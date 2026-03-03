Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191199
ИКТ 14742
Организации 11417
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26635
Персоны 83206
География 3032
Статьи 1576
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Россия ЦФО Липецкая область Усманский район Усмань

Россия - ЦФО - Липецкая область - Усманский район - Усмань

СОБЫТИЯ


03.03.2026 «МегаФон» улучшил покрытие сети на трассе Липецк–Усмань 1
23.10.2025 МТС прокачала сеть LTE для спортсменов самого большого села России 1
30.04.2025 «МегаФон» прокачал связь для 200 тысяч липчан 1
07.02.2025 «МегаФон» провел рефарминг в Усмани 3
18.04.2024 «МегаФон» разогнал интернет в одном из старейших сел Липецкой области 1
27.11.2023 Липецкий бизнес стал в два раза чаще искать цифровые решения для обеспечения безопасности удаленных объектов 1
21.06.2023 В Молодежном сквере Усмани за безопасностью проследит видеонаблюдение МТС 1
27.01.2023 На железнодорожной станции Беляево Усманского района появился высокоскоростной мобильный интернет 1
24.10.2022 Мобильный интернет ускорился на берегу липецкой реки Белоколодец 1
30.07.2019 МТС запустила сеть LTE для интернета вещей в Липецкой области 1
10.12.2018 МТС обеспечил связью небольшие поселки Липецкой области 1
11.06.2013 «Ростелеком» строит сеть Wi-Fi в Липецкой области 1
10.05.2007 В России найден древний скифский меч 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14734 7
МегаФон 10158 3
Ростелеком 10457 1
РЖД ЮВЖД - Юго-Восточная железная дорога 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57914 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8879 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29014 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9506 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6248 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74247 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17259 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12349 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5927 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23155 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2646 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22088 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9627 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15016 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9430 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8571 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25627 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3362 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8987 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4057 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6722 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9842 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 309 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1108 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5325 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1326 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1105 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1536 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1601 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4380 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2377 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2083 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 582 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1760 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 674 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1833 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4724 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1625 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3144 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5956 2
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
Долженко Евгения 36 4
Нехорошев Дмитрий 17 2
Лысенков Сергей 2 1
Самуйлов Александр 15 1
Сперанский Андрей 2 1
Аверов Дмитрий 1 1
Толстой Лев 64 1
Симаков Михаил 5 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 603 11
Россия - РФ - Российская федерация 159103 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 483 4
Беларусь - Белоруссия 6095 4
Армения - Республика 2390 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1641 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 906 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 256 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Задонский район - Задонск 10 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Новоусманский район 16 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронежский заповедник - Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова 4 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Елец 39 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 753 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Лебедянский район - Лебедянь 10 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 387 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55286 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3817 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7039 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20511 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11831 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 630 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5528 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26153 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2987 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 447 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 264 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1207 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3197 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2972 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4351 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10568 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6720 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422795, в очереди разбора - 726539.
Создано именных указателей - 191199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще