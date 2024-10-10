Разделы

|

Microsoft погнали с крупного российского авиационного завода. Идет отказ от MS Exchange, в планах переход на отечественный Linux

«Уральский завод гражданской авиации» инициировал процесс отказа от американского почтового сервера Microsoft Exchange в пользу российского RuPost. Завершена первая фаза – на новый сервис переведены 1400 почтовых ящиков. Это только треть – впереди перевод еще 6600 ящиков и переход на российскую ОС. Microsoft вводит все новые санкции против российского бизнеса, на что тот отвечает массовым отказом от ее продуктов.

Microsoft здесь больше не нужна

«Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) перевел 1400 почтовых ящиков сотрудников на российский почтовый сервер RuPost компании «РуПост». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра», в состав которой входит «РуПост».

Сейчас завод использует сервис Exchange американской корпорации Microsoft. За последние два с половиной года она ввела огромное количество санкций против России, в особенности против российского бизнеса, чем заслужила взаимное отношение к себе со стороны российских компаний. Они начали массово отказываться от ее продуктов – в некоторых случаях доходит до того, что ОС Windows исчезает с десятков тысяч компьютеров, а вместо нее появляется отечественная операционная система.

«Уральский завод гражданской авиации» – это российское авиапромышленное предприятие, которое занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной, в частности, вертолетной, техники, а вместе с ней – деталей, узлов и агрегатов для нее.

Юрлицо завода – АО «УЗГА», образовано в мае 1993 г., должность генерального директора с июля 2024 г. занимает Леонид Лузгин. Выручка по итогам 2023 г. – 60,2 млрд (рост 42% год к году), чистая прибыль – 2,7 млрд руб. (данные сервиса «Контур.Фокус»).

zav6.jpg

УЗГА
Самолет ЛМС-901 «Байкал», проект УЗГА

Основной вид деятельности – «ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические» (код ОКВЭД 33.16). Дополнительных видов деятельности – 56. За 31 год существования АО «УЗГА» участвовало в 670 гостендерах на общую сумму 32,6 млрд руб. и победило в 411 из них на 26,2 млрд руб.

Первый шаг сделан

1400 почтовых адресов, перенесенных из Exchange в RuPost – это лишь начало процесса миграции УЗГА на российский почтовый сервис. Впереди еще перенос оставшихся 6600 рабочих мест и такого же количества адресов электронной почты. Редакция CNews обратилась в «Группу Астра» и УЗГА с вопросами о предполагаемых сроках завершения перехода RuPost и вложениях в этот процесс и ожидает ответа.

«Реализация инициативы даст возможность предприятию бесшовно заместить сервис корпоративной почты от Microsoft, построив полнофункциональное отказоустойчивое решение», – сообщили CNews представители «Группы Астра».

По всей видимости, много времени перенос всех почтовых адресов завода в систему RuPost не займет. Связано это с тем, что у специалистов завода уже проработан каждый этап перехода, причем учитывалось еще и то, что при переносе адресов из одного почтового сервиса в другой нужно обеспечить «бесперебойную работу системы и сохранить привычный рабочий процесс». В УЗГА уточнили, что миграцию на российский почтовый сервис реализует, полагаясь исключительно на собственные силы, то есть без привлечения внешних специалистов.

Сначала проверяй, потом импортозамещай

«Уральский завод гражданской авиации» не сразу сделал выбор в пользу RuPost – в «Группе Астра» сообщили, что специалисты завода рассматривали и другие почтовые системы, но их названия раскрывать не стали.

zav61.jpg

УЗГА
УЗГА занимается, в числе прочего, ремонтом и обслуживанием вертолетной техники

Причин, по которым завод в итоге остановился именно на RuPost, было несколько. Одна из них – это независимость от облачных сервисов, которые, как сообщал CNews, в последнее время теряют популярность у бизнеса в России и мире – компании все чаще хотят владеть собственной ИТ-инфраструктурой, что зачастую обходится даже дешевле облаков.

OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда
Маркет

RuPost располагает возможностью работать без привязки к облаку, то есть внутри собственной инфраструктуры компании – on premise. Также в RuPost есть механизмы миграции из других почтовых сервисов.

Выбрав RuPost, специалисты УЗГА приступили к тестированию сервиса в рамках пилотной эксплуатации. По результатам тестового использования было принято решение о полном отказе от Microsoft Exchange именно в пользу RuPost. На начальном этапе был построен трехузловой отказоустойчивый кластер на базе отечественного ПО и осуществлена миграция почтовых ящиков с архивами большого объема.

Не почтой единой

Останавливаться на импортозамещении только лишь почты «Уральский завод гражданской авиации», как сообщили CNews в «Группе Астра», не намерен. В планы завода также входит переход на Astra Linux – российскую операционную систему, которая, согласно данным Strategy Partners, является самой востребованной отечественной ОС с долей рынка на уровне 76%.

Наряду с Astra Linux руководство завода намерено внедрить службу каталогов ALD Pro. Как сообщал CNews, ее релиз состоялся в ноябре 2021 г. И то, и другое является отечественным заменителем продуктов Microsoft – ОС Windows и службы каталогов Active Directory соответственно. В перспективе в ИТ-инфраструктуру завода будут внедрены и другие продукты «Группы Астра».

На вопрос редакции CNews о планируемых сроках перехода на Astra Linux представители УЗГА ответили: «Необходимый объем замещения планируется выполнить до конца 2026 г.». Редакция также обратилась с вопросом о том, какая ОС установлена на рабочих местах сотрудников завода, и ожидает ответа.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования

ИТ-резидент «Сколково» с почти миллиардной выручкой, который не платил работникам зарплаты, оказался крупным владельцем земли в Подмосковье

Игорь Душа, «Нота Купол»: Есть три ИБ-сегмента, в которых потребности заказчиков выражены наиболее остро

В Rutube появился прием донатов для поддержки авторов

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Власти хотят разрешить строить базовые станции ближе к жилым домам

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: