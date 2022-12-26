МТС усилила мобильный интернет в окрестностях Новгорода

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов расширила и усилила покрытие сети в трех населенных пунктах Новгородского района. Мобильный интернет МТС на скорости до 150 Мбит/с стал доступен местным жителям и дачникам в поселке Тесово-Нетыльский, деревнях Горные Морины и Красные станки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря модернизации оборудования высокоскоростным интернетом МТС теперь смогут воспользоваться более чем 2500 жителей поселка Тесово-Нетыльский и деревни Горные Морины, а также дачники, которые планируют провести здесь зимние каникулы. Абоненты МТС смогут оставаться в контакте с друзьями и близкими, созваниваться и поздравлять друг друга по видеосвязи, смотреть в сети новогодние программы и фильмы в высоком разрешении. А посетители Музея Тесовоской узкоколейной железной дороги – вести прямые трансляции с экскурсий и оперативно выкладывать в соцсети фотографии уникальных экспонатов: локомотивов, дрезин, вагонов и путевой техники.

Также интернет МТС на высоких скоростях появился в деревне Красные Станки. Жителям и отдыхающим в деревне стали доступны все современные цифровые сервисы – госусулуги, доступ к онлайн-магазинам, соцсети, мессенджеры и онлайн-кинотеатры.

«В Новгородской области найдутся развлечения и достопримечательности на любой вкус: прекрасная природа для любителей экологичного отдыха, Кремль и древние храмы для тех, кто интересуется историей, уникальные музеи, такие как Тесовский музей узкоколейной железной дороги, для увлекающихся техникой. Очень важно, чтобы туристы, приезжающие в наш регион, могли оставаться на связи, пользоваться высокоскоростным интернетом и популяризировать Новгородскую область в сети. Чтобы отвечать постоянно возрастающим нагрузкам, особенно в период праздников, мы модернизируем сеть в регионе. Планируя график работ, мы заботимся не только о жителях Новгорода или районных центров, но стараемся также охватить небольшие населенные пункты и туристические объекты, чтобы любому новгородцу или гостю было комфортно со связью МТС», — сказал Александр Самуйлов, директор МТС в Новгородской области.

Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision Безопасность

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.