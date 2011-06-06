HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center

Digital Design разработала новое решение для миграции систем Service Desk ке нового решения на основе платформы Omnitracker для миграции систем Service Desk на базе продукта HP OpenView Service Desk 4.5, завершающего свой жизненный цикл в обозримом будущем. Решение о

Cleverics разработала специализированное решение по миграции с HP OpenView Service Desk 4.5 Компания Cleverics разработала специализированное решение по миграции с HP OpenView Service Desk 4.5 (поддержка которого, по последним данным, будет прекращена с 31

«Систематика» завершила ITSM-проект в Комитете финансов Петербурга шение на основе продуктов HP OV Operations, HP OV Network Node Management, HP OV Storage Essential, HP OV Service Desk, Crystal Reports, охватывающее всю ИТ-инфраструктуру КФ СПБ, что позволило

МТС расширяет СЭД: новые решения «Апланы» вый интеграционный механизм между СЭД МТС и системой технической поддержки внутренних пользователей HP OpenView ServiceDesk упрощает работу по той категории заявок, для которых необходимо получ

Сергей Лобов: HP Software вступила в новую эру CNews: Решение каких стратегических задач стоит за переименованием HP OpenView в HP Software? Сергей Лобов: Бренд HP OpenView ассоциируется с управлением ИТ

Все больше венчуров охотятся на ИТ-компании России Как отмечается в совместном заявлении OpenView и ABRT, усилия компаний направлены на инвестирование в лучшие компании России и стран Восточной и Центральной Европы, занимающиеся разработкой программного обеспечения, информационными

OpenView и ABRT инвестируют в российские ИТ-компании равлены на инвестирование в лучшие компании России и стран Восточной и Центральной Европы, занимающиеся разработкой программного обеспечения, информационными технологиями и интернет-проектами. Альянс OpenView и ABRT формализует длительное и плодотворное сотрудничество между основателями обеих фирм, Скоттом Максвеллом (Scott Maxwell) из OpenView Venture Partners (ранее – Insight Ventu

НР развивает направление ITSM ение нового поколения – НР Service Manager, двух предлагаемых НР решений по управлению ИТ-услугами: HP Service Desk и HP Service Center. Объединение HP Service Desk и HP Service Center б

Digital Design спроектировал сервисную диспетчерскую для ISG урациями. Работы по автоматизации процесса поддержки пользователей (настройка программного продукта HP OpenView Service Desk 4.5 и его интеграция с уже работающими в компании системами MS SMS и

System Management Server внедрили в ООО «Пивоварня Хайнекен» на базе Microsoft System Management Server 2003, интегрировав ее с системой сервисной диспетчерской HP OpenView Service Desk. Работы сделаны за 3 месяца. После успешного завершения проекта по в

"Ай-Теко" открыла новые сервисные подразделения подтверждают специализации и статусы компании - HP Services Authorized Business Solution Partner и НР OpenView Authorized Services Integrator. Первый статус позволяет проводить комплексные раб

Inline Group получила статус VAR-партнера компании nworks раммных продуктов, упрощающих процесс внедрения решений по управлению сетями и системами на базе HP OpenView и Microsoft Operations Manager. Статус HP Software Platinum Partner позволяет Inline

Digital Design закончила проект внедрения в "Лавенте" сть. В процессе внедрения программных продуктов SMS и MOM была произведена их интеграция с системой HP OpenView Service Desk 4.5, которая была внедрена специалистами Digital Design зимой 2006 г

"Соцкарта москвича": транспортники выбираются из пропасти ятия и сокращения издержек. Такого мнения придерживаются участники форума, посвященного решениям HP OpenView для построения адаптивной ИТ-инфраструктуры предприятий. «Предприятия различных отра

HP объявила о начале форума "Программные миры HP - 2006" ы двухдневного Форума «Программные миры HP - 2006» – ежегодной конференции, посвященной решениям HP OpenView для построения адаптивной ИТ-инфраструктуры предприятий. В крупнейшем мероприятии НР

"Ай-Теко" завершила проект в "Уральском Джи Эс Эм" сотрудников компании телефонному номеру «4444». Автоматизация решения реализована на основе системы HP OpenView Service Desk 4.5. Благодаря проведенной автоматизации возможно полное управление

"Ай-Теко" выпустила новый продукт для транспортных сред ми конфигурациями IBM MQSeries на базе Microsoft Cluster Server и интеграции с продуктами семейства HP OpenView. В обновленной программе реализованы и функции управления IBM MQSeries для 8-й ве

"МДМ-Банк" внедрил систему управления ИТ-сервисами . Кроме того, установленные продукты HP Open View будут интегрированы с работающей в банке системой HP OpenView Service Desk.

