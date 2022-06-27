МТС запустила сеть NB-IoT в Новгородской области

Российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС» объявила о развертывании сети интернета вещей (NB-IoT) на территории Новгородской области, сообщили CNews представители организации. Появление федеральной сети NB-IoT в регионе значительно сократит затраты при внедрении IoT-решений: по сравнению с существующими стандартами для M2M, сеть нового стандарта обладает увеличенной емкостью сети, высокой радиочувствительностью, долгим сроком службы и низкой стоимостью радиомодулей.

На сегодняшний день на территории Новгородской области практически полностью покрыты NB-IoT трассы M10, M11, а также города Старая Русса и Боровичи, которые являются крупнейшими промышленными центрами региона.

Решения на базе NB-IoT востребованы во всех сферах применения интернета вещей — на транспорте, в финансовом секторе, энергетике, промышленности, ЖКХ, ритейле, медицине, умном доме, умном городе. Сеть NB-IoT обеспечивает, в частности, быстрое и безопасное подключение умных устройств для управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля водопровода и электросетей, отслеживания работы коммунальных служб и вывоза мусора, работы общественного транспорта и спецтехники. На производстве, в том числе во «вредных» цехах, устройства, работающие на сети NB-IoT, позволяют без участия человека получать данные датчиков и контролировать ключевые параметры оборудования.

«Интернет вещей — это технологии будущего, доступные сейчас, — прокомментировал Александр Самуйлов, директор МТС в Новгородской области. — Решения на базе NB-IoT уже активно применяются в различных регионах нашей страны и наконец стали доступны и новгородским компаниям. Особенно это актуально для малых и удаленных населенных пунктов Новгородчины, где не всегда есть быстрый интернет для передачи данных — устройства, подключенные к сети NB-IoT, отлично ловят сигнал на расстоянии до 10 км и безотказно передают информацию».

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Цифровая инфраструктура на базе сети NB-IoT МТС способна обеспечить быстрое и экономически эффективное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств — датчиков, сенсоров и счетчиков. Так, системы непрерывного мониторинга климатического режима с помощью собственного IoT-решения МТС «Цельсиум» помогают сетям магазинов одежды правильно хранить ассортимент одежды, предотвращать убытки и избегать порчи товаров. Решение уже внедрено в Ярославле, Мурманске, Архангельске, Самаре и еще более чем десяти городах страны.

Компании Новгородской области могут подключиться к специальному тарифу для интернета вещей, рассчитанному на работу в стандарте NB-IoT.