 2835 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1831 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 372 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11257 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1630 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1319 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1395 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 375 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5673 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7761 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6704 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 499 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 427 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3121 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
IDC - International Data Corporation 4971 2
Gartner - Гартнер 3654 2
Forrester Wave 45 1
Forbes Global 2000 50 1
IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
Forrester Research 833 1
VMworld 29 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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