Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Новгородская область Боровичский район Боровичи
СОБЫТИЯ
Публикаций - 36, упоминаний - 40
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6527 1
|Слесаренко Александр 5 2
|Лошак Кирилл 1 1
|Бадакин Алексей 1 1
|Чайка Иван 1 1
|Шмалев Андрей 41 1
|Бетелев Николай 14 1
|Дронов Александр 3 1
|Абросов Юрий 1 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Кусков Денис 221 1
|Игнатов Сергей 87 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Самуйлов Александр 20 1
|Патока Андрей 110 1
|Иванов Игорь 36 1
|Припачкин Юрий 67 1
|Бражников Илья 1 1
|Помбухчан Хачатур 52 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Попов Олег 57 1
|Пляко Владимир 8 1
|Хабчик Ирина 5 1
|Карпов Юрий 3 1
|Путинцев Леонид 1 1
|Иванченко Юрий 1 1
|Тюхтяев Леонид 1 1
|Верещагин Константин 1 1
|Рудакова Эльвира 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11628 2
|CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 2
|Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.