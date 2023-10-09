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Мощный российский инфраструктурный оператор отказывается от Windows, MS Office и MS Exchange

«Дочка» одного из главных операторов критической информационной инфраструктуры в России — «Россети Северо-Запад» отказывается от пула продуктов Microsoft, включая операционную систему, офисный пакет и почту и переходит на отечественные продукты. На эти цели компания выделила 243,1 млн рублей.

Отказ от Windows в пользу отечественного

Как выяснил CNews, «Россети Северо-Запад» выделила 243,1 млн руб. на импортозамещение иностранного программного обеспечения и операционных систем.

Судя по техническому заданию, «Россети» отказываются от ОС Windows, Microsoft Office и Microsoft Exchange, так как российские продукты должны обеспечить миграцию пользователей именно с решений.

«Россети» приобретают ПО «в целях обеспечения индикаторов эффективности перехода на использование отечественного ПО», которые были установлены для госкорпораций в августе 2022 г., а также в целях исполнения указа Президента России Владимира Путина о мерах безопасности и независимости российской критической информационной инфраструктуры, следует из технического задания.

«Россети Северо-Запад» — основной оператор, оказывающий услуги по передаче электроэнергии и присоединению к электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия и Республике Коми.

Тысячи отечественных лицензий

«Россети» закупают 8400 лицензий отечественных операционных систем и 7850 лицензий российского офисного ПО, а также 8400 — российских клиентских систем и 8400 лицензий коммуникационного ПО.

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Фото: Freepik
«Дочка» «Россетей» отказывается от пула продуктов Microsoft

Из тендерных документов следует, что российская ОС должна устанавливаться и работать на процессоре Intel или AMD со стандартной архитектурой. ПО должно быть совмещено с ОС, включенными в реестр ПО Минцифры. А коммуникационное ПО должно включать в себя сервис обмена мгновенными сообщениями, аудио и видео-звонками и др. Веб-клиент и десктоп-клиент должны быть совместимы с «Яндекс браузером» и ОС Windows, MacOS, Linux.

Тендер на закупку тысячи лицензий отечественного ПО был размещен 6 октября 2023 г. в формате «прочее» (обычно тендеры размещаются либо в формате аукциона, либо конкурса). Заявки принимаются до 23 октября, итоги будут подведены 7 ноября 2023 г.

Импортозамещение «Россетей»

В стране эпоха импортозамещения и все госзаказчики планомерно переходят на российское ПО и «Россети» не исключение. Например, в начале августа 2023 г. CNews писал о тендере электросетевого холдинга на перевод одной из своих информсистем с SAP на отечественное ПО.

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Импортонезависимость

CNews часто наблюдает закупки «дочек» «Россетей» отечественных продуктов. Только в сентябре 2023 г. CNews писал о нескольких тендерах. Например, «Россети Сибирь» публиковала тендер на закупку 6,5 тыс. бессрочных лицензий ОС «Альт». На эти цели компания выделила 53 млн руб.

А «Россети Ленэнерго» опубликовала тендер на закупку ПАКов, а также отечественных СУБД и ОС. Госзаказчик готов был заплатить за это почти 700 млн рублей.

Кристина Холупова

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