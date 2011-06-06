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HPE OpenView HPE OV Service Desk HPE OpenView Service Desk HPE Service Center

HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.06.2011 Digital Design разработала новое решение для миграции систем Service Desk

ке нового решения на основе платформы Omnitracker для миграции систем Service Desk на базе продукта HP OpenView Service Desk 4.5, завершающего свой жизненный цикл в обозримом будущем. Решение о
14.05.2010 Cleverics разработала специализированное решение по миграции с HP OpenView Service Desk 4.5

Компания Cleverics разработала специализированное решение по миграции с HP OpenView Service Desk 4.5 (поддержка которого, по последним данным, будет прекращена с 31

05.03.2008 «Систематика» завершила ITSM-проект в Комитете финансов Петербурга

шение на основе продуктов HP OV Operations, HP OV Network Node Management, HP OV Storage Essential, HP OV Service Desk, Crystal Reports, охватывающее всю ИТ-инфраструктуру КФ СПБ, что позволило
04.06.2007 МТС расширяет СЭД: новые решения «Апланы»

вый интеграционный механизм между СЭД МТС и системой технической поддержки внутренних пользователей HP OpenView ServiceDesk упрощает работу по той категории заявок, для которых необходимо получ
25.04.2007 Сергей Лобов: HP Software вступила в новую эру

CNews: Решение каких стратегических задач стоит за переименованием HP OpenView в HP Software? Сергей Лобов: Бренд HP OpenView ассоциируется с управлением ИТ
10.04.2007 Все больше венчуров охотятся на ИТ-компании России

Как отмечается в совместном заявлении OpenView и ABRT, усилия компаний направлены на инвестирование в лучшие компании России и стран Восточной и Центральной Европы, занимающиеся разработкой программного обеспечения, информационными
10.04.2007 OpenView и ABRT инвестируют в российские ИТ-компании

равлены на инвестирование в лучшие компании России и стран Восточной и Центральной Европы, занимающиеся разработкой программного обеспечения, информационными технологиями и интернет-проектами. Альянс OpenView и ABRT формализует длительное и плодотворное сотрудничество между основателями обеих фирм, Скоттом Максвеллом (Scott Maxwell) из OpenView Venture Partners (ранее – Insight Ventu
29.03.2007 НР развивает направление ITSM

ение нового поколения – НР Service Manager, двух предлагаемых НР решений по управлению ИТ-услугами: HP Service Desk и HP Service Center. Объединение HP Service Desk и HP Service Center б
22.03.2007 Digital Design спроектировал сервисную диспетчерскую для ISG

урациями. Работы по автоматизации процесса поддержки пользователей (настройка программного продукта HP OpenView Service Desk 4.5 и его интеграция с уже работающими в компании системами MS SMS и
19.03.2007 System Management Server внедрили в ООО «Пивоварня Хайнекен»

на базе Microsoft System Management Server 2003, интегрировав ее с системой сервисной диспетчерской HP OpenView Service Desk. Работы сделаны за 3 месяца. После успешного завершения проекта по в
10.11.2006 "Ай-Теко" открыла новые сервисные подразделения

подтверждают специализации и статусы компании - HP Services Authorized Business Solution Partner и НР OpenView Authorized Services Integrator. Первый статус позволяет проводить комплексные раб
31.10.2006 Inline Group получила статус VAR-партнера компании nworks

раммных продуктов, упрощающих процесс внедрения решений по управлению сетями и системами на базе HP OpenView и Microsoft Operations Manager. Статус HP Software Platinum Partner позволяет Inline
28.09.2006 Digital Design закончила проект внедрения в "Лавенте"

сть. В процессе внедрения программных продуктов SMS и MOM была произведена их интеграция с системой HP OpenView Service Desk 4.5, которая была внедрена специалистами Digital Design зимой 2006 г
27.09.2006 "Соцкарта москвича": транспортники выбираются из пропасти

ятия и сокращения издержек. Такого мнения придерживаются участники форума, посвященного решениям HP OpenView для построения адаптивной ИТ-инфраструктуры предприятий. «Предприятия различных отра
21.09.2006 HP объявила о начале форума "Программные миры HP - 2006"

ы двухдневного Форума «Программные миры HP - 2006» – ежегодной конференции, посвященной решениям HP OpenView для построения адаптивной ИТ-инфраструктуры предприятий. В крупнейшем мероприятии НР
11.09.2006 "Ай-Теко" завершила проект в "Уральском Джи Эс Эм"

сотрудников компании телефонному номеру «4444». Автоматизация решения реализована на основе системы HP OpenView Service Desk 4.5. Благодаря проведенной автоматизации возможно полное управление

24.07.2006 "Ай-Теко" выпустила новый продукт для транспортных сред

ми конфигурациями IBM MQSeries на базе Microsoft Cluster Server и интеграции с продуктами семейства HP OpenView. В обновленной программе реализованы и функции управления IBM MQSeries для 8-й ве
14.07.2006 "МДМ-Банк" внедрил систему управления ИТ-сервисами

. Кроме того, установленные продукты HP Open View будут интегрированы с работающей в банке системой HP OpenView Service Desk.
04.07.2006 "Джи Эм-АВТОВАЗ" реорганизовал ИТ-инфраструктуру

ии и автоматизации процессов поддержки ИТ-услуг. Внедрение системы на основе программного комплекса HP OpenView Service Desk и ее интеграция с системой мониторинга компонентов ИТ-инфраструктуры
30.06.2006 В "Джи Эм-АВТОВАЗ" создана система управления ИТ-инфраструктурой

ии и автоматизации процессов поддержки ИТ-услуг. Внедрение системы на основе программного комплекса HP OpenView Service Desk и ее интеграция с системой мониторинга компонентов ИТ-инфраструктуры
28.02.2006 ПНЗ внедрил HP OV Service Desk

Компания НР объявила о завершении проекта по внедрению HP OpenView Service Desk на «Первоуральском новотрубном заводе» (ПНТЗ). Ранее на предприятии

30.01.2006 Продажи ПО НР в России выросли на 77,4%

а программных решений в России и странах СНГ. В 2005 году рост объема продаж программных решений HP OpenView и HP OpenCall по сравнению с прошлым годом составил 77,4% в России и 253% — в с
30.01.2006 HP приобретает Trustgenix

HP планирует интегрировать Trustgenix и ее программные решения в портфель программных продуктов HP OpenView. По мнению покупателя, сделка позволит HP расширить возможности управления единой си
08.11.2005 "Внешторгбанк" внедрил сервисную модель управления ИТ-службами

ала система поддержки предоставления ИТ-услуг, реализованная с использованием программного продукта HP OV Service Desk 4.5. Задачами системы стали учет и анализ сбоев в работе информационных си
07.11.2005 "Внешторгбанк" внедрил сервисную модель управления ИТ-службами

ала система поддержки предоставления ИТ-услуг, реализованная с использованием программного продукта HP OV Service Desk 4.5. Задачами системы стали учет и анализ сбоев в работе информационных си
08.09.2005 "Внешторгбанк" создает систему управления ИТ-инфраструктурой

(SMS) от Microsoft поставляет инвентаризационную информацию о рабочих станциях и серверах в модуль HP OpenView Service Desk, система документооборота на основе Lotus Notes отправляет заявки на
02.09.2005 6 сентября откроется Форум "Программные миры HP 2005"

сновными темами выступлений станут: построение адап-тивной ИТ-инфраструктуры предприятий на базе HP OpenView, использо-вание решений OSS/BSS, разработка новых телекоммуникационных услуг на базе
30.08.2005 6 сентября откроется Форум "Программные миры HP 2005"

сновными темами выступлений станут: построение адап-тивной ИТ-инфраструктуры предприятий на базе HP OpenView, использо-вание решений OSS/BSS, разработка новых телекоммуникационных услуг на базе
23.08.2005 6 сентября откроется Форум "Программные миры HP 2005"

сновными темами выступлений станут: построение адап-тивной ИТ-инфраструктуры предприятий на базе HP OpenView, использо-вание решений OSS/BSS, разработка новых телекоммуникационных услуг на базе
20.06.2005 HP интегрировала OpenView TeMIP с системой инвентаризации

одержащейся в системе инвентаризации Cramer (данные об элементах сети и ее топологии), с данными HP OpenView TeMIP. В результате операторы связи могут решать задачи автоматизации процессов пред
09.06.2005 BindView HP OpenView SPI: новый продукт для контроля ИТ-среды

и сравнивая их с сертифицированными уровнями. Compliance Center интегрируется с «сервисной панелью» HP OpenView Service Desk, помогающей автоматизировать закрытый цикл устранения несовместимост
16.05.2005 "Пивоварня Хейнекен" внедрила систему управления ИТ

ой системы «Сервисная Диспетчерская (Service Desk)» и осуществила поставку программного обеспечения HP OpenView Service Desk 4.5 в компанию «Пивоварня Хейнекен». Проведя анализ представленных н
05.04.2005 МТС внедрили систему управления ИТ-инфраструктурой

процесса, разработаны основные функции и роли. Автоматизация процесса производилась на базе системы HP OpenView Service Desk 4.5. На этапе физического проектирования был создан прототип системы
25.11.2004 "Озон" модернизировал информационную систему

йствующими приводами Ultrium460. В качестве платформы управления использовался программный комплекс НР OpenView Data Protector. В рамках проекта реализован вариант трехлетней круглосуточной сис
22.09.2004 Verysell представила предбиллинговую систему HP OVI Usage Manager

ll Проекты», входящая в состав группы компаний Verysell, начала продвижение предбиллинговой системы HP OpenView Internet Usage Manager. HP OpenView Internet Usage Manager является платфо
30.06.2004 HP включил в OpenView управление идентификацией

Корпорация Hewlett-Packard провела усовершенствование своей линейки инструментов управления OpenView, добавив функцию управления идентификацией, которая использует технологию, полученну
10.06.2004 НР представил новое решение для российского телеком-рынка

Сегодня компания НР объявила о выводе на российский рынок своего программного продукта OpenView TeMIP Lite – преднастроенной системы оперативного управления телекоммуникационным об
20.04.2004 HP проводит Форум по своим программным решениям

возврату инвестиций в ИТ. Участникам Форума будет представлен полный спектр программных решений HP OpenView для управления ИТ-инфраструктурой и ИТ-услугами, решений HP OpenView для упра
18.02.2004 HP усиливает пакет OpenView

этой сделки каждая из приобретённых компаний добавит в семейство программных средств управления HP OpenView мощные функции автоматизации, которые позволят осуществлять единое централизованное

04.11.2002 Нewlett-Рackard поставит систему предбиллинга в ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

ления данных, относящихся к услугам сети МТС. "Внедрение данной системы на базе решения HP IUM 4.1 (HP OpenView Internet Usage Manager) позволит компании МТС оптимизировать процесс сбора информ

Публикаций - 224, упоминаний - 414

HPE OpenView и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 129
HP - Hewlett-Packard 3662 65
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 30
Microsoft Corporation 25775 22
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 17
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HP Software 54 11
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HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 10
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Dell EMC 5180 6
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Крок - Croc 1964 6
Комплит - Complete 114 6
HP Software - Novadigm 7 5
МегаФон 10742 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
АйТи 1519 5
Ivanti - ранее LANDesk 100 5
Tibco Software 94 5
Cleverics - Клеверикс 41 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 4
HP Software - Persist Technologies 6 4
Baltimore Technologies 38 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
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Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
Inline Group - Инлайн Груп 105 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Kempinski - Кемпински 34 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 5
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Cisco Ventures 3 3
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NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
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Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 3
Россети Ленэнерго 1699 3
OpenView Venture Partners 4 2
ABRT Венчурный фонд 33 2
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Лаверна - Лавента - Санта Хаус - сеть гипермаркетов с товарами для дома 9 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Газпром ПАО 1493 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Альфа-Банк 1979 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Евросеть 1421 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Транснефть 335 2
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
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Газпром трансгаз 157 2
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 2
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БИН-Петровский Торговый центр 1 1
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
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ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 3
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 3
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
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РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
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ACFE - Association of Certified Fraud Examiners 3 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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