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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ВестКолл
WestCall

ВестКолл - WestCall


16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
03.09.2020 «Билайн» купил одного из последних независимых операторов Москвы 5
03.09.2020 «Вымпелком» приобрел оператора связи «Вестколл» 1
01.03.2017 J’son & Partners Consulting: исследование российского рынка фиксированного ШПД за 2016 год 1
26.08.2016 «Эр-Телеком» поглотил питерского оператора за 4 миллиарда 1
11.11.2014 Рынок ЦОД: ставка на регионы не оправдывается 1
25.07.2014 Как американские ИТ-компании вводят санкции в России. Пример письма 1
14.05.2014 Red Hat блокирует российских пользователей, ссылаясь на санкции 2
18.07.2012 «Инфосистемы Джет» создала телекоммуникационную инфраструктуру в бизнес-парке Nagatino i-Land 1
21.10.2011 Голландцы открыли в Петербурге ЦОД 1
13.07.2011 Softline обеспечила комплексную антивирусную защиту корпоративной сети компании «ВестКолл» 1
22.03.2010 «ВестКолл» запустил в коммерческую эксплуатацию услугу «Автоинформатор» 2
02.12.2009 «ВестКолл» расширил пропускную способность сети Комитета по земельным ресурсам Санкт-Петербурга 2
08.04.2009 Совокупный доход «ВестКолл» в 2008 г. вырос на 44% 1
18.02.2009 «ВестКолл» обеспечил связью «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 1
22.12.2008 «ВестКолл» расширил сотрудничество с системой «Яндекс.Деньги» 2
18.12.2008 «ВестКолл» установил 75 хот-спотов Wi-Fi в Санкт-Петербурге 2
09.12.2008 «ВестКолл» запустила проект «Домашние сети» в Рязани 1
10.09.2008 «ВестКолл» приобрел 90% «Сильвернета» 1
22.07.2008 «ВестКолл» открыл переговорный пункт на Витебском вокзале 2
09.07.2008 Телеком-операторы: Triple play круче 3G 1
19.06.2008 «ВестКолл» приобрел контрольный пакет акций «Коламбия-Телекома» 3
26.05.2008 Интернет-рынок Петербурга: разгорается маркетинговая война 1
30.04.2008 Системы видеонаблюдения прокормят рынок 1
24.04.2008 Началась распродажа «карманных» операторов 1
18.04.2008 Северо-Запад: гонка Triple Play началась 1
16.04.2008 «ВестКолл» вкладывает $3 млн. в Triple Play 1
24.03.2008 Выручка «ВестКолла» в 2007 г. выросла на 51% 1
14.03.2008 Корпоративная связь: «карманные» операторы не спешат продаваться 1
20.02.2008 «ВестКолл» увеличил номерную емкость 1
20.06.2007 «ВестКолл» до конца года инвестирует $8 млн в развитие домашней сети 1
15.06.2007 «Вестколл» приобрел домашнюю сеть 1
09.06.2007 «ВестКолл» открыл в Петербурге дата-центр 2
03.04.2007 «ВестКолл» расширил возможности пакета услуг «ВестКолл Офис» 2
26.03.2007 «ВестКолл» подключит салоны «Беталинк» к интернету 1
21.03.2007 "ВестКолл" расширяет сотрудничество с "Беталинком" 4
13.03.2007 "ВестКолл" подвел итоги 2006 года 3
14.02.2007 «Мегафон» занялся фиксированной связью 1
12.02.2007 «ВестКолл» присоединил транспортную сеть к «Ростелекому» 2
10.01.2007 Новый год: Питер поборол перегрузки трафика 1

Публикаций - 40, упоминаний - 60

ВестКолл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5496 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6907 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6609 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 379 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
МегаФон ПетерСтар 154 1
Рустелеком ТК 207 1
Зеленая точка - Интелситигрупп 5 1
Элвис-Плюс 70 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 105 1
Акадо Телеком - Комкор 632 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1545 1
Siemens AG - Сименс Россия 708 1
Синтерра - Synterra 598 1
Nortel Networks 237 1
DartIT - Dart Information Technologies - ДартИТ 4 1
Код Безопасности 365 1
Rambler Group - Рамблер ГК 508 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 127 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
АФК Система ПАО 1052 1
VK - Mail.ru Group 2507 1
Acronis - Акронис 369 1
Информзащита 430 1
Ланит ГК 1184 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 562 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Veeam Software 250 1
Yandex - Яндекс 4126 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1944 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4346 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
Почта Банк 289 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 1
Wildberries 128 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 464 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 435 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Тинькофф ГК - TCS Group 52 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 647 1
Russia Partners 23 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1472 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 459 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7479 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 453 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1748 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 23 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 952 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 670 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 514 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Яндекс.Маркет 439 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Сивков Арташес 16 2
Путин Владимир 1840 1
Тимашев Ратмир 61 1
Баронов Андрей 10 1
Оганесян Ашот 58 1
Черепенников Антон 52 1
Усманов Алишер 241 1
Худавердян Тигран 66 1
Генс Филипп 29 1
Брюквин Юрий 206 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7543 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17903 11
Россия - Российская федерация - РФ 58871 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 6
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1113 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14732 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2524 3
Украина 3537 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 554 2
Европа Восточная 1746 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 148 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 170 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 319 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 693 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 273 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 766 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 408 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 1
Южная Корея - Республика 1518 1
Европа Западная 632 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1505 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5840 1
Сингапур - Республика 828 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 252 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3340 1
Bloomberg 788 1
Ведомости 260 1
CNews Analytics 2005 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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