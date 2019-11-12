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Apple macOS High Sierra

СОБЫТИЯ

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12.11.2019 Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux 1
23.05.2019 Microsoft выпустил антивирус для macOS 1
15.08.2018 Новая «дыра» в macOS позволяет «взломать» MacBook в один клик 2
14.06.2018 Apple закрыла уязвимость прошивки в компьютерах Apple, обнаруженную Positive Technologies 1
17.04.2018 «Карма» запускает хакатон для крипто-анархистов 1
22.02.2018 Создан вирус, невидимый для антивирусов и Mac OS X 1
29.11.2017 В компьютерах на macOS можно захватить систему без ввода пароля 4
06.10.2017 Parallels Desktop 13 для Mac поддерживает виртуальную реальность 1
26.09.2017 Вышла ОС для Mac на новой файловой системе 2
22.08.2017 Parallels Desktop 13 для Mac получил поддержку macOS High Sierra 1
06.06.2017 Apple обновила макбуки, планшеты и четыре операционные системы 2
06.06.2017 Apple WWDC 2017: прорыв по всем фронтам? 1

Публикаций - 13, упоминаний - 19

Apple macOS High Sierra и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 11
X Corp - Twitter 2938 4
Intel Corporation 12811 3
Pixelmator Team 12 2
Defender 159 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Microsoft Corporation 25775 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
Dropbox 527 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 2
Box inc - box.com - box.net 375 1
Tenable Security 16 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Digital Compliance - Диджитал Комплаенс 5 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Oracle Corporation 7074 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Gen Digital - Avast Software 184 1
Valve Software 254 1
Cisco Systems - Splunk 76 1
Google LLC 12690 1
Nvidia Corp 4002 1
ERPScan - ЕРПСкан 27 1
Infoblox 9 1
Rapid7 29 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 4
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 217 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 255 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 634 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Application store - магазин приложений 1463 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 2
Кибербезопасность - ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 87 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 2
Apple macOS 2419 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 7
Microsoft Windows 16882 6
Apple Safari - браузер 896 5
Apple File System - APFS 16 5
Microsoft Windows 10 1938 4
Apple iMac - Серия моноблоков 468 4
Apple macOS Sierra 35 4
Apple MacBook Pro 559 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Apple - App Store 3109 3
Apple Siri - Голосовой помощник 441 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 3
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 3
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 3
Apple HFS Plus - HFS+ - Mac OS Extended - файловая система 30 2
Apple iPad Pro 320 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Apple iPad 4012 2
Apple Pay 519 2
Microsoft Office 365 1042 2
Apple WatchOS 89 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 2
Apple Music 125 2
Apple iMessage - Мессенджер 167 2
Apple Mac mini - неттоп 207 2
Adobe Photoshop 804 2
Apple macOS Mojave 29 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 2
Apple Pencil 114 2
Parallels Desktop 93 2
Apple Mac App Store 88 2
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 2
Apple HomePod 41 2
Numpy - язык программирования 15 1
Галушкин Олег 182 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Горячий Максим 10 1
Зубарев Яков 24 1
Свинарчук Денис 1 1
Ермолов Марк 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Испания - Королевство 3840 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Английский язык 7030 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 101 1
ZDnet 663 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Chicago Sun-Times 10 1
HFS Research 49 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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