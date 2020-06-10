Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Forcepoint
Websense
Публикаций - 122, упоминаний - 160
Forcepoint упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2372 2
|АРБ - Ассоциация российских банков 141 1
|Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
|Касперская Наталья 222 6
|Гостев Александр 75 5
|Касперский Евгений 281 5
|Голов Андрей 35 4
|Слуцкий Александр 12 4
|Вениамин Левцов 33 2
|Лукацкий Алексей 87 2
|Михайлов Александр 29 2
|Железняков Вячеслав 10 1
|Притула Павел 31 1
|Емельянников Михаил 38 1
|Хайретдинов Рустэм 44 1
|Конусов Андрей 74 1
|Симис Борис 12 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Комаров Сергей 13 1
|Преображенский Евгений 14 1
|Башлыков Михаил 21 1
|Степанов Антон 57 1
|Сабанов Алексей 19 1
|Патрикеев Алексей 8 1
|Раевский Алексей 72 1
|Гузаиров Айдар 21 1
|Ефимов Петр 35 1
|Черкас Юрий 14 1
|Дергилёв Никита 40 1
|Генс Филипп 29 1
|Ковалев Александр 156 1
|Чачава Александр 72 1
|Делицын Леонид 107 1
|Генс Георгий 71 1
|Прибочий Михаил 35 1
|Иванов Олег 125 1
|Починок Николай 8 1
|Семенихин Кирилл 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1077774, в очереди разбора - 977586.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1077774, в очереди разбора - 977586.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru