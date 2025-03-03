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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Липецкая область Лебедянский район Лебедянь

Россия - ЦФО - Липецкая область - Лебедянский район - Лебедянь

03.03.2025 «МегаФон» расширил цифровой охват в Липецкой области 1
06.12.2024 «МегаФон» улучшил покрытие и разогнал мобильный интернет на трассе Лебедянь-Данков 3
27.02.2024 МТС обеспечила мобильным интернетом села Грязновка, Замарайка и Камышевка Липецкой области 1
30.08.2022 К началу нового учебного года в сельских школах Липецкой области выросла скорость интернета МТС 1
30.07.2019 МТС запустила сеть LTE для интернета вещей в Липецкой области 1
21.03.2018 МТС обновила голосовую сеть более чем в 50 населенных пунктах Липецкой области 1
25.04.2011 МТС инвестирует в развитие сети в Липецкой области около 400 млн руб. 1
17.04.2009 Склад завода «Лебедянский» начал работу под управлением Solvo.WMS 1
01.07.2008 «Позитроника» откроет новый магазин в Липецке 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 5
МТС Центр макрорегион 64 1
МегаФон 8974 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Solvo - Солво 23 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 269 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8301 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7813 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5813 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11245 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27981 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5323 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7106 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8105 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16053 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12644 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3753 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24625 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20781 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1087 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6074 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2170 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2933 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2408 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8635 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 289 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1033 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1005 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1451 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16213 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1473 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 98 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 887 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1558 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7163 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3472 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5918 1
МТС 2G-сеть 12 1
Solvo WMS 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 83 1
Долженко Евгения 31 2
Рылов Дмитрий 51 1
Нехорошев Дмитрий 10 1
Королев Олег 4 1
Абдилладжанов Михаил 1 1
Самуйлов Александр 12 1
Лысенков Сергей 2 1
Толстой Лев 52 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 552 7
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 445 4
Россия - РФ - Российская федерация 145709 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Задонский район - Задонск 10 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Елец 38 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 362 4
Россия - Воловский район - Волово 11 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 2
Беларусь - Белоруссия 5727 2
Армения - Республика 2297 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Измалково 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 238 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Усманский район - Усмань 10 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11027 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2615 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7053 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1011 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2409 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 223 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 866 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8793 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5122 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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