Microsoft погнали с крупного российского авиационного завода. Идет отказ от MS Exchange, в планах переход на отечественный Linux

«Уральский завод гражданской авиации» инициировал процесс отказа от американского почтового сервера Microsoft Exchange в пользу российского RuPost. Завершена первая фаза – на новый сервис переведены 1400 почтовых ящиков. Это только треть – впереди перевод еще 6600 ящиков и переход на российскую ОС. Microsoft вводит все новые санкции против российского бизнеса, на что тот отвечает массовым отказом от ее продуктов.

Microsoft здесь больше не нужна

«Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) перевел 1400 почтовых ящиков сотрудников на российский почтовый сервер RuPost компании «РуПост». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра», в состав которой входит «РуПост».

Сейчас завод использует сервис Exchange американской корпорации Microsoft. За последние два с половиной года она ввела огромное количество санкций против России, в особенности против российского бизнеса, чем заслужила взаимное отношение к себе со стороны российских компаний. Они начали массово отказываться от ее продуктов – в некоторых случаях доходит до того, что ОС Windows исчезает с десятков тысяч компьютеров, а вместо нее появляется отечественная операционная система.

«Уральский завод гражданской авиации» – это российское авиапромышленное предприятие, которое занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной, в частности, вертолетной, техники, а вместе с ней – деталей, узлов и агрегатов для нее.

Юрлицо завода – АО «УЗГА», образовано в мае 1993 г., должность генерального директора с июля 2024 г. занимает Леонид Лузгин. Выручка по итогам 2023 г. – 60,2 млрд (рост 42% год к году), чистая прибыль – 2,7 млрд руб. (данные сервиса «Контур.Фокус»).

УЗГА Самолет ЛМС-901 «Байкал», проект УЗГА

Основной вид деятельности – «ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические» (код ОКВЭД 33.16). Дополнительных видов деятельности – 56. За 31 год существования АО «УЗГА» участвовало в 670 гостендерах на общую сумму 32,6 млрд руб. и победило в 411 из них на 26,2 млрд руб.

Первый шаг сделан

1400 почтовых адресов, перенесенных из Exchange в RuPost – это лишь начало процесса миграции УЗГА на российский почтовый сервис. Впереди еще перенос оставшихся 6600 рабочих мест и такого же количества адресов электронной почты. Редакция CNews обратилась в «Группу Астра» и УЗГА с вопросами о предполагаемых сроках завершения перехода RuPost и вложениях в этот процесс и ожидает ответа.

«Реализация инициативы даст возможность предприятию бесшовно заместить сервис корпоративной почты от Microsoft, построив полнофункциональное отказоустойчивое решение», – сообщили CNews представители «Группы Астра».

По всей видимости, много времени перенос всех почтовых адресов завода в систему RuPost не займет. Связано это с тем, что у специалистов завода уже проработан каждый этап перехода, причем учитывалось еще и то, что при переносе адресов из одного почтового сервиса в другой нужно обеспечить «бесперебойную работу системы и сохранить привычный рабочий процесс». В УЗГА уточнили, что миграцию на российский почтовый сервис реализует, полагаясь исключительно на собственные силы, то есть без привлечения внешних специалистов.

Сначала проверяй, потом импортозамещай

«Уральский завод гражданской авиации» не сразу сделал выбор в пользу RuPost – в «Группе Астра» сообщили, что специалисты завода рассматривали и другие почтовые системы, но их названия раскрывать не стали.

УЗГА УЗГА занимается, в числе прочего, ремонтом и обслуживанием вертолетной техники

Причин, по которым завод в итоге остановился именно на RuPost, было несколько. Одна из них – это независимость от облачных сервисов, которые, как сообщал CNews, в последнее время теряют популярность у бизнеса в России и мире – компании все чаще хотят владеть собственной ИТ-инфраструктурой, что зачастую обходится даже дешевле облаков.

RuPost располагает возможностью работать без привязки к облаку, то есть внутри собственной инфраструктуры компании – on premise. Также в RuPost есть механизмы миграции из других почтовых сервисов.

Выбрав RuPost, специалисты УЗГА приступили к тестированию сервиса в рамках пилотной эксплуатации. По результатам тестового использования было принято решение о полном отказе от Microsoft Exchange именно в пользу RuPost. На начальном этапе был построен трехузловой отказоустойчивый кластер на базе отечественного ПО и осуществлена миграция почтовых ящиков с архивами большого объема.

Не почтой единой

Останавливаться на импортозамещении только лишь почты «Уральский завод гражданской авиации», как сообщили CNews в «Группе Астра», не намерен. В планы завода также входит переход на Astra Linux – российскую операционную систему, которая, согласно данным Strategy Partners, является самой востребованной отечественной ОС с долей рынка на уровне 76%.

Наряду с Astra Linux руководство завода намерено внедрить службу каталогов ALD Pro. Как сообщал CNews, ее релиз состоялся в ноябре 2021 г. И то, и другое является отечественным заменителем продуктов Microsoft – ОС Windows и службы каталогов Active Directory соответственно. В перспективе в ИТ-инфраструктуру завода будут внедрены и другие продукты «Группы Астра».

На вопрос редакции CNews о планируемых сроках перехода на Astra Linux представители УЗГА ответили: «Необходимый объем замещения планируется выполнить до конца 2026 г.». Редакция также обратилась с вопросом о том, какая ОС установлена на рабочих местах сотрудников завода, и ожидает ответа.