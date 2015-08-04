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Forcepoint Websense
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|04.08.2015
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Softline внедрила Websense в «Юниаструм Банке»
Компания Softline завершила проект по внедрению решений Websense в ИТ-инфраструктуру «Юниаструм Банка». Как сообщили CNews в Softline, в результате банк предоставил сотрудникам необходимый уровень интернет-доступа, оптимизировал их работу и безопасн
|03.10.2011
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Facebook защитит пользователей от вредоносных ссылок с помощью Websense
Социальная сеть Facebook сегодня, 3 октября, объявила о партнерстве с компанией Websense, разработчиком программных решений для безопасности, чтобы защитить своих пользователей от опасных ссылок, которые ведут на сайты с вредоносным ПО и фишинговые ресурсы. По словам предс
|28.01.2009
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Websense купил поставщика анти-спам фильтров Defensio
Компания Websense, которая занимается безопасностью веб-сайтов, объявила о том, что приобрела Defensio, создателя сервиса, защищающего пользователей от спама на блогах и сайтах. Финансовые условия сделк
|07.12.2007
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Websense выпустила горячую десятку угроз 2008 г.
азличные инструменты для сокрытия данных. На девятом месте стоят угрозы самим хакерам. По прогнозам Websense, 2008 г. станет годом раскрытия крупных хакерских группировок вследствие координации
|01.11.2007
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Квартальная прибыль Websense упала на 25%
ИБ-компания Websense отчиталась о росте дохода на 10% до $50,4 млн. и падении чистой прибыли почти на 25%
|06.08.2007
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HoneyJax от Websense: система обнаружения угроз для Web 2.0
) и «AJAX», будет сканировать приложения Web 2.0, имитируя пользователя, и отслеживать вредоносное поведение ресурсов. Работа системы основана на технологии ThreatSeeker («искатель угроз»), созданной Websense.
|12.07.2007
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Websense идет на рынок малого бизнеса: покупка SurfControl
Компания Websense объявила о том, что управлением по добросовестной торговле Великобритании принято решение не передавать предполагаемую сделку по приобретению компании SurfControl на рассмотрение Комис
|28.04.2007
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Websense займется ИБ для СМБ-сектора: покупка SurfControl
Филиал компании Websense, Websense SC Operations Limited, сделал предложение компании SurfControl PLC
|22.12.2006
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Websense купила PortAuthority
Компания ИТ-безопасности Websense сообщила о приобретении американо-израильского поставщика систем защиты от утечки ин
|19.12.2006
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Websense: в 2007 году хакеры станут изощренее
Компания Websense опубликовала прогнозы по компьютерной безопасности. Согласно ему, в 2007 году компьютерная преступность станет более организованной и более развитой экономически. Увеличатся объемы тор
|02.06.2006
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Associates Distribution стала дистрибьютором Websense
рмационной безопасности на рынке России и СНГ, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с Websense Inc, разработчиком решений по управлению доступом сотрудников компании к ресурсам ин
|24.01.2003
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Число файлообменных сетей выросло вчетверо
По данным нового отчета компании Websense, файлообменные сети стали гораздо разнообразнее - теперь в них можно найти не только музыку и фильмы, но и телепрограммы, видеоигры и программное обеспечение. Более того, за год их чис
|24.01.2003
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Файлообменные сети не задушишь, не убьешь
По данным нового отчета компании Websense, файлообменные сети стали гораздо разнообразнее - теперь в них можно найти не только музыку и фильмы, но и телепрограммы, видеоигры и программное обеспечение. Более того, за год их чис
|25.11.2002
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Websense защитит пользователей Сети от "шпионских" программ
Компания Websense Inc, предлагающая системы фильтрования веб-трафика, добавила в ассортимент услуг "за
Forcepoint и организации, системы, технологии, персоны:
|Hubbard Dan - Хаббард Дэн 6 6
|Касперская Наталья 319 6
|Мамыкин Владимир 44 5
|Кондрашин Михаил 22 5
|Касперский Евгений 337 5
|Гостев Александр 84 5
|Антимонов Сергей 11 4
|Левашев Дмитрий 4 4
|Чачава Александр 124 4
|Голов Андрей 53 4
|Слуцкий Александр 14 4
|Осипов Юрий 74 3
|Гурин Олег 9 3
|Никишин Андрей 17 3
|Сажин Сергей 10 3
|Калгин Алексей 7 3
|Косичкин Роман 3 3
|Шубняков Антон 3 3
|Лукацкий Алексей 140 3
|Левцов Вениамин 41 3
|Ференец Вадим 29 2
|Скиба Владимир 42 2
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
|Дородных Дмитрий 5 2
|Burton Jeremy - Бертон Джереми 17 2
|Burton Jeremy - Бартон Джереми 6 2
|Leonard Carl - Леонард Карл 2 2
|Maiffret Marc - Майффрет Марк 4 2
|Kester Harold - Кестер Гарольд 2 2
|Дергилёв Никита 44 2
|Михайлов Александр 56 2
|Доля Алексей 67 1
|Хазов Артем 15 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Дьячков Виктор 37 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Дудченко Владимир 22 1
|Бокова Елена 2 1
|Березин Сергей 9 1
|Демурджян Юлий 5 1
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