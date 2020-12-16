Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВестКолл
WestCall
Публикаций - 40, упоминаний - 60
ВестКолл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 514 2
|Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
|Яндекс.Маркет 439 1
|VK - Mail.ru Maps.me 45 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
|Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
|Сивков Арташес 16 2
|Путин Владимир 1840 1
|Тимашев Ратмир 61 1
|Баронов Андрей 10 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Черепенников Антон 52 1
|Усманов Алишер 241 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Генс Филипп 29 1
|Брюквин Юрий 206 1
|IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 252 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3340 1
|CNews Analytics 2005 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru