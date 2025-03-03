«МегаФон» расширил цифровой охват в Липецкой области

Жители еще 30 небольших деревень и сел Липецкой области теперь могут пользоваться мобильной связью четвертого поколения от «МегаФона». В рамках программы «Устранение цифрового неравенства» оператор расширил контур 4G в регионе. Теперь почти 10 тыс. человек могут пользоваться современными цифровыми сервисами и звонить по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Воспользоваться скоростным интернетом и голосовой связью оператора могут жители малых населенных пунктов 10 муниципальных образований: Грязинского, Данковского, Добринского, Долгоруковского, Лебедянского, Усманского, Хлевенского и Чаплыгинского районов, а также Воловского, Становлянского и Липецкого округов.

В числе прочих в контур 4G оператор включил и село Грязновку Лебедянского района, знаменитое своим уникальным старинным Крестовоздвиженским храмом. Считается, что изначально он был украшен 13 куполами, что бывает крайне редко – таких церквей в России всего две, второй подобный храм находится в Москве. С помощью меценатов уникальный архитектурный объект восстанавливается, и теперь ход работ местные жители могут транслировать в прямом эфире.

Cеть 4G от «МегаФона» пришла и в малочисленные населенные пункты. Например, в Грязновке сейчас проживают около 200 человек, около 150 человек насчитывается в селе Средняя Лукавка Грязинского района и в деревне Рыхотка Данковского района. Менее 100 человек проживают в деревне Княжная Воловского района.

Кроме того, скоростной мобильный интернет оператора появился в восьми деревнях и селах Липецкого округа – это ближайшее к областному центру муниципальное образование, являющееся, по сути, пригородом Липецка – одна из самых населенных и растущих территорий региона.

«Жители области все активнее проявляют себя в интернете. Только за последний год трафик передачи данных в нашем регионе увеличился почти на 20%, и этот рост будет продолжаться. Чтобы обеспечить липчан надежной голосовой связью и достойными скоростями мобильного интернета, мы развиваем сеть разными способами: и с помощью государственных программ, и за счёт собственных инвестиционных проектов. Например, в прошлом году мы модернизировали базовые станции в 150 локациях региона, а в этом году устранили цифровое неравенство еще в 30 населенных пунктах», – сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.