Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование

Если в 2019 г. на российском рынке слияний и поглощений «солировали» телеком-компании, то в 2020 г. картина стала намного более разнообразной. Среди участников знаковых сделок появились интернет-компании, причем не только в роли «покупок». Активно поучаствовал в жизни ИТ-рынка Сбербанк, попутно превратившийся в Сбер. Впрочем, провайдеры и «компании с российскими корнями» тоже внесли свой вклад в общую картину.

1. Veeam куплена инвестфондом

Компания Veeam Software, имеющая, как принято говорить, российские корни, в начале прошлого года получила от фонда Insight Venture Partners $500 млн инвестиций. А в начале этого в результате сделки, которая оценивается приблизительно в $5 млрд, компания перешла в собственность Insight Venture Partners. Если предыдущие инвестиции от фонда, как предполагалось, отсрочат выход компании на IPO, то нынешняя может и вовсе отложить его на неопределенное время.

По завершении сделки штаб-квартира Veeam переместится на территорию США, а основатели, Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, покинут совет директоров компании.

Основанная россиянами Veeam была продана за $5 млрд

2. Acronis приобрела DeviceLock

Еще одна компания с российскими корнями (основанная, правда в Сингапуре, а ныне швейцарская), Acronis, купила американскую компанию DeviceLock, также «с корнями». Стоимость покупки не разглашается, по оценкам экспертов, она составляет $20–25 млн. Сотрудники DeviceLock перейдут на работу в Acronis, ее сооснователь Ашот Оганесян останется техническим директором DeviceLock и получит пост вице-президента в Acronis.

Ашот Оганесян стал вице-президентом Acronis

3. Ozon заработал миллиард на NASDAQ

Отечественный интернет-ритейлер Ozon вышел в конце ноября на биржу NASDAQ, и привлек $1,27 млрд вместо прогнозируемых $950 млн. Доля основных акционеров АФК «Система» и Baring Vostok уменьшилась с 45,2% и 45,1% до 33,1% и 33%. Bloomberg считает это самым успешным IPO российских компаний с 2011 г.

Отныне Ozon — международная компания «с российскими корнями»

4. «Ростелеком» приобрел «Теле2» и DataLine

Крупнейшей «рублевой» сделкой года стала покупка госоператором 45% компании «Теле2» за ₽108 млрд и 10% своих акций у банка ВТБ (который стал крупным акционером оператора), анонсированная еще в прошлом году. А второй по размеру — приобретение «Ростелекомом» главного конкурента на рынке ЦОД, компании DataLine за 17,5 млрд, также «висящая» с прошлого года. На фоне этих приобретений покупка «Ростелекомом» 50,1% «Лукойл-информа» (с прицелом на 100% долю, которая обойдется приблизительно в ₽2 млрд), 49% компании «Элвис-плюс» (оценка сделки — ₽600–800 млн) и собственного поставщика CRM, пермской компании «Дартит», (за ₽430 млн) уже не впечатляют.

В этом году «Ростелеком завершил знаковую сделку по поглощению «Теле2»

5. «Яндекс» продал акций на $1,06 млрд

Совместная жизнь у крупнейшего российского интернет-холдинга и крупнейшего банка не сложились. И в июле они закрыли сделку по реструктуризации совместных предприятий. Онлайн-компании «достался» сервис «Яндекс-маркет», а Сбербанку — «Яндекс.деньги». И 39,6 млрд «отступных» от «Яндекса». Необходимые средства компания Yandex (владелец российского «Яндекса») получила от продажи акций на $1,06 млрд.

Спустя пару месяцев после «развода» со Сбербанком «Яндекс» вознамерился купить группу TCS (ей принадлежат банк «Тинькофф»» и компания «Тинькофф-страхование») за $5,45 млрд. Но сделка сорвалась и глава «Яндекса» Тигран Худавердян заявил, что компания хочет выйти на рынок финансовых продуктов самостоятельно, уже в ближайший год.

Тигран Худавердян обещает скорый выход «Яндекса» на рынок финтеха

6. Сбербанк покупает интернет-сервисы чтобы стать ИТ-компанией

Разойдясь с «Яндексом», Сбербанк купил 75% конкурента его картографических сервисов, компании «2ГИС» (72% напрямую и 3% — в партнерстве с Mail.ru). Сумма сделки рассчитывалась из оценки всей компании в ₽14,3 млрд. Также в партнерстве с Mail.ru банк собрался купить за неизвестную пока сумму «Кухню на районе».

