Жители Западного и Псковского районов Новгорода смогут сэкономить на высокоскоростном интернете

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о расширении фиксированной сети в Псковском и Западном районах города. Более 2000 новгородцев получили доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить на связи до 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря установке нового оборудования жители еще семи домов на аллее Веряжское раздолье, улицах Ломоносова, Свободы, Зелинского и новоселы на Каберово-Власьевской улице смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом и различными цифровыми сервисами МТС. Интернет на скорости до 1Гбит/с дает возможность пользоваться сетью с большого числа устройств без потери качества даже в часы пиковых нагрузок, смотреть онлайн-фильмы и видео в HD-формате, скачивать «тяжелый» контент за секунды.

Объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь, IP-телевидение, включающее 207 каналов, и доступ к онлайн-кинотеатру KION, жители многоквартирных домов смогут сэкономить на услугах связи до тысячи рублей ежемесячно, что составляет 12 тыс. руб. в годовом пересчете.

«Мы регулярно обновляем сети домашней проводной связи в Новгороде и пригородах, чтобы жители как новых микрорайонов, так и проживающие в домах старой застройки могли пользоваться современными цифровыми сервисами. Только за прошедший год мы обеспечили сверхскоростным интернетом еще около 8000 новгородских семей, которые теперь могут не только удаленно работать и учиться на дистанционке, но и сделать свой дом «умным», например, установить видеонаблюдение, различные датчики контроля, провести умный домофон. При этом скорость интернета, даже при подключении нескольких устройств, останется стабильно высокой. А подключение пакетного тарифа не только упростит оплату нескольких сервисов одним счетом, но и поможет сэкономить для семейного бюджета существенную сумму», – сказал директор МТС в Великом Новгороде Александр Самуйлов.

Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить информацию можно на сайте МТС в Великом Новгороде.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.