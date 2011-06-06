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HPE OpenView HPE OV Service Desk HPE OpenView Service Desk HPE Service Center



06.06.2011 Digital Design разработала новое решение для миграции систем Service Desk
14.05.2010 Cleverics разработала специализированное решение по миграции с HP OpenView Service Desk 4.5
04.06.2007 МТС расширяет СЭД: новые решения «Апланы»
25.04.2007 Сергей Лобов: HP Software вступила в новую эру
10.04.2007 Все больше венчуров охотятся на ИТ-компании России
10.04.2007 OpenView и ABRT инвестируют в российские ИТ-компании
19.03.2007 System Management Server внедрили в ООО «Пивоварня Хайнекен»
10.11.2006 "Ай-Теко" открыла новые сервисные подразделения
31.10.2006 Inline Group получила статус VAR-партнера компании nworks
28.09.2006 Digital Design закончила проект внедрения в "Лавенте"
27.09.2006 "Соцкарта москвича": транспортники выбираются из пропасти
21.09.2006 HP объявила о начале форума "Программные миры HP - 2006"
11.09.2006 "Ай-Теко" завершила проект в "Уральском Джи Эс Эм"
24.07.2006 "Ай-Теко" выпустила новый продукт для транспортных сред
14.07.2006 "МДМ-Банк" внедрил систему управления ИТ-сервисами
04.07.2006 "Джи Эм-АВТОВАЗ" реорганизовал ИТ-инфраструктуру
30.06.2006 В "Джи Эм-АВТОВАЗ" создана система управления ИТ-инфраструктурой
30.01.2006 Продажи ПО НР в России выросли на 77,4%
30.01.2006 HP приобретает Trustgenix
08.11.2005 "Внешторгбанк" внедрил сервисную модель управления ИТ-службами
07.11.2005 "Внешторгбанк" внедрил сервисную модель управления ИТ-службами
08.09.2005 "Внешторгбанк" создает систему управления ИТ-инфраструктурой
02.09.2005 6 сентября откроется Форум "Программные миры HP 2005"
30.08.2005 6 сентября откроется Форум "Программные миры HP 2005"
23.08.2005 6 сентября откроется Форум "Программные миры HP 2005"
20.06.2005 HP интегрировала OpenView TeMIP с системой инвентаризации
09.06.2005 BindView HP OpenView SPI: новый продукт для контроля ИТ-среды
16.05.2005 "Пивоварня Хейнекен" внедрила систему управления ИТ
05.04.2005 МТС внедрили систему управления ИТ-инфраструктурой
25.11.2004 "Озон" модернизировал информационную систему
22.09.2004 Verysell представила предбиллинговую систему HP OVI Usage Manager
30.06.2004 HP включил в OpenView управление идентификацией
10.06.2004 НР представил новое решение для российского телеком-рынка
20.04.2004 HP проводит Форум по своим программным решениям
18.02.2004 HP усиливает пакет OpenView
04.11.2002 Нewlett-Рackard поставит систему предбиллинга в ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
14.10.2002 "Ай-Теко" представила интегрированное решение по управлению IT-ресурсами
10.09.2002 IBS и Hewlett-Packard переходят на новый уровень партнерства
14.08.2002 Pink Elephant присвоила решениям Hewlett-Packard статус Enhanced PinkVerify
06.08.2002 Hewlett-Packard раскрывает планы по развитию ключевого программного обеспечения

Публикаций - 197, упоминаний - 388

HPE OpenView упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 5313 105
HP - Hewlett-Packard 3567 61
Айтеко - iTeco 915 27
Microsoft Corporation 22497 20
Intel Corporation 11262 16
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 13
Oracle Corporation 6035 12
HP Compaq Computer Corp 1905 10
SAP SE 4595 9
Теко НПК 224 9
HP Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 113 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 8
HP Software 50 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Micro Focus - Novell 856 8
Открытые технологии 600 7
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 7
Cisco Systems 4720 7
Крок - Croc 1616 6
Комплит - Complete 63 6
Oracle - Sun Microsystems 2176 6
Dell EMC 4736 6
ГКС - Группа компаний Систематика 307 6
OmniNet - ОмниНет 39 6
Cleverics - Клеверикс 27 5
1С-ИжТиСи 5461 5
Tibco Software 79 5
АйТи 1179 5
6072 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
CBOSS - Fujitsu Services Oy 114 4
HP 3Com 659 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 4
Ivanti - ранее LANDesk 70 4
КАМИ 17 4
IT Expert - ИТ Эксперт 46 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 4
Naumen - Наумен 461 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Точка 1820 6
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 22 5
Меркури - Mercury 215 4
РВК - Российская венчурная компания 530 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
Россети Ленэнерго 786 3
Открытие ФК 2713 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 3
Рольф 57 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 186 2
РУСАЛ - Объединённая компания 33 2
OpenView Venture Partners 4 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 2
ABRT Венчурный фонд 33 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 2
Евросеть 1393 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 25 1
Sollers ЗМЗ - Заволжский моторный завод 0 1
НЭСК - Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края 0 1
НЭСК - Нижегородская электросетевая компания - Нижегородская Эксплуатационная Сетевая Компания 0 1
Планета Суши 11 1
Верный - торговая сеть 133 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 1
Росатом TENEX - Техснабэкспорт 31 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. Россия 35 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 1
Уралхим - Уралкалий ПАО - Сильвинит - Соликамский калийный комбинат 0 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
BP - British Petroleum 132 1
ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад 11 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 7
Федеральное казначейство России 1345 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 47 2
Администрация Президента РФ 904 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
ПФР Департамент информационных технологий 134 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Правительство Москвы 1640 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 0 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 24 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Счётная палата РФ 628 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 88
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 41
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 587 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 33
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 281 22
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 14
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SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 344 12
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Microsoft Windows 2000 2856 13
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Microsoft SQL Server 1416 6
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 269 6
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Microsoft Windows NT 737 4
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Veritas - Symantec Altiris 58 4
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HPE BladeSystem Matrix 81 3
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 3
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 3
Microsoft Exchange 1222 3
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 3
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IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 259 3
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 54 3
IBM DB2 339 3
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HPE Superdome - серия серверов 75 2
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Правительство Москвы - Социальная карта москвича 33 2
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Maxwell Scott - Максвелл Скотт 5 5
Галицкий Александр 96 3
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 3
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Потоцкий Михаил 14 2
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Кирюшин Сергей 66 1
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Размахаев Сергей 42 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 3
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США - Колумбия - Вашингтон 1169 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
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Россия - ПФО - Оренбургская область 437 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 2
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США - Нью-Джерси 271 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 2
Россия - ЮФО - Севастополь 469 2
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Америка 2011 2
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 33
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 29
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 2
Английский язык 764 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
Человеческий фактор - Human factor 1099 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 1
Недвижимость - Realty 1713 1
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Сон - Somnus 147 1
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