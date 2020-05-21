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Infoblox

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.05.2020 Почему проблему безопасности интернета вещей оказалось так трудно решить? 1
18.07.2018 Red Hat Ansible Engine расширяет поддержку облака, сетей и Windows-сред 1
25.06.2018 Бизнес до сих пор не научился контролировать гаджеты и подключенные устройства своих сотрудников 1
16.10.2013 HP предлагает открытую экосистему для пользователей и разработчиков SDN-сетей 1
24.01.2013 RapidSoft увеличила число проектов в 2 раза по итогам 2012 г. 1
05.06.2012 Решение Infoblox наводит порядок в адресном пространстве 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Infoblox и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25720 5
Cisco Systems 5356 4
Broadcom - VMware 2598 3
SAP SE 5585 2
IBM - International Business Machines Corp 9683 2
HP Inc. 5876 2
Oracle Corporation 7062 2
F5 Networks 74 2
Riverbed Technology 115 2
Mahindra Satyam - Tech Mahindra - Satyam Computer Services 34 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 61 1
ForgeRock 3 1
Forcepoint - Websense 139 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
RapidSoft - Рапидсофт - Reliable Network Solutions - Надёжные Сетевые Решения 10 1
PRO32 - ПРО32 58 1
Aastra Technologies - Aastra Telecom 11 1
Samsung Electronics 11011 1
Ростелеком 10884 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 1
Apple Inc 13087 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1329 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 938 1
Fortinet 449 1
Citrix Systems 867 1
Red Hat 1378 1
Selectel - Селектел 533 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 590 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 230 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 507 1
Cloudflare 167 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 119 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Thales - Gemalto 189 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
Google LLC 12625 1
Radware 61 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1972 1
Связной Банк 113 1
OWASP - Open Web Application Security Project 142 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3792 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16017 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5119 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6453 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18000 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3099 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17893 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15376 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7132 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5718 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2731 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14167 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7519 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4536 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 980 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1419 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4303 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2386 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1151 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5970 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 595 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22792 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10709 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14709 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1091 1
Application store - магазин приложений 1449 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1091 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 568 1
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 273 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10590 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21936 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2283 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4844 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2542 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13003 1
Microsoft Office 4141 2
Microsoft Windows 16823 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1665 2
Apple macOS High Sierra 13 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 57 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 1
Infoblox Trinzic 1 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 206 1
HPE VSR - HPE Virtual Services Router 2 1
HPE SDN Ecosystem - HPE VAN SDN Controller - HPE Virtual Application Networks SDN Controller 7 1
УЦСБ - SOC - Центр мониторинга кибербезопасности 12 1
ProFTPD - Pro FTP daemon 5 1
Red Hat Ansible 142 1
Apple - App Store 3090 1
Microsoft Azure 1519 1
Google Cloud Platform - GCP 375 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5654 1
Red Hat OpenShift 168 1
Huawei Cloud 83 1
Broadcom - VMware vSphere 611 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 22 1
Red Hat OpenStack Platform 31 1
Statista 262 1
Red Hat Network Satellite - Red Hat Satellite 18 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Microsoft Azure IoT 33 1
Red Hat Customer Portal 23 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 745 1
Связной-Клуб - Программа лояльности 25 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Прозоровский Василий 40 1
Осипенко Владимир 6 1
Шокуров Егор 6 1
Гвоздев Михаил 1 1
Колисниченко Алексей 1 1
Mayer Bethany - Майер Бетани 10 1
Гордеев Вячеслав 10 1
Fitzgerald Joe - Фицджеральд Джо 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13770 2
Германия - Федеративная Республика 13166 2
Ближний Восток 3142 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19001 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4184 1
Европа 24911 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 1
Азия - Азиатский регион 5896 1
Япония 13771 1
Европа Восточная 3138 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Франция - Французская Республика 8146 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 110 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21472 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4787 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8178 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8763 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33485 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3012 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2161 1
Энергетика - Energy - Energetically 5813 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8451 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7032 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7734 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3715 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1375 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2124 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5538 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 614 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 264 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Gartner - Гартнер 3653 2
IDC - International Data Corporation 4970 1
Fortune Global 500 294 1
Markets&Markets Research 113 1
Microsoft IoT Signals 2 1
Tolly Group 14 1
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 14 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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