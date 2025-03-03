Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Липецкая область Лебедянский район Лебедянь
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 5
|МТС Центр макрорегион 64 1
|МегаФон 8974 1
|Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
|Solvo - Солво 23 1
|Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 1
|НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 269 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
|Долженко Евгения 31 2
|Рылов Дмитрий 51 1
|Нехорошев Дмитрий 10 1
|Королев Олег 4 1
|Абдилладжанов Михаил 1 1
|Самуйлов Александр 12 1
|Лысенков Сергей 2 1
|Толстой Лев 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.