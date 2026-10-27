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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203549
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Сперанский Андрей

СОБЫТИЯ


27.10.2026 В Липецкой области стали чаще пользоваться современными смартфонами 1
16.05.2024 «МегаФон» разогнал интернет в ОЭЗ «Липецк» 1
18.04.2024 «МегаФон» разогнал интернет в одном из старейших сел Липецкой области 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сперанский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11050 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3842 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 2
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4091 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1406 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8638 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1822 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2696 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 1
Базаев Александр 1 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 647 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Усманский район - Усмань 18 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязинский район - Грязи 9 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 505 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Задонский район - Задонск 14 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Лев-Толстовский район 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 632 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1106 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2892 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3416 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2765 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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