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Индексная книга (каталог) CNews*
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Insight Partners Insight Venture Partners венчурный фонд

Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.03.2025 Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными 1
21.03.2024 Созданная выходцами из России ИТ-компания с гигантской долей на рынке вводит санкции против российского бизнеса 1
27.12.2023 Иностранные инвестиции в российские стартапы выросли почти в пять раз. Но только за счет одной-единственной сделки 1
23.06.2022 В России изменят Гражданский кодекс, чтобы не мешать программистам использовать СПО 1
26.10.2021 Компания Seeq расширяет поддержку машинного обучения 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
11.02.2021 Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
13.11.2020 Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью 1
30.07.2020 Veeam сообщила о самом прибыльном втором квартале за всю историю компании 1
03.03.2020 Фонд Insight Partners завершил сделку по приобретению Veeam за $5 млрд 2
10.01.2020 Основанная россиянами знаменитая ИТ-компания продана в США 3
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
23.10.2019 Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями 1
24.04.2019 Veeam начала 2019 год двузначным ростом в первом квартале 1
14.02.2019 Veeam объявила рекордные результаты по итогам 2018 года 1
16.01.2019 Основанный россиянами разработчик нашел $500 млн инвестиций вместо IPO 3
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» 1
28.11.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку 1
12.11.2018 SAP накануне IPO перекупил стартап за $8 млрд 1
30.06.2016 Питер Маккей назначен президентом и COO Veeam, Уильям Ларджент повышен до CEO 1
17.09.2015 BlaBlaCar привлек $200 млн для развития райдшеринга по всему миру 1
21.10.2014 Американо-российский разработчик получил крупнейшую инвестицию в истории СПО 1
17.07.2014 Российские инвесторы полюбили вкладываться в заграничные стартапы 1
08.04.2014 У Parallels появился новый американский акционер 1
19.08.2013 Бизнес Veeam Software во втором квартале 2013 г. вырос на 100% 1
20.05.2013 Официально: Yahoo покупает блогхостинг Tumblr за $1,1 млрд 1
03.07.2012 Dell покупает разработчика корпоративного ПО за $2,4 млрд 1
04.06.2012 Состав акционеров B2B-Center пополнился иностранными инвесторами 1
26.09.2011 Блог-сервис Tumblr получит $85 млн от Greylock и Ричарда Брэнсона 1
16.08.2011 Сервис рекламы в соцсетях Buddy Media получил $54 млн инвестиций 1
14.09.2009 Опубликован Топ-100 главных венчурных фондов мира 1
10.04.2007 Все больше венчуров охотятся на ИТ-компании России 1
10.04.2007 OpenView и ABRT инвестируют в российские ИТ-компании 1
05.06.2006 15 июня откроется конференция "Предпринимательство и новые технологии" 1
01.06.2006 15 июня откроется конференция "Предпринимательство и новые технологии" 1
30.05.2006 15 июня откроется конференция "Предпринимательство и новые технологии" 1

Публикаций - 38, упоминаний - 43

Insight Partners и организации, системы, технологии, персоны:

Veeam Software 346 14
Microsoft Corporation 25933 10
Cisco Systems 5387 7
Quest Software - elita Software 12 6
IBM - International Business Machines Corp 9725 5
Acronis - Акронис 492 4
NetApp - Network Appliance 668 4
Yandex - Яндекс 9472 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16343 4
Meta Platforms - Facebook 4640 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 966 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
Ingram Micro 64 3
Syntellect - Синтеллект 105 3
Quest Software 44 3
Trustworks Global 12 3
PowerFile 5 3
Broadcom - VMware 2636 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 743 3
Lenovo Group 2480 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 313 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1020 2
Corel Corporation 341 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 102 2
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 2
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 27 2
Google LLC 12859 2
Sphere 30 2
N2WS 4 2
SWsoft - Standard & Western Software 50 2
Odin 33 2
ModernGigabyte 8 2
Quintura Search 34 2
Ростелеком 11103 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3406 2
Huawei 4752 2
Desktone 4 1
Intel Capital 151 7
Sequoia Capital 120 5
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 5
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 4
CPPIB - CPP Investment Board 12 4
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 3
Новая Евразия Фонд 3 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1573 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2009 2
Runa Capital 158 2
Index Ventures 50 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
Accel Partners 49 2
Greylock Partners 38 2
OpenView Venture Partners 4 2
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 2
Union Square Ventures 13 2
Spark Capital 20 2
Institutional Venture Partners 26 2
Rabobank 13 2
ABRT Venture Fund 35 2
Vontier - Teletrac - Teletrac Navman - Trafficmaster - Vector Capital 23 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9182 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3177 2
BMW Group 486 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1925 1
Альфа-Банк 1997 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 197 1
BlaBlaCar - сервис поиска попутчиков 43 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 601 1
Royal Dutch Shell - Шелл 238 1
Альфа-Групп 753 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
СДМ-Банк 76 1
TMT Investments 117 1
Walt Disney Company 650 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14163 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1437 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 940 1
Конституционный суд РФ 115 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 13 1
Судебная власть - Judicial power 2542 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 407 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25001 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18524 11
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2968 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37167 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6972 7
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 857 6
Виртуализация - VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3363 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13291 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7411 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13245 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10955 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10429 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26759 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3293 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34266 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55397 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3446 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8862 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8852 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 853 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2307 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12472 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4176 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10125 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27354 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13906 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  899 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5937 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12023 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6518 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8659 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13781 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18573 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6672 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3295 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5395 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13438 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18473 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8788 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6780 1
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 9
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 126 6
Microsoft Office 365 1058 5
Microsoft Office 4270 5
Microsoft Azure 1535 5
Microsoft Windows 17102 4
Veeam Cloud Connect 45 3
Nortel Speech Server - Periphonics Speech Processing Platform 7 3
Linux OS 11761 3
Veeam Universal License - VUL 14 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 696 2
Veeam VCSP - Veeam Cloud & Service Provider 28 2
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 2
Veeam Agent 15 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 2
Parallels Access 26 2
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 2
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 2
Tumblr 43 2
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 13 2
Nutanix Acropolis - Nutanix Acropolis Distributed Storage Fabric - Nutanix AHV - Nutanix Acropolis Hypervisor - Nutanix AOS - Nutanix Acropolis OS 16 2
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 2
Corel WinZip - архиватор 54 2
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 28 2
Corel Mindjet MindManager 7 2
Corel Gravit - графический редактор 2 2
Corel Corporation - InterVideo WinDVD 26 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 2
Veeam One 17 2
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 2
Parallels Client - Parallels 2X RDP 12 2
Corel Paint Shop - Jasc Software - PaintShop Pro - PSP - графический редактор 31 2
Google Android 15422 2
Apple iOS 8686 2
Apple macOS 2492 2
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 1
Microsoft Teams - MS Teams 679 1
WordPress Foundation - WordPress 261 1
Raspberry Pi Foundation - RPF - RPI Foundation - Raspberry Pi - одноплатный микрокомпьютер 260 1
Тимашев Ратмир 69 11
Баронов Андрей 17 8
Белоусов Сергей 256 5
Зубарев Илья 28 4
Largent William - Ларджент Уильям - Ларджент Вильям 10 4
Triplett Michael - Триплетт Майкл 4 4
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 3
Галицкий Александр 123 3
Мирошниченко Александр 5 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Гостомельский Алексей 14 3
Emerson Tom - Эмерсон Том 3 3
Оганесян Ашот 159 2
Largent Bill - Ларджент Билл 8 2
Karp David - Карп Дэвид 4 2
Maxwell Scott - Максвелл Скотт 5 2
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 2
Horing Jeff - Хоринг Джефф 2 2
Греф Герман 493 1
Черепенников Антон 86 1
Ахмеров Тимур 92 1
Сысоев Игорь 41 1
Усманов Алишер 313 1
Худавердян Тигран 95 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 1
Енгибарян Ваге 12 1
Генс Филипп 54 1
Фридман Михаил 153 1
Brusson Nicolas - Брюссон Николас 10 1
McKay Peter - Маккей Питер 21 1
Васильев Сергей 81 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 66 1
Инютин Артем 90 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
Моргульчик Александр 28 1
Кареев Андрей 5 1
Калинкин Антон 4 1
Мамичев Антон 3 1
Кирпиченко Дмитрий 9 1
Мильнер Юрий 137 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55249 25
Россия - РФ - Российская федерация 169780 24
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2631 9
США - Калифорния 4849 9
Европа 25071 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48386 8
Канада 5100 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19904 6
Германия - Федеративная Республика 13330 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 4
Сингапур - Республика 1975 4
Израиль 2881 4
США - Нью-Йорк 3201 4
Украина 7987 3
Евразия - Евразийский континент 647 3
США - Калифорния - Беркли 287 3
Беларусь - Белоруссия 6399 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 3
Америка - Американский регион 2215 3
Африка - Африканский регион 3658 2
Россия - СФО - Новосибирск 4984 2
Великобритания - Лондон 2438 2
США - Колумбия - Вашингтон 1513 2
Новая Зеландия 739 2
Чехия - Прага 207 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Европа Центральная 278 2
Европа Восточная 3141 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3682 2
Ближний Восток 3174 1
Италия - Итальянская Республика 4529 1
Франция - Французская Республика 8222 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3088 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3654 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1834 1
Бразилия - Федеративная Республика 2539 1
Турция - Турецкая республика 2661 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2438 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1953 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1864 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18540 20
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2332 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5898 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54503 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12515 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2166 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5910 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16497 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58871 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11822 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2222 3
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6020 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2982 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3855 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3182 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5184 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4832 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6932 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4117 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8201 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1478 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10656 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 133 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22233 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27863 1
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