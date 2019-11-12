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Apple macOS High Sierra
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.11.2019
|Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux 1
|23.05.2019
|Microsoft выпустил антивирус для macOS 1
|15.08.2018
|Новая «дыра» в macOS позволяет «взломать» MacBook в один клик 2
|14.06.2018
|Apple закрыла уязвимость прошивки в компьютерах Apple, обнаруженную Positive Technologies 1
|17.04.2018
|«Карма» запускает хакатон для крипто-анархистов 1
|22.02.2018
|Создан вирус, невидимый для антивирусов и Mac OS X 1
|29.11.2017
|В компьютерах на macOS можно захватить систему без ввода пароля 4
|06.10.2017
|Parallels Desktop 13 для Mac поддерживает виртуальную реальность 1
|26.09.2017
|Вышла ОС для Mac на новой файловой системе 2
|22.08.2017
|Parallels Desktop 13 для Mac получил поддержку macOS High Sierra 1
|06.06.2017
|Apple обновила макбуки, планшеты и четыре операционные системы 2
|06.06.2017
|Apple WWDC 2017: прорыв по всем фронтам? 1
Публикаций - 13, упоминаний - 19
Apple macOS High Sierra и организации, системы, технологии, персоны:
|Галушкин Олег 182 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
|Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
|Горячий Максим 10 1
|Зубарев Яков 24 1
|Свинарчук Денис 1 1
|Ермолов Марк 13 1
|ZDnet 663 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Chicago Sun-Times 10 1
|HFS Research 49 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.