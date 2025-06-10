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Россияне мстят Microsoft за санкции. Крупный клиент спустя 18 лет полностью отказался от ее сервисов в пользу российских аналогов

«Готэк» перевел свыше 1400 сотрудников на российские интернет-сервисы за авторством «Яндекса» вместо аналогичных решений Microsoft, которыми пользовался с 2007 г. Американская корпорация регулярно вводит новые санкции против россиян, чем отпугивает не только частных пользователей, которые в два счета могут отказаться от ее продуктов, но и крупные корпорации, для которых смена экосистемы – непростой шаг.

Microsoft, прощай

В России завершился крупномасштабный переход с интернет-сервисов американского софтверного гиганта Microsoft на аналогичные им отечественные решения. Процесс импортозамещения пережила компания «Готэк», отечественный производитель упаковки, сообщили CNews представители «Яндекс 360». Они добавили, что сервисы Microsoft работали в компании с 2007 г., то есть 18 лет

В качестве альтернативы американским решениям «Готэк» выбрала продукты, входящие в экосистему «Яндекс 360». На них было переведено более 1400 работников компании.

У «Готэк» было две основные причины отказа от продукции Microsoft, и первая заключалась в росте затрат на пользование ею. Вторая причина – это угроза отключения зарубежных сервисов. Как сообщал CNews, Microsoft весной 2024 г. начала выгонять российских бизнес-пользователей из своих облаков, да и в Git-сервисе GitHub, который Microsoft купила в июне 2018 г., россиян, особенно российские компании, с весны 2022 г. не очень рады видеть.

Что было, и что стало

В «Яндекс 360» сообщили CNews, что сервисы Microsoft работали в «Готэк» с 2007 г., то есть 18 лет. На вопрос редакции, о каких именно сервисах речь, в «Яндекс 360» ответили: «Почтовый сервер Exchange и виртуальный офис (Microsoft Office 365, Microsoft Teams) на новых площадках (Арамиль в Свердловской области, Переславль-Залесский в Ярославской области, Лебедянь в Липецкой области); на старых площадках (Железногорск в Курской области, Новомосковск в Тульской области, Санкт-Петербург в Ленинградской области) – почтовый сервер Exchange».

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© drserg / фотобанк «Фотодженика»
Из-за своей позиции по отношению к россиянам Microsoft лишилась еще одного крупного отечественного клиента

После перехода около полутора тысяч сотрудников «Готэк» отныне на ежедневной основе используют «Почту» (клиент электронной почты), «Мессенджер» (корпоративный сервис мгновенного обмена сообщениями и файлами), «Диск» (облачное хранилище») и другие цифровые инструменты «Яндекса», в том числе «Документы». Это заменитель Office 365 и заодно Google Docs, позволяющий совместно работать над документами в облачной среде.

Редакция CNews поинтересовалась, кто реализовывал сам процесс отказа от инфраструктуры Microsoft в пользу российской экосистемы. В «Яндекс 360» сообщили что за это отвечали специалисты отечественной компании «Софтлайн».

«Тестовый период занял около месяца, – сказали CNews представители «Яндекс 360». – Связано это с обучением персонала, систематизацией информации по тестируемому продукту и принятием решения по переходу. Переход на почту "Яндекс360", по всей группе "Готэк" был осуществлен в течение двух месяцев».

Выгода очевидна

По информации «Яндекс 360», отказ от веб-сервисов Microsoft позволил «Готэк» сэкономить немало денег. Выбор в пользу отечественной экосистемы вместо американской привел сокращению расходов на инфраструктуру почти на треть (на 29%) в годовом выражении.

На начальном, тестовом этапе, занявшем два месяца, это было не так заметно, потому что на тот момент сервисами «Яндекс 360» пользовались лишь 50 человек в компании. К моменту завершения перехода на сервисы «Яндекс 360» перешли все отделы «Готэк», включая бухгалтерию, отдел кадров и ИТ-отдел.

Компания продолжает интеграцию Яндекс 360 в свои бизнес-процессы. В ближайших планах – использование облачных инструментов для автоматизации документооборота и работы с производственными площадками.

Потому что нечего было поворачиваться спиной

Microsoft ушла из России в первых числах марта 2022 г., и на протяжении прошедших с того момента более трех лет она регулярно вводит санкции против россиян. Больше всего достается ее корпоративным клиентам.

Как российские компании внедряют облачные решения. Отчет

За последние три года очень много компаний отказались от ее программных продуктов и веб-сервисов. Кто-то выбрал бесплатные решения с открытым исходным кодом, другие же предпочли российские разработки.

К последним относится, в том числе, «Почта России». В сентябре 2024 г. CNews писал о ее решении по полному отказу от Windows в пользу российского дистрибутива Linux семейства «Альт». Американская ОС подлежит удалению со 130 тыс. компьютеров «Почты России» по всей стране.

В октябре 2024 г. схожий переход задумал и «Уральский завод гражданской авиации». Он инициировал процесс отказа от американского почтового сервера Microsoft Exchange в пользу российского RuPost. Также завод решил перевести все свои компьютеры, а это несколько тысяч рабочих мест, на российскую ОС Astra Linux, предварительно удалив с них Windows.

Геннадий Ефремов

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