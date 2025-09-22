Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183390
ИКТ 14259
Организации 11079
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3510
Системы 26243
Персоны 78782
География 2952
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 735
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2720
Мероприятия 873

Самуйлов Александр


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 МТС обеспечила связью самую трудящуюся деревню Коми 1
25.05.2023 МТС в два раза увеличила скорость мобильного интернета в «городе братьев Карамазовых» 1
17.02.2023 Жители Торговой стороны Великого Новгорода смогут подключить гигабитный интернет 1
12.01.2023 Жители Западного и Псковского районов Новгорода смогут сэкономить на высокоскоростном интернете 1
26.12.2022 МТС усилила мобильный интернет в окрестностях Новгорода 1
19.12.2022 МТС увеличила скорость мобильного интернета на трассе М10 в Новгородской области 1
06.12.2022 Стримить со стен Новгородского Кремля и вести летопись отдыха в интернете смогут абоненты МТС 1
06.10.2022 МТС прокачала интернет на берегах Волхова и Мсты 1
27.06.2022 МТС запустила сеть NB-IoT в Новгородской области 1
10.08.2021 В филиале МТС в Липецкой области назначен директор 1
30.07.2019 МТС запустила сеть LTE для интернета вещей в Липецкой области 1
26.05.2017 МТС обеспечила столицу Ямала скоростным фиксированным интернетом 1
01.02.2017 МТС назначила директора на Ямале 3

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Самуйлов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13768 12
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9059 1
Технологии Будущего 153 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4357 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 277 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
Музей-усадьба С.В. Рахманинова Ивановка ОГБУК 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55381 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6040 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70874 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28638 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16806 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22426 7
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5724 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2600 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11953 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8041 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8512 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8664 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9540 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8989 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13243 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3331 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 922 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 300 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1504 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9149 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3721 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2157 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1702 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1118 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4601 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1980 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7167 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2308 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1902 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 520 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11103 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3029 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4263 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8022 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21591 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 338 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14417 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1800 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 142 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 87 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 230 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5679 1
МТС Big Data 301 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Аветисян Армен 47 1
Симайченков Сергей 9 1
Долженко Евгения 36 1
Перагов Андрей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 153359 10
Россия - СЗФО - Новгородская область 681 8
Беларусь - Белоруссия 5952 6
Армения - Республика 2355 6
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 328 4
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 318 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3017 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 468 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 580 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 914 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18272 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3182 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45049 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 47 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Старорусский район - Старая Русса 26 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Усманский район - Усмань 11 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 158 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 119 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 381 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 245 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2875 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 395 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 761 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 621 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 450 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 739 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Елец 39 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Задонский район - Задонск 10 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Боровичский район - Боровичи 35 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь - Вышний Волочек 16 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Новоселицкий район - Новоселицкое - Чернолесское 4 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Крестецкое городское поселение - Крестцы 12 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Лебедянский район - Лебедянь 10 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Чудовский район - Чудово 25 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6812 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3711 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19878 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54004 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1793 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25436 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2556 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6247 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2815 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 748 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6537 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11538 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10372 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5381 1
Энергетика - Energy - Energetically 5400 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1705 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5301 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5494 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3115 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 998 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 253 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 331 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 35 1
НАТ - Новгородский Агротехнический техникум 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385250, в очереди разбора - 730586.
Создано именных указателей - 183390.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще