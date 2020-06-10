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Forcepoint
Websense



10.06.2020 «Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 1
21.12.2017 Техносерв Cloud запустил облачный файлообменник для корпоративных клиентов 1
20.12.2017 «Техносерв» запустил корпоративного «убийцу» Dropbox 1
24.06.2016 Российские ИТ-компании вытеснили «американцев» на DLP-рынке в России 2
04.08.2015 Softline внедрила Websense в «Юниаструм Банке» 5
20.11.2014 Защищенный интернет-шлюз сделан в России 1
05.08.2014 Крупные британские компании не торопятся мигрировать с XP 2
16.10.2013 HP предлагает открытую экосистему для пользователей и разработчиков SDN-сетей 1
02.10.2013 Уязвимость во всех версиях IE привела к масштабной эпидемии 1
24.10.2012 Citrix ускоряет «Путь в облака» 1
14.03.2012 Российская DLP-система работает: доказано на практике 1
06.02.2012 Канадская розничная сеть Giant Tiger выбрала Fortinet для защиты своей инфраструктуры 1
03.10.2011 Facebook защитит пользователей от вредоносных ссылок с помощью Websense 3
15.08.2011 Microsoft примет участие в «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность-2011» 1
29.06.2011 Развитию российского рынка ИБ в 2010 г. способствовала смена поколений сотрудников ИБ 1
07.06.2011 Общение участников IT & Security Forum 2011 прошло в интерактивном режиме 1
07.04.2011 Информационная безопасность: как снизить банковские риски 1
10.01.2011 Эксперты недоумевают, куда подевался весь спам 1
14.12.2010 Интернет-провайдер Green Mountain Access выбрал решения Fortinet для защиты сети от ИТ-угроз 1
16.11.2010 Топ-менеджер InfoWatch возглавил Департамент ИБ в Oberon 1
13.11.2010 Freedom Health защитилась от сетевых угроз с помощью устройств Fortinet 1
07.09.2010 5 октября в Москве откроется выставка «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность 2010» 1
20.07.2010 Softline оптимизировала сервис техподдержки портала DeskWork 1
01.07.2010 Глава «АНД Проджект» возглавит TopS BI 1
17.02.2010 «Атомредметзолото» внедрило систему безопасного доступа в интернет с помощью Leta IT-company 1
11.11.2009 Leta IT-company построила DLP-систему для «Банка ВТБ» 1
09.09.2009 Опубликована программа конференции DLP-Russia 2009 1
07.09.2009 В Подмосковье пройдет конференция по защите информации DLP-Russia 2009 1
25.08.2009 В Подмосковье пройдет конференция по защите информации DLP-Russia 2009 1
28.01.2009 Websense купил поставщика анти-спам фильтров Defensio 1
17.10.2008 В Москве завершила работу выставка-конференция Infosecurity Russia 2008 1
23.06.2008 Защита от утечек: россияне в лидерах 1
10.06.2008 Forrester проанализировала DLP-решения 1
03.04.2008 Спамеры внедряются в социальные сети 2
17.03.2008 Русским платят $3 в день за «взлом» CAPTCHA 1
12.03.2008 Как обуздать инсайдеров? Планы разработчиков 1
07.03.2008 Как охраняют банки? Секреты ИБ-спецов 1
27.02.2008 Спамеры ломают Gmail Captcha 2
13.02.2008 Спамеры взломали CAPTCHA в Microsoft Live 1
19.12.2007 iPhone таит неожиданные опасности 1

Публикаций - 122, упоминаний - 160

Forcepoint упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 19789 33
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1538 22
InfoWatch - Инфовотч 805 20
Cisco Systems 4398 20
Trend Micro 544 19
Ф-Центр 40 15
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 731 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3657 12
Check Point Software Technologies 664 10
IBM 7952 8
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 492 8
Oracle Corporation 5540 7
Citrix Systems 695 7
Associates Distribution 11 6
Yahoo! 3376 6
Информзащита 547 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 526 6
Intel Corporation 9950 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 559 6
Fortinet 299 5
ДиалогНаука 162 5
HP Inc. 4769 5
Dell EMC 4250 5
SAP SE 4145 5
Dr.Web - Доктор Веб 1126 5
Google LLC 8945 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7515 5
VK - Mail.ru Group 2770 5
Инфосистемы Джет 767 5
Meta - Facebook 3968 4
CA Technologies - Computer Associates 311 4
Arbor Networks 50 4
Код Безопасности 365 3
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 356 3
ESET 1048 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 3
Leta Group 216 3
Perimetrix 272 3
Imperva 29 3
AMT Group - АМТ-Груп 210 3
eBay Inc 1473 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1737 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 115 3
Merrill Lynch 416 2
UBS AG 281 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1671 2
Deutsche Bank 281 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4632 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 82 1
РОСНО СК 161 1
Rambus 187 1
Citigroup 265 1
DuPont 73 1
ВТБ Банк Москвы 428 1
НАЦ - Национальный аттестационный центр 15 1
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 19 1
The Walt Disney Company 440 1
РЖД - Российские железные дороги 1259 1
Транснефть 182 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 186 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 477 1
Boeing 441 1
McDonald’s - Макдоналдс 174 1
Ингосстрах СПАО 267 1
UPS 85 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 746 1
LinkedIn 543 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
Норникель - Норильский никель 242 1
ГПБ - Газпромбанк 767 1
Уралсиб Банк 417 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2593 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2236 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1804 6
МВД РФ Управление К 46 3
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 332 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 233 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 567 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7091 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1800 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 982 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1061 1
Федеральное казначейство России 838 1
Правительство Москвы 779 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 124 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 299 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2372 2
АРБ - Ассоциация российских банков 141 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 10521 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3681 20
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 585 12
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 663 7
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 95 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11476 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2467 5
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 666 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1411 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 639 4
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 128 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 547 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 629 3
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 47 3
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 26 2
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 45 2
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 27 2
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 277 2
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 52 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 226 2
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 18 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9214 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 122 2
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 37 2
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 130 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 764 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 160 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1719 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1081 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 449 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 209 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 209 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8318 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 56 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 68 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 191 1
Honeypot - приманка для злоумышленников - CyberTrap 13 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 285 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 387 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 339 1
JavaScript - Язык программирования 856 6
Microsoft Windows 10 9698 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 759 5
Microsoft Edge - браузер 1727 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5367 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 929 4
Myspace - социальная сеть 599 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2357 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 565 3
Google Gmail 746 3
HPE ArcSight 51 3
Microsoft Windows Live Hotmail 227 3
Google Android 10803 3
Apple iOS 5790 3
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 3
Т1 ТехноДиск 6 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 885 2
Fortinet FortiAnalyzer 20 2
Oracle Siebel CRM 188 2
OpenText Documentum 339 2
Forcepoint - Websense Data Security Suite (DSS) 2 2
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 2
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 128 2
Microsoft Windows Live 191 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 408 2
Cisco Jabber - Мессенджер 121 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1106 2
OpenText eDOCS 2 2
Forcepoint - Websense Web Security Suite (WSS) 3 2
Microsoft OneDrive for Business 5 2
OpenText Content Server 4 2
Microsoft SharePoint Online 7 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 562 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 132 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 130 2
Aladdin JaCarta 165 2
Microsoft Outlook 1172 2
VK - Mail.ru Одноклассники 943 1
Citrix XenDesktop 84 1
Microsoft SQL Server 1114 1
Касперская Наталья 222 6
Гостев Александр 75 5
Касперский Евгений 281 5
Голов Андрей 35 4
Слуцкий Александр 12 4
Вениамин Левцов 33 2
Лукацкий Алексей 87 2
Михайлов Александр 29 2
Железняков Вячеслав 10 1
Притула Павел 31 1
Емельянников Михаил 38 1
Хайретдинов Рустэм 44 1
Конусов Андрей 74 1
Симис Борис 12 1
Агафонов Андрей 19 1
Комаров Сергей 13 1
Преображенский Евгений 14 1
Башлыков Михаил 21 1
Степанов Антон 57 1
Сабанов Алексей 19 1
Патрикеев Алексей 8 1
Раевский Алексей 72 1
Гузаиров Айдар 21 1
Ефимов Петр 35 1
Черкас Юрий 14 1
Дергилёв Никита 40 1
Генс Филипп 29 1
Ковалев Александр 156 1
Чачава Александр 72 1
Делицын Леонид 107 1
Генс Георгий 71 1
Прибочий Михаил 35 1
Иванов Олег 125 1
Починок Николай 8 1
Семенихин Кирилл 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 76019 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27809 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7952 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11638 10
Канада 2274 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25005 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10419 4
Испания - Королевство 2199 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 3
Европа Восточная 2677 3
Ближний Восток 2288 3
Германия - Федеративная Республика 6668 3
США - Нью-Йорк 2251 3
Швейцария - Цюрих 169 2
США - Калифорния 2268 2
Великобритания - Лондон 1575 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 211 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9279 2
Россия - ПФО - Казань 1817 2
Казахстан - Республика 3728 2
США - Калифорния - Сан-Диего 201 2
США - Вермонт 28 1
Малайзия 643 1
Румыния 478 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 105 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 752 1
Мексика - Мехико 46 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 808 1
США - Невада 132 1
Люксембург Великое Герцогство 322 1
Колумбия - Республика 298 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 656 1
Азербайджан - Баку 99 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 168 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 166 1
США - Аризона 241 1
Ирак - Республика 349 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1851 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 690 1
Япония 6597 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4753 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1509 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2535 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3429 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 371 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 39 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 206 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 104 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 122 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 255 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 170 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 602 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 135 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 186 1
Дед Мороз 128 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 278 1
The Register 1116 7
Yahoo News - Yahoo!Actualites 808 3
CBS MarketWatch 269 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Vnunet 195 2
DarkReading.com 86 2
Thomson Reuters - Рейтер 5123 2
TAdviser - Центр выбора технологий 220 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7843 1
Network World 30 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 1
Wikipedia - Википедия 358 1
Silicon 196 1
WikiLeaks 106 1
Forbes - Форбс 535 1
Silicon.com 325 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1216 1
Gartner 3042 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 3
Forrester Research 741 3
IDC - International Data Corporation 4244 2
Juniper Research 405 2
Forrester Wave 20 2
Gartner Dataquest 302 2
Internet Stock Report 876 2
Yankee Group 158 2
Jupiter Media Metrix 147 2
Fortune Global 500 259 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 24 1
S&P - Standard and Poor’s 364 1
Harris Interactive 75 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 189 1
Олимпийские игры - Olympic Games 405 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 346 1
Defcon 38 1
IT&Security Forum 10 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1077774, в очереди разбора - 977586.
Создано именных указателей - 48198.
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