Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облаков

Microsoft начинает отключение российских юридических лиц от своих облачных сервисов. Сделать это американская корпорация грозилась с марта 2024 г.



Отключение начинается

Microsoft начала отключение облачных подписок для зарегистрированных на территории России корпоративных клиентов.

«Коллеги, мы получили уведомление от корпорации Microsoft об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам с второго сентября 2024 г., рекомендуем произвести сохранение данных из облака Microsoft (BackUp)», — написали представители «Софтлайн» в своем Telegram-канале.

Эксперт «Софтлайн» пояснил в чате, что исключением будут только мультинациональные компании (MNC), которые имеют штаб-квартиры в других странах и управляются из-за пределов России. «Механизм реализации отключения нам не известен», — добавил эксперт и сообщил, что на момент диалога сведений о том, что кого-то уже отключили в компанию не поступало.

О планах отключения во второго сентября от облачных сервисов Microsoft всех, зарегистрированных в России юрлиц, CNews писал 21 августа 2024 г. По информации «Софтлайн», ограничения затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP).

Санкции ко Дню России

Запрет предоставлять россиянам облачные сервисы в области ПО для управления предприятия и производством с 12 сентября 2024 г. вошел в пакет санкций, о котором Министерство финансов США сообщило в июне 2024 г. Объявление совпало с с празднованием Дня России.

Введение пакета было приурочено к саммиту лидеров стран G7 («Большая семерка») в Италии. Власти США запретили также оказывать российским компаниям услуги по ИТ-консалтингу и разработке. В Минфине США подчеркнули, что целью является запрет доступа российского военно-промышленного комплекса к ПО и ИТ-сервисам.

Microsoft действует на опережение

Microsoft запретила российскому бизнесу пользоваться ее облачными сервисами еще в середине марта 2024 г. Компания ссылалась на европейские санкции против России и предоставила компаниям всего несколько дней на поиск новых облаков и перенос в них всей инфраструктуры. Это был 12-й пакет ограничений, принятый в конце декабря 2023 г. Он накладывал ограничения на импорт в Россию сервисов, в том числе и облачных, для бизнес-аналитики (business intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM) и пр.

Позже Microsoft решила предоставить российским компаниям еще несколько дополнительных дней, чтобы они могли найти альтернативу ее облачным сервисам. В мае выяснилось, что запрет так и не был инициирован.

«Microsoft исследует вопрос приостановления доступа к облачным продуктам, чтобы минимизировать излишние отключения», — сказал тогда вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов.

Западных облаков не будет

По данным аналитической компании Statista, в IV квартале 2023 г. Amazon занимала 31% глобального рынка облачных сервисов, а Microsoft — 24%, что в сумме дает более половины (55%) в глобальном плане. Третье место в этом рейтинге удерживает еще одна американская ИТ-корпорация — Google, доля которой составляет 11%. По данным Softline, ограничения, наложенные на россиян, могут коснуться и ее облаков. Amazon в марте 2024 г. синхронно с Microsoft, заявляла о закрытии россиянам доступа к своим облачным подпискам.

«Очевидно, что риски для бизнеса, в том числе потери большого объема данных и прекращения функционирования ключевых бизнес-приложений, существуют, – заявил тогда CNews Роман Мылицын, руководитель направления инновационных исследований ПАО «Группа Астра». — Рано или поздно начнутся произвольные ограничения для российских компаний. В этой связи разумным решением является подготовка резервного варианта в виде проработки миграции на российские решения».

В конце августа «Группа Астра» сообщила CNews о запуске в России облачной платформы Astra Cloud. По словам представителей группы, эта платформа позволяет, в числе прочего, «развивать ИТ-системы и оптимизировать бизнес-процессы организаций». На вопрос редакции CNews, является ли Astra Cloud российской альтернативой американским облакам Google Cloud, Microsoft Azure и Amazon Web Services разработчики ответили утвердительно. Целевая аудитория продукта — для Enterprise-сегмент и госкомпании.