"Джи Эм-АВТОВАЗ" реорганизовал ИТ-инфраструктуру ии и автоматизации процессов поддержки ИТ-услуг. Внедрение системы на основе программного комплекса HP OpenView Service Desk и ее интеграция с системой мониторинга компонентов ИТ-инфраструктуры

В "Джи Эм-АВТОВАЗ" создана система управления ИТ-инфраструктурой ии и автоматизации процессов поддержки ИТ-услуг. Внедрение системы на основе программного комплекса HP OpenView Service Desk и ее интеграция с системой мониторинга компонентов ИТ-инфраструктуры

ПНЗ внедрил HP OV Service Desk Компания НР объявила о завершении проекта по внедрению HP OpenView Service Desk на «Первоуральском новотрубном заводе» (ПНТЗ). Ранее на предприятии

Продажи ПО НР в России выросли на 77,4% а программных решений в России и странах СНГ. В 2005 году рост объема продаж программных решений HP OpenView и HP OpenCall по сравнению с прошлым годом составил 77,4% в России и 253% — в с

HP приобретает Trustgenix HP планирует интегрировать Trustgenix и ее программные решения в портфель программных продуктов HP OpenView. По мнению покупателя, сделка позволит HP расширить возможности управления единой си

"Внешторгбанк" внедрил сервисную модель управления ИТ-службами ала система поддержки предоставления ИТ-услуг, реализованная с использованием программного продукта HP OV Service Desk 4.5. Задачами системы стали учет и анализ сбоев в работе информационных си

"Внешторгбанк" внедрил сервисную модель управления ИТ-службами ала система поддержки предоставления ИТ-услуг, реализованная с использованием программного продукта HP OV Service Desk 4.5. Задачами системы стали учет и анализ сбоев в работе информационных си

"Внешторгбанк" создает систему управления ИТ-инфраструктурой (SMS) от Microsoft поставляет инвентаризационную информацию о рабочих станциях и серверах в модуль HP OpenView Service Desk, система документооборота на основе Lotus Notes отправляет заявки на

6 сентября откроется Форум "Программные миры HP 2005" сновными темами выступлений станут: построение адап-тивной ИТ-инфраструктуры предприятий на базе HP OpenView, использо-вание решений OSS/BSS, разработка новых телекоммуникационных услуг на базе

6 сентября откроется Форум "Программные миры HP 2005" сновными темами выступлений станут: построение адап-тивной ИТ-инфраструктуры предприятий на базе HP OpenView, использо-вание решений OSS/BSS, разработка новых телекоммуникационных услуг на базе

6 сентября откроется Форум "Программные миры HP 2005" сновными темами выступлений станут: построение адап-тивной ИТ-инфраструктуры предприятий на базе HP OpenView, использо-вание решений OSS/BSS, разработка новых телекоммуникационных услуг на базе

HP интегрировала OpenView TeMIP с системой инвентаризации одержащейся в системе инвентаризации Cramer (данные об элементах сети и ее топологии), с данными HP OpenView TeMIP. В результате операторы связи могут решать задачи автоматизации процессов пред

BindView HP OpenView SPI: новый продукт для контроля ИТ-среды и сравнивая их с сертифицированными уровнями. Compliance Center интегрируется с «сервисной панелью» HP OpenView Service Desk, помогающей автоматизировать закрытый цикл устранения несовместимост

"Пивоварня Хейнекен" внедрила систему управления ИТ ой системы «Сервисная Диспетчерская (Service Desk)» и осуществила поставку программного обеспечения HP OpenView Service Desk 4.5 в компанию «Пивоварня Хейнекен». Проведя анализ представленных н

МТС внедрили систему управления ИТ-инфраструктурой процесса, разработаны основные функции и роли. Автоматизация процесса производилась на базе системы HP OpenView Service Desk 4.5. На этапе физического проектирования был создан прототип системы

"Озон" модернизировал информационную систему йствующими приводами Ultrium460. В качестве платформы управления использовался программный комплекс НР OpenView Data Protector. В рамках проекта реализован вариант трехлетней круглосуточной сис

Verysell представила предбиллинговую систему HP OVI Usage Manager ll Проекты», входящая в состав группы компаний Verysell, начала продвижение предбиллинговой системы HP OpenView Internet Usage Manager. HP OpenView Internet Usage Manager является платфо

HP включил в OpenView управление идентификацией Корпорация Hewlett-Packard провела усовершенствование своей линейки инструментов управления OpenView, добавив функцию управления идентификацией, которая использует технологию, полученну

НР представил новое решение для российского телеком-рынка Сегодня компания НР объявила о выводе на российский рынок своего программного продукта OpenView TeMIP Lite – преднастроенной системы оперативного управления телекоммуникационным об

HP проводит Форум по своим программным решениям возврату инвестиций в ИТ. Участникам Форума будет представлен полный спектр программных решений HP OpenView для управления ИТ-инфраструктурой и ИТ-услугами, решений HP OpenView для упра

HP усиливает пакет OpenView этой сделки каждая из приобретённых компаний добавит в семейство программных средств управления HP OpenView мощные функции автоматизации, которые позволят осуществлять единое централизованное