На железнодорожной станции Беляево Усманского района появился высокоскоростной мобильный интернет

На остановочном пункте Беляево Юго-Восточной железной дороги в Усманском районе появилась связь и скоростной мобильный интернет от МТС.

Остановочный пункт Беляево расположен на территории Усманского бора, который является частью Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В.М. Пескова. Теперь экологи, местные жители, туристы, а также пассажиры поездов и электричек могут пользоваться мобильной связью и комфортным доступом в интернет на станции. Цифровые технологии вдали от населенных пунктов обеспечивают комфорт и безопасность людей, которые должны иметь возможность позвонить родственникам, а в случае экстренной ситуации – связаться со службой спасения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«По легенде, которую рассказывают в Усманском краеведческом музее, в местном бору зарыт клад разбойника Кудеяра. Теперь в тех местах появились куда более важные сокровища – цифровые технологии и сервисы, которые приносят реальную пользу. В прошлом году нам, например, удалось обеспечить высокоскоростным интернетом около двадцати небольших сел, удаленных от райцентров. Мы круглосуточно поддерживаем связь в регионе, в населенных пунктах и на трассах, чтобы наши абоненты всегда оставались на связи и имели доступ в интернет», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.