Кроме того, Сбербанк объявил о намерении стать единоличным владельцем холдинга Rambler (но без интернет-СМИ, выведенных в отдельную компанию), полная сумму сделки неизвестна, первый транш составил ₽3 млрд, «размер второго будет определен позднее». Также Сбербанк заявил было о желании купить 30% интернет-ритейлера Ozon. Однако планы последнего изменились, он, как сообщалось выше, вышел на биржу NASDAQ. А банку осталось утешиться выплаченным ему за срыв некоего секретного договора ₽1 млрд.

В перерывах между схождениями и расставаниями с интернет-гигантами банк купил за ₽300 млн пионера стриминговых сервисов в Рунете Zvooq.ru.

Чтобы ни у кого не осталось сомнений в намерениях банка стать ИТ-компанией, Сбербанк переименовался в Сбер и продемонстрировал массу новых сервисов и гаджетов. Демонстрация оказалась настолько убедительной, что президент страны Владимир Путин указал главе Сбера Герману Грефу на необходимость помнить о том, что изначально его банк — это все-таки банк.

Не договорившись с «Яндексом», Сбер сам вышел на рынок геосервисовв

7. USM приобрел «ИКС Холдинг»

В апреле стало известно, что холдинг USM Алишера Усманова планирует приобрести «ИКС Холдинг», объединяющий несколько десятков ИТ-компаний.

У владельца последнего, Антона Черепенникова, уже есть богатый опыт общих проектов с Алишером Усмановым, их структуры уже не раз покупали друг у друга различные проекты. Сделка путем обмена акциями была завершена в середине сентября.

Алишер Усманов становится одним из крупнейших игроков российского ИТ-рынка

8. Филипп Генс купил еще две компании

Компании покупают не только другие компании, но и частные лица. В июле стало известно, что Филипп Генс, глава и владелец «Ланита», покупает крупную долю в компании «Информзащита» (ранее, в конце 2019 г., он уже приобрел 84% в экс-структуре «Информзащиты», компании «Код безопасности»). Сферой безопасности интересы Филиппа Генса не ограничиваются — в ноябре он увеличил с 50% до 100% свою долю в «Консист бизнес групп». Суммы сделок не раскрываются, но известно, что компании входят в число лидеров в своих сферах.

В руках Филиппа Генса сосредотачивается все больше ИТ-компаний

9. «Вымпелком» приобрел независимого оператора, а МТС — его партнера

На телеком-рынке продолжается консолидация. «Вымпелком» купил «Вестколл», одного их последних независимых операторов в Москве, работающего с корпоративными клиентами, который имеет 10 тыс. корпоративных клиентов и обслуживает 850 бизнес-центров столицы. Корпоративный клиент считается более перспективным, нежели частный, что и вызвало интерес «Вымпелкома». Оценка сделки — ₽2 млрд. Другой провайдер, МТС, за ₽1,37 млрд стал владельцем холдинга «Зеленая точка», объединяющего провайдеров интернета, фиксированной телефонии и платного телевидения. А также партнера «Вымпелкома» по обслуживанию сетей широкополосного доступа в интернет.

«Вымпелком» получил 10 тыс. корпоративных клиентов за ₽2 млрд.

10. Mail.ru скупает онлайн-сервисы

Третий столп рунета — Mail.ru — кроме сотрудничества со Сбером, отличился одной крупной сделкой — продажей за ₽1,6 млрд картографического сервиса Maps.me, купленного в 2014 г. всего за ₽542 млн. Впрочем, о некоторых сделках Mail.ru, таких как покупка за ₽1,6 млрд 50% образовательного стартапа Skillbox, 2 разработчиков мобильных игр за ₽700 млн, еще 3 интернет-активов за ₽2,1 млрд, стало широко известно лишь в этом году. Возможно, многое станет известно в 2021-м. Не зря же интернет-компания планировала привлечь $600 млн путем допэмиссии акций и размещения конвертируемых облигаций.

В Mail.ru решили, что картографический бизнес им не интересен

Что будет в 2021-м?

Несмотря на пандемию (а может — отчасти и благодаря ей), в 2020 г. на российском ИТ-рынке произошло немало событий, которые еще долго будут влиять на его развитие. Какие из наметившихся тенденций получат развитие в следующем году? Начнут ли интернет-гиганты собственные банковские проекты? Пойдут ли еще какие-нибудь банки по пути Сбера? Попытаются ли стать центрами экосистем телеком-операторы? Вот в следующем году и увидим